Vương tử Harry và Meghan Markle vừa được bắt gặp cùng nhau đi ăn trưa tại một quán pub ở vùng Cotswolds, đánh dấu lần đầu họ xuất hiện chung trước ống kính kể từ khi bí mật trở về Anh. Hình ảnh cho thấy cặp đôi nắm tay nhau khi bước vào The Falkland Arms, trong một buổi hẹn được mô tả là khá thư thái và đời thường.

Theo Page Six, Harry chọn phong cách casual với mũ lưỡi trai của sở cứu hỏa Santa Barbara, một chi tiết gợi nhớ tới cuộc sống của họ ở Montecito, California. Meghan cũng ăn mặc đơn giản, phù hợp với không khí pub ở vùng quê Anh, thay vì một diện mạo quá chỉn chu hay phô trương.

Bên trong quán, Meghan được cho là đã ăn cá tẩm bột không gluten ăn kèm khoai tây chiên, đậu nghiền và sốt tartare; còn Harry chọn bánh pie gà, giăm bông và tỏi tây với rau theo mùa, khoai nghiền và nước sốt. Cách chọn món khá “chuẩn pub Anh” này khiến buổi ăn càng mang màu sắc local, gần gũi hơn là một lần xuất hiện mang tính sự kiện.





Một người trong quán nói với The Sun rằng cặp đôi không được đối xử khác biệt so với khách khác. Theo nguồn thông tin này, nơi đây luôn phục vụ mọi người như nhau và Harry, Meghan cũng “hành xử như người bản địa” trong suốt bữa ăn.

Điều đó làm cho lần xuất hiện này khác với nhiều khoảnh khắc ồn ào khác của hai người. Không phải một sự kiện chính thức, không phải một buổi chụp hình được dàn dựng theo kiểu cầu kỳ, mà chỉ là một bữa trưa giản dị và chính sự giản dị ấy lại khiến hình ảnh của họ dễ gây chú ý.

Đây cũng là lần đầu Harry và Meghan được chụp chung kể từ khi trở lại Anh một cách bất ngờ cùng hai con hồi cuối tháng 8. Sau lần quay về này, cả hai liên tục trở thành tâm điểm vì những vấn đề liên quan đến đời sống gia đình, trường học của các con và câu chuyện an ninh.

Trong bối cảnh đó, một buổi đi ăn trưa nắm tay nhau tại pub lại mang ý nghĩa hình ảnh khá lớn. Nó vừa cho thấy họ đang cố gắng hòa nhập với nhịp sống mới, vừa tiếp tục nuôi dưỡng hình ảnh một cặp đôi “về với đời thường” sau nhiều tháng bị vây quanh bởi tranh cãi.

Tuy nhiên, giống như nhiều lần trước, mọi động thái của Harry và Meghan đều dễ bị diễn giải theo nhiều hướng khác nhau. Một số ý kiến trên mạng cho rằng buổi xuất hiện này trông khá tự nhiên, trong khi những ý kiến khác lại hoài nghi về cách ảnh được ghi lại. Dù vậy, các mô tả chính thức từ báo chí vẫn nhấn mạnh đây là lần lộ diện đầu tiên của họ cùng nhau sau khi trở lại Anh.

Theo Page Six.