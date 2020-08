Thúy Ngân công khai nói "em yêu anh" với Trương Thế Vinh sau nhiều lần chối chuyện hẹn hò?

Trên trang cá nhân mới đây, Thúy Ngân đã chia sẻ hình ảnh ghi lại khoảnh khắc Trương Thế Vinh đang hát karaoke. Người đẹp không quên để lại dòng trạng thái: "I love you more than I can say" (Tạm dịch: Em yêu anh nhiều hơn những gì em có thể nói).

Tuy dòng trạng thái chỉ là lời nằm trong bài hát "I love you more than I can say" mà Trương Thế Vinh đang hát nhưng bài đăng của Thúy Ngân cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Thúy Ngân công khai nói "em yêu anh" với Trương Thế Vinh.

Thời gian qua, Trương Thế Vinh cùng Thúy Ngân liên tục dính tin đồn hẹn hò. Có lần cư dân mạng đã tìm được hình ảnh cho thấy cả hai đi chung với nhau, thậm chí còn dùng một cặp đồng hồ đôi. Việc cả hai thường xuyên đăng ảnh chụp cùng nhau khiến dư luận đồn đoán.

Khi bị Trường Giang hỏi về tin đồn này, Thúy Ngân đã thẳng thắn đáp: "Chúng em không có, qua lại hồi nào anh". Người đẹp còn không quên đùa rằng: "Hồi xưa không phải em thích anh Vinh mà là anh Vinh theo đuổi em".