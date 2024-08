Nụ hôn giữa sân chơi pickleball của Gil Lê và Xoài Non đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Ngoài những lời chúc mừng vì cô nàng đã tìm được tình yêu đích thực sau đổ vỡ hôn nhân thì mọi động thái của Xemesis – chồng cũ Xoài Non cũng gây chú ý.





Cuộc hôn nhân của Xoài Non và Xemesis đã lộ loạt những dấu hiệu trục trặc từ giữa tháng 5/2024. Cùng thời gian này, Xemesis bị bắt gặp xuất hiện thân thiết bên bác sĩ Cao Hữu Thịnh. Đáng nói, lúc đó vị bác sĩ này có nhiều phát ngôn, bài đăng về chuyện vợ chồng trẻ không có con sau kết hôn dễ dẫn đẫn đến tan vỡ khiến dân tình suy đoán nguyên nhân "đường ai nấy đi" là do vấn đề con cái. Tuy nhiên, trong bài đăng thông báo tan vỡ, cả hai không nhắc đến vấn đề này. Họ dành cho nhau những lời cảm ơn và thái độ văn minh, nhẹ nhàng.

Bên lề vụ ly hôn xuất hiện cả tin đồn bạn thân Xoài Non là người thứ 3 nhưng cô nàng đã trực tiếp phủ nhận. Về lý do quyết định cho nhau lối đi riêng sau 6 năm gắn bó, Xoài Non chia sẻ: "Lý do mình và anh không bên nhau nữa, tụi mình muốn giữ cho riêng nhau nên sẽ không chia sẻ về vấn đề này".

Sau ly hôn cả 2 cũng có những xáo trộn cuộc sống nhất định. Tuy nhiên cả Xoài Non, Xemesis và mẹ anh đều giữ tương tác thân thiện với nhau trên MXH.

Gần 2 tháng qua, Xoài Non tập trung cho công việc kinh doanh, livestream bán hàng. Tuy nhiên, một số người hâm mộ nhận ra người đẹp có dấu hiệu bất ổn về tâm trạng, thi thoảng lộ vẻ mệt mỏi, không tập trung trong các buổi livestream. Về vấn đề này, Xoài Non cho biết bản thân luôn nhiệt tình trong các phiên bán hàng trực tuyến nhưng sức khỏe yếu nên dễ bị kiệt sức hơn mọi người.

Hình ảnh ngọt ngào của Xoài Non và Gil Lê

Vài tháng gần đây, Xoài Non được cho là đã tậu một căn chung cư, chuyển ra khỏi biệt thự triệu đô của Xemesis. Cô thường xuyên đăng ảnh trong căn hộ có nội thất mới. Đây cũng là nơi Xoài Non quay các video giới thiệu sản phẩm để bán hàng.

Về phía nam streamer, anh ít up ảnh và các hoạt động lên MXH sau ly hôn. Trong 1 clip TikTok, dân tình phát hiện ra Xemesis gầy đi nhiều so với trước khiến nhiều người cho rằng cả 2 đều có triệu chứng "suy" hậu ly hôn.

Thế nhưng, chỉ sau chưa đầy 2 tháng thông báo ly hôn, những hình ảnh tình tứ của Xoài Non và Gil Lê đã tràn ngập các mặt báo. Trước đó cặp đôi cũng khá thân thiết xuất hiện cùng nhau trong nhiều sự kiện và các buổi livestream. Gil gọi Xoài Non là "bé Xoài" còn cô gọi Gil là "hàng xóm". Kể cả chuyện cặp đôi lộ hình ảnh thân mật tình cảm thì phản ứng của Xemesis cũng hết sức bình thản. Anh còn xin cộng đồng mạng: "Mấy bạn đừng lôi tôi vào mới yên ổn được có mấy tuần à".

Có thể thấy, sau chia tay, Xoài Non bị dính rất nhiều tin đồn: bị chồng bỏ vì không sinh con, ra đi tay trắng, bị "cắm sừng", nhận 20 tỷ để bỏ chồng… Vậy nên để vực mình dậy sau đổ vỡ là điều không hề dễ dàng.

Xoài Non và Gil Lê đã lộ hint hẹn hò từ đầu năm 2024 khi cùng là khách mời ở một sự kiện. Đến đầu tháng 7/2024, Gil Lê đăng bức ảnh đời thường thân thiết bên Xoài Non để thông báo cả hai sắp có phiên livestream "chốt đơn" cùng nhau. Điều đáng nói là Xoài Non còn mừng sinh nhật và có khung ảnh "bùng nổ visual" cùng với Gil Lê. Có lẽ mối quan hệ này cũng đi lên từ tình bạn và lúc Xoài Non khó khăn, chơi vơi nhất đã có Gil Lê ấm áp bên cạnh.

Cách đây không lâu, Xoài Non cũng chia sẻ quan điểm về chuyện tìm kiếm mối quan hệ mới: "Vui thì kết hôn, không vui thì thôi. Nếu phù hợp thì mình cưới chứ có gì đâu. Từ ngày mình cưới thì mọi người đã nói ra nói vào mối quan hệ của tụi mình. Mình cũng từng nói từ rất lâu là trên đời này không có gì chắc chắn, kể cả khi mình đã cưới bạn thì cũng không có gì chắc chắn là bọn mình sẽ ở bên cạnh nhau lâu dài, chỉ là ở thời điểm đó tụi mình cảm thấy hạnh phúc và ok là được rồi".

Nhìn vào thái độ của Xemesis cũng có thể thấy, cái gì đến lúc phải chấm dứt thì không nên nuối tiếc, miễn là tất cả đều thoải mái, hạnh phúc.