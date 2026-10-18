Harry muốn tiếp tục phục vụ cộng đồng tại Anh, Meghan lại ưu tiên gia đình và sự nghiệp riêng: Nhà Sussex đang tính điều gì?

Gần sáu năm sau khi rút khỏi vai trò thành viên Hoàng gia cấp cao, Hoàng tử Harry và Meghan Markle vẫn thu hút sự chú ý lớn mỗi khi xuất hiện tại Anh. Chuyến thăm Nottingham ngày 15/10/2026 càng khiến câu chuyện này nóng trở lại, khi những hoạt động của cặp đôi gợi nhớ thời điểm họ còn đại diện cho Hoàng gia. Tuy nhiên, giữa mong muốn tiếp tục tham gia các hoạt động cộng đồng và việc trở lại đảm nhiệm nhiệm vụ Hoàng gia là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau.

Chuyến thăm Nottingham khiến người ta nhớ đến hình ảnh Hoàng gia năm nào

Theo Town & Country, chuyến thăm Nottingham lần này có nhiều điểm tương đồng với lần Harry và Meghan cùng xuất hiện tại thành phố vào tháng 12/2017, khi họ vừa đính hôn. Một số tổ chức cộng đồng mà cặp đôi ghé thăm năm nay cũng từng nằm trong lịch trình của họ gần chín năm trước, trong đó có chương trình hỗ trợ thanh thiếu niên và tổ chức Epic Partners.

Meghan còn có cuộc hội ngộ đầy cảm xúc với những phụ nữ từng tham gia dự án sách nấu ăn cộng đồng cùng cô năm 2018. Trong khi đó, Harry nói với BBC: "Thật vui khi được trở lại".

Tác giả Victoria Murphy nhận xét rằng bầu không khí tại Nottingham gợi nhớ rõ nét những chuyến thăm Hoàng gia trước đây. Cặp đôi gặp gỡ người dân, tham gia hoạt động cộng đồng và được truyền thông theo sát. Chính sự tương đồng này khiến câu hỏi về vai trò hiện tại của họ một lần nữa được đặt ra.

Tuy nhiên, chuyến thăm năm 2026 không có quy mô như lần xuất hiện năm 2017. Theo Town & Country, khi ấy đường phố được phong tỏa và hàng trăm người đứng sau hàng rào để chờ cặp đôi. Harry và Meghan hiện không còn bộ máy tổ chức hỗ trợ các chuyến công du chính thức như những thành viên Hoàng gia đang đảm nhiệm nhiệm vụ.

Harry muốn tiếp tục hoạt động công chúng, Meghan có ưu tiên khác

Theo phân tích của Victoria Murphy, những người cho rằng Harry và Meghan muốn quay lại vai trò Hoàng gia có thể viện dẫn cách họ tổ chức các hoạt động công khai, cũng như việc đội ngũ của cặp đôi thiết lập hệ thống cung cấp thông tin cho báo chí. Những điểm này gợi nhớ cách các thành viên Hoàng gia thực hiện lịch trình trước năm 2020.

Tuy nhiên, những dấu hiệu ấy chưa đủ để kết luận cặp đôi muốn trở lại làm thành viên Hoàng gia làm việc. Việc tiếp tục tham gia các hoạt động thiện nguyện hoặc xuất hiện trước công chúng cũng có thể là một phần trong định hướng độc lập của họ.

Một nguồn thân cận với nhà Sussex được đăng trên The Telegraph, cho biết Meghan không có ý định thường xuyên xuất hiện công khai. Ưu tiên của cô được cho là gia đình và các con, tiếp đến là công việc kinh doanh, rồi kế hoạch trở lại với sự nghiệp diễn xuất. Nguồn tin này nhấn mạnh Meghan không phải là thành viên Hoàng gia đang đảm nhiệm nhiệm vụ chính thức.

Với Harry, câu chuyện có phần khác biệt. Theo Town & Country, Hoàng tử muốn tiếp tục thực hiện các chuyến thăm công khai và tin rằng mình vẫn có vai trò phục vụ cộng đồng tại Anh. Điều đó cho thấy anh muốn duy trì sự hiện diện trước công chúng, nhưng không đồng nghĩa với việc đã có quyết định quay lại vị trí cũ trong Hoàng gia.

Cánh cửa trở lại Hoàng gia không đơn giản như một chuyến thăm

Một yếu tố quan trọng cần tính đến là lập trường chính thức của Hoàng gia Anh. Sau khi Harry và Meghan rút khỏi nhiệm vụ vào năm 2020, Vua Charles tiếp tục khẳng định địa vị của họ không thay đổi: Hai người không còn là thành viên Hoàng gia làm việc và các hoạt động từ thiện được thực hiện với tư cách cá nhân.

Town & Country nhận định rằng việc khôi phục vai trò chính thức cho cặp đôi khó có thể xảy ra trong bối cảnh hiện tại. Tác giả cũng đề cập đến mối quan hệ chưa được hàn gắn giữa Harry và anh trai, Hoàng tử William, như một yếu tố khiến khả năng thay đổi trong tương lai trở nên khó đoán.

Dù vậy, Harry và Meghan vẫn có thể tiếp tục tham gia những hoạt động cộng đồng, miễn là không khiến công chúng nhầm lẫn rằng họ đang đại diện cho Hoàng gia. Đây cũng chính là ranh giới mà chuyến thăm Nottingham làm nổi bật: Hình thức hoạt động có thể giống một chuyến công du Hoàng gia, nhưng tư cách và trách nhiệm chính thức của người tham gia lại không giống nhau.

Với sự quan tâm lớn từ truyền thông và công chúng, các hoạt động của nhà Sussex có thể tiếp tục tạo ra những cuộc tranh luận về ranh giới giữa danh tiếng Hoàng gia và đời sống độc lập. Nhưng ở thời điểm hiện tại, chuyến thăm Nottingham nên được nhìn nhận là hoạt động cộng đồng của hai người đã rời nhiệm vụ Hoàng gia, chứ không phải bằng chứng cho thấy họ sắp trở lại vị trí cũ.