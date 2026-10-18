Meghan Markle cất nhẫn đính hôn ở nhà

Sau nhiều năm vắng bóng tại các hoạt động công khai ở Anh, Meghan Markle trở lại Nottingham cùng Vương tử Harry trong ngày 15/10/2026. Bên cạnh bộ trang phục mang tông đỏ rượu vang và những món phụ kiện tinh giản, một chi tiết nhỏ nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới quan sát Hoàng gia: Nữ công tước xứ Sussex không đeo chiếc nhẫn đính hôn kim cương vốn gắn liền với chuyện tình của cô và Harry.

Theo Town & Country, Meghan vẫn đeo nhẫn cưới bằng vàng xứ Wales cùng một số món trang sức khác, nhưng chiếc nhẫn đính hôn ba viên kim cương không xuất hiện trong lần tái xuất này. Meghan chưa đưa ra lời giải thích chính thức về lựa chọn đó, vì vậy không có cơ sở để khẳng định nguyên nhân đằng sau việc cô không đeo món trang sức quen thuộc.

Chiếc nhẫn đính hôn mang dấu ấn riêng của Vương tử Harry

Chiếc nhẫn đính hôn của Meghan được Vương tử Harry giới thiệu trong cuộc phỏng vấn sau khi hai người công bố đính hôn vào tháng 11/2017. Thiết kế ban đầu gồm một viên kim cương trung tâm có nguồn gốc từ Botswana, nơi giữ vị trí đặc biệt trong câu chuyện tình cảm của cặp đôi, cùng hai viên kim cương nhỏ hơn lấy từ bộ sưu tập trang sức của Công nương Diana, mẹ của Harry.

Trong cuộc phỏng vấn với BBC năm 2017, Meghan từng bày tỏ sự trân trọng đối với món quà này. Cô đặc biệt nhắc đến việc Harry đưa những viên kim cương của mẹ mình vào thiết kế, coi đó là cách để Diana hiện diện trong một cột mốc quan trọng của hai người.

Đến năm 2019, chiếc nhẫn được thiết kế lại với phần đai nhẫn mảnh hơn. Qua những lần xuất hiện trước công chúng, món trang sức này trở thành một trong những chi tiết thường được nhắc đến khi nói về phong cách của Meghan cũng như câu chuyện tình giữa cô và Harry.

Chính vì vậy, việc chiếc nhẫn không xuất hiện tại Nottingham dễ dàng thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu Meghan xuất hiện mà không đeo món trang sức này. Trong những năm gần đây, cô từng lựa chọn những chiếc nhẫn khác, bao gồm một thiết kế kim cương hình quả lê và các mẫu nhẫn mang ý nghĩa cung hoàng đạo.

Meghan vẫn đeo nhẫn cưới và lựa chọn trang sức tối giản

Trong chuyến thăm Nottingham, Meghan kết hợp nhẫn cưới vàng xứ Wales với nhẫn Oura – thiết bị theo dõi sức khỏe dạng nhẫn được đeo cùng một phụ kiện vàng và kim cương của thương hiệu Logan Hollowell. Cô cũng đeo đồng hồ Cartier và vòng tay Love của Cartier.

Cách lựa chọn này phù hợp với tổng thể trang phục của Meghan trong ngày hôm đó. Cô diện áo khoác và áo cổ lọ màu đỏ rượu vang của Joseph, chân váy The Fold cùng giày của nhà thiết kế Jennifer Chamandi. Túi xách Joseph hoàn thiện bộ đồ với bảng màu đồng điệu.

Thay vì sử dụng nhiều món trang sức nổi bật, Meghan giữ tổng thể tương đối tiết chế, để màu sắc và phom dáng trang phục tạo điểm nhấn. Việc không đeo nhẫn đính hôn vì thế cũng khiến những món phụ kiện còn lại được chú ý hơn.

Dù vậy, không thể từ lựa chọn trang sức trong một sự kiện đơn lẻ để kết luận Meghan đang gửi đi thông điệp cá nhân nào. Cô vẫn đeo nhẫn cưới, còn lý do không sử dụng nhẫn đính hôn chưa được công bố.

Một chi tiết nhỏ trong lần tái xuất được chú ý

Lần xuất hiện tại Nottingham mang ý nghĩa đặc biệt bởi đây là nơi Harry và Meghan từng tham gia hoạt động công khai cùng nhau vào tháng 12/2017, ngay sau khi thông báo đính hôn. Gần chín năm sau, họ trở lại thành phố trong lịch trình gồm các hoạt động cộng đồng, gặp gỡ người dân và thăm những tổ chức hỗ trợ thanh thiếu niên.

Trong bối cảnh mọi chi tiết về trang phục và phụ kiện của Meghan đều được truyền thông quan tâm, chiếc nhẫn đính hôn vắng mặt trở thành một điểm đáng chú ý bên cạnh bộ đồ mang cảm hứng thời trang Anh. Nhưng ở thời điểm hiện tại, điều có thể xác nhận chỉ là Meghan đã không đeo chiếc nhẫn trong sự kiện này; mọi cách lý giải sâu hơn vẫn chỉ dừng ở suy đoán.

Với món trang sức có ý nghĩa cá nhân như nhẫn đính hôn, việc chủ nhân có đeo thường xuyên hay không có thể phụ thuộc vào nhiều lựa chọn riêng tư. Khi Meghan chưa lên tiếng, cách tiếp cận thận trọng nhất vẫn là ghi nhận chi tiết thời trang này mà không gán cho nó một thông điệp chưa được xác nhận.