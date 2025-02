Mới đây, Kino – thành viên nhóm nhạc PENTAGON – đã bày tỏ nỗi đau buồn và những trăn trở sâu sắc sau khi tiễn đưa nữ diễn viên Kim Sae Ron. Trong bài đăng đầy xúc động, nam thần tượng nhắc đến cả người bạn thân quá cố Moonbin (ASTRO), đồng thời lên tiếng về những áp lực vô hình trong ngành giải trí.

Chỉ trong vòng hai năm, Kino đã phải đến cùng một nhà tang lễ để đưa tiễn hai người bạn thân thiết. Anh nghẹn ngào chia sẻ rằng có lẽ Sae Ron rất nhớ Moonbin, và dù đã gần hai ngày không ngủ, anh vẫn không thể chợp mắt.

Bài đăng của Kino

"Trong suốt hai năm qua, tôi đã tiễn đưa những người bạn thân yêu tại cùng một nhà tang lễ.

Có lẽ Sae Ron đã rất nhớ Bin và mong được gặp lại cậu ấy.

Dù đã gần như không ngủ, tôi vẫn không thể chợp mắt. Nhưng ít nhất, thật may mắn khi có rất nhiều người đã đến tiễn đưa cô ấy, giúp gia đình nhận được sự an ủi to lớn.

Chúng ta còn phải tiễn biệt bao nhiêu ngôi sao nữa thì những chuyện như thế này mới dừng lại? Những gì ta thấy chưa chắc đã là tất cả. Không ai đáng phải chịu đựng những lời suy đoán vô căn cứ, những câu chuyện bị bóp méo hay những chỉ trích vô lý chỉ vì họ là người nổi tiếng.

Tôi thực sự mong rằng những bi kịch này sẽ không bao giờ tái diễn nữa.

Hãy hạnh phúc ở nơi đó nhé. Cậu đã vất vả lắm rồi", chia sẻ của Kino.

Kino (Petagon)

Lời chia sẻ của Kino không chỉ đơn thuần là tâm sự cá nhân mà còn là hồi chuông cảnh báo về thực trạng đáng lo ngại trong showbiz Hàn. Không ít nghệ sĩ trẻ phải đối mặt với sự cô đơn, áp lực dư luận và những tổn thương tinh thần do sự soi mói của công chúng. Họ trở thành nạn nhân của những lời đồn vô căn cứ, sự thổi phồng của truyền thông và những chỉ trích vô lý.

Câu hỏi "Chúng ta còn phải tiễn biệt bao nhiêu ngôi sao nữa thì những chuyện như thế này mới dừng lại?" của Kino khiến không ít người phải giật mình.

Vụ việc của Kim Sae Ron, Moonbin và nhiều nghệ sĩ khác chính là một vấn đề đã tồn tại từ lâu trong ngành giải trí Hàn Quốc: Áp lực tâm lý khủng khiếp mà những người nổi tiếng phải đối mặt. Không chỉ là lịch trình dày đặc hay những yêu cầu khắt khe từ công ty quản lý, mà còn là sự khắc nghiệt từ chính dư luận.

Không ít ngôi sao trẻ đã gục ngã trước làn sóng công kích và những kỳ vọng phi thực tế. Những nụ cười rạng rỡ trên sân khấu không phản ánh hết được nỗi đau mà họ phải chịu đựng phía sau ánh đèn hào nhoáng.

Lễ đưa tang Kim Sae Ron đã được tổ chức vào ngày 19/2 tại nhà tang lễ Bệnh viện Asan

Khép lại bài chia sẻ, Kino gửi lời nhắn nhủ đầy tiếc nuối: "Hãy hạnh phúc ở đó nhé, cậu đã vất vả lắm rồi". Những lời này không chỉ dành cho Sae Ron hay Moonbin mà còn là thông điệp chung đến tất cả những người đã từng phải chịu đựng sự tổn thương vì áp lực danh vọng.

Kim Sae Ron được phát hiện qua đời tại nhà riêng ở Seongdong-gu, Seoul vào chiều ngày 16.

Lễ đưa tang đã được tổ chức trọng thể vào ngày 19/2 tại nhà tang lễ Bệnh viện Asan, Songpa-gu, Seoul.

Theo nguyện vọng của gia quyến, toàn bộ các thủ tục tang lễ diễn ra trong sự riêng tư. Cố nghệ sĩ sẽ an nghỉ tại Công viên Tưởng niệm Thống Nhất, Paju, Gyeonggi.