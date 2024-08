Đường tình nhiều ẩn số của Xoài Non

Bên cạnh nhan sắc mang nét lai Tây, Xoài Non còn nhận được nhiều sự quan tâm với đường tình duyên của mình.

Mới đây, Xoài Non đã khiến nhiều người ngỡ ngàng khi lộ ra khoảnh khắc "khoá môi" ngọt ngào với Gil Lê trên sân pickle ball. Có thể nói, Xoài Non và sự lựa chọn của hot girl này trong chuyện tình cảm cũng khó đoán, là 1 ẩn số với dân mạng.

Khoảnh khắc tình tứ của Xoài Non và Gil Lê.

Gil Lê và Xoài Non đang là tâm điểm chú ý trên mạng xã hội vì clip thân thiết bên nhau (Nguồn: Đi soi sao đi)

Cụ thể vào ngày 4/8, Gil Lê và Xoài Non cùng xuất hiện tại một sân tập pickleball tại quận 2 (TP.HCM). Cả hai mặc trang phục thể thao năng động, thoải mái lộ diện giữa đám đông. Suốt buổi, Gil Lê và Xoài Non tập bóng cùng nhau, không ngại có những cử chỉ thân mật: Liên tục ôm eo, hôn...

Trước đó, Xoài Non và Gil Lê cũng từng đăng ảnh chung của cả hai trên trang cá nhân, nhưng chỉ là gọi là "chúc mừng hàng xóm".

Những hành động thân thiết của Xoài Non và Gil Lê.

Chuyện tình năm 17 tuổi của Xoài Non và thiếu gia Xemesis

Trước đó, cô từng được nhiều người ngưỡng mộ bởi đám cưới "cổ tích" với Xemesis, cuộc sống làm dâu hào môn viên mãn cho đến khi cả hai quyết định ly hôn vào tháng 6/2024.

Nếu Xemesis từng không ngại thừa nhận có 5 mối tình công khai và qua đường với 150-200 cô gái, thì Xoài Non lại có kinh nghiệm tình trường gần như bằng 0.

Cô nàng chỉ từng có duy nhất một mối tình gà bông trong sáng thời đi học, sau đó đến năm 18 tuổi thì cưới chồng. Cô từng khẳng định Xemesis là người đàn ông đầu tiên và coi là định mệnh của cuộc đời mình.

Xoài Non và Xemesis lần đầu gặp gỡ vào năm 2018 trong một sự kiện game. Nhờ lời gợi ý của một người quen chung, Xoài Non đã add được Facebook của Xemesis nhưng nam streamer lại là người chủ động ngắn tin.

Xoài Non và Xemesis thời mới yêu nhau.

Trong lần đầu hẹn đi ăn, Xemesis còn "đứng hình" khi biết Xoài Non khi đó mới 16 tuổi, còn đòi cô phải cho xem chứng minh nhân dân. Từ khi cả hai công khai mối quan hệ đã nhận về nhiều phản ứng trái chiều bởi tuổi tác chênh lệch đến 13 tuổi, và hơn thế nữa là tiềm lực kinh tế gia đình lẫn học vấn của cả hai.

Trong khi Xemesis là thiếu gia con nhà giàu, được đi du học từ nhỏ thì Xoài Non lại có xuất thân bình thường, bản thân cô nàng nghỉ học từ năm lớp 10. Bởi vậy mà có người còn khẳng định Xoài Non yêu Xemesis là để "đào mỏ", "ăn bám".

Xoài Non và chồng cũ đối mặt nhiều khoảng cách tuổi tác khi yêu nhau.

Tuy nhiên, cặp đôi không quá quan tâm đến những lời đồn đoán, thậm chí Xemesis còn liên tục có động thái bảo vệ khi Xoài Non bị công kích. Nam streamer cho biết dù anh đã từng trải qua khá nhiều mối tình nhưng chỉ ở bên Xoài Non mới có cảm giác an toàn. Cô nàng cũng là người bạn gái đầu tiên mà gia đình Xemesis đồng ý cho tìm hiểu vì quá ngoan, không chơi bời.

Xoài Non từng nói rõ quan điểm của mình khi biết quá khứ ăn chơi của chồng cũ: "Thà là ăn chơi rồi ổn định, chứ đừng là ổn định rồi ăn chơi". Bản thân Xoài Non cũng nhận thấy mình khác với những cô gái trước của Xemesis vì có thể tự chủ được tài chính.

Vụ ly hôn gây chấn động sau đám cưới xa xỉ

Khi Xoài vừa tròn 18 tuổi thì cô cùng thiếu gia Xemesis tổ chức đám cưới. Trong ngày trọng đại của mình, cô nàng diện hẳn 3 chiếc váy đắt đỏ, trong đó có chiếc lên đến 28 tỷ, xứng danh với tiếng nàng dâu hào môn.

Đám cưới hào môn trước đây của Xoài Non.

Tuy nhiên, cặp đôi vẫn liên tục vướng nghi vấn lục đục do khoảng cách về tuổi tác lẫn tính cách. Xoài Non liên tục bị nói là "ăn bám" kinh tế gia đình nhà chồng, nhưng thực tế cô nàng đã nhiều lần lên tiếng phủ nhận, luôn cố gắng giữ mình ở vị trí cân bằng với chồng về ,ặt tài chính.

Cho đến tháng 6/2024, Xoài Non và Xemesis thông báo dừng lại mối quan hệ, chính thức đường ai nấy đi. Vẫn với tính cách nhẹ nhàng, tử tế và tôn trọng đối phương, Xoài Non lẫn Xemesis đều chọn cách tuyên bố nhẹ nhàng, cảm ơn vì tất cả mọi thứ. Mặc dù xoay quanh thông báo chia tay là rất nhiều ý kiến trái chiều nhưng cặp đôi nhanh chóng tập trung vào cuộc sống riêng, không có thêm bất cứ động thái đặc biệt nào.

Sau khi ly hôn, Xoài Non không ngại nhắc về Xemesis và cuộc hôn nhân đã qua. Cô nhiều lần khẳng định cả hai vẫn làm bạn vì không muốn mối quan hệ sẽ kết thúc theo kiểu hoàn toàn biến mất ra khỏi cuộc đời nhau. Thậm chí, Xoài Non vẫn còn giữ những hình ảnh hạnh phúc của cả hai trên trang cá nhân.



Xoài Non từng chia sẻ về những dự định nếu bước vào mối quan hệ mới: "Vui thì kết hôn, không vui thì thôi. Nếu phù hợp thì mình cưới chứ có gì đâu. Từ ngày mình cưới thì mọi người đã nói ra nói vào mối quan hệ của tụi mình. Mình cũng từng nói từ rất lâu là trên đời này không có gì chắc chắn, kể cả khi mình đã cưới bạn thì cũng không có gì chắc chắn là bọn mình sẽ ở bên cạnh nhau lâu dài, chỉ là ở thời điểm đó tụi mình cảm thấy hạnh phúc và oke là được rồi".