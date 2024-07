Xoài Non thế nào trong lúc gặp trục trặc và bàn chuyện ly hôn với Xemesis?

Tin tức Xoài Non ly hôn Xemesis khiến netizen không khỏi tiếc nuối vì một chuyện tình đẹp. Chuyện cả hai “đường ai nấy đi” khiến MXH khi ấy bùng nổ, 2 bài đăng của người trong cuộc nhận về lượng tương tác chóng mặt.

Bức ảnh Xoài Non và Xemesis đăng tải trong ngày tuyên bố ly hôn.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ cách thời điểm công bố chia tay 3-4 ngày, Xoài Non lại xuất hiện trong MV Ngày Đẹp Trời Để Nói Chia Tay của Lou Hoàng. Thời điểm đó, việc chia tay chưa được công bố mà Xoài Non lẫn Xemesis đều khá “mập mờ” khiến không ít khán giả cho rằng Xoài Non đang dùng drama tình cảm để PR cho sản phẩm âm nhạc. Tuy nhiên, khi sự việc thực sự xảy ra, có thể thấy Xoài Non không hề dùng chuyện tình cảm để PR, đổ vỡ là có thật.

Trong MV, Xoài Non mặc váy cưới vô cùng xinh đẹp, hình ảnh khiến netizen nhìn lại không khỏi xót xa. Khán giả cũng thắc mắc rằng thời điểm ghi hình cho MV cũng là lúc chuyện tình Xoài Non và Xemesis đang dần đi vào bế tắc, liệu cảm xúc của Xoài Non trên trường quay khi ấy ra sao? Cô liệu có “chạnh lòng” khi đóng cảnh mặc váy cưới?

Trong bài phỏng vấn gần đây với chúng tôi, Lou Hoàng cũng đã nói khá nhiều về việc mời Xoài Non đóng MV Ngày Đẹp Trời Để Nói Chia Tay.

Lou Hoàng dành lời khen cho Xoài Non, khen cô có nét điện ảnh: “Thế mạnh của Xoài là vẻ đẹp và tôi nghĩ đây là lúc Xoài cần show thế mạnh của mình ra. Xoài là một cô bé hồn nhiên và có vẻ đẹp long lanh khi mặc váy cưới. Trong thời gian quay MV, Xoài không biểu hiện thái độ hay bất cứ điều gì, lên set quay vẫn cười rất tươi và vẫn mặc váy cưới chỉn chu.



Đây là điều tôi rất respect về năng lượng làm nghề của Xoài. Trước đây, Xoài đã từng hợp tác với Quang Hùng MasterD nhưng cảm giác vai diễn còn trẻ con và chưa có yếu tố điện ảnh. Bây giờ là lúc tôi có thể dùng âm nhạc cũng như những yếu tố diễn xuất để có thể kết hợp cùng Xoài và moi móc cá tính nhân vật của Xoài Non.”

Lou Hoàng cũng cho biết vào ngày quay, anh không quá chú tâm vào bạn diễn, đồng thời cho biết suốt set quay Xoài Non vẫn giữ thái độ vô cùng chuyên nghiệp dù thời tiết khắc nghiệt cũng như đang trải qua chuyện không vui khi ấy.



Cụ thể, anh cho biết: “Thực sự thì vào ngày quay, tôi không để ý đến bạn diễn quá nhiều. Bởi vì đến phân cảnh của người khác thì người này sẽ vào bên trong để sửa soạn. Khi xem demo, tôi cảm giác Xoài rất chuyên nghiệp bởi vì thời tiết khá khắc nghiệt và Xoài đã có một lịch trình dài trước khi đến hỗ trợ quay. Xoài bỏ qua vấn đề sức khỏe nhưng vẫn giữ được thần thái vô cùng tươi tắn. Thậm chí Xoài phải thức đêm đến 1 -2h sáng để làm việc cùng tôi. Đây là điều tôi rất respect về năng lượng làm nghề của Xoài.”