Muốn cuộc sống tốt lên, hãy ngừng tiêu hao năng lượng vào 5 điều này

Có những ngày chúng ta thức dậy với rất nhiều dự định, nhưng chỉ một chuyện không vui, một tin nhắn không được hồi đáp hay một lời nhận xét thiếu thiện chí cũng đủ khiến tâm trạng sa sút. Đáng nói hơn, đôi khi sự việc đã kết thúc từ lâu nhưng chúng ta vẫn tiếp tục nghĩ về nó, tự trách mình, suy diễn ý định của người khác và để cả ngày bị cuốn vào những cảm xúc tiêu cực. Nếu tình trạng ấy lặp lại thường xuyên, thứ bị bào mòn không chỉ là tâm trạng mà còn là sự tập trung, thời gian và khả năng đưa ra quyết định.

Bởi vậy, nâng cấp bản thân không nhất thiết bắt đầu bằng việc làm nhiều hơn hay cố gắng trở thành một người hoàn hảo. Đôi khi, điều quan trọng hơn là nhận ra những gì đang khiến mình kiệt sức và học cách ngừng tiêu hao nguồn lực vào những điều không thực sự cần thiết.

1. Dám thừa nhận có những việc hiện tại mình chưa đủ sức làm

Một trong những nguyên nhân khiến con người mệt mỏi là luôn muốn kiểm soát mọi thứ. Chúng ta muốn công việc phải thành công đúng thời điểm, người mình yêu phải đáp lại tình cảm, những nỗ lực bỏ ra phải nhanh chóng mang lại kết quả. Khi thực tế không diễn ra như mong muốn, cảm giác bất lực dễ chuyển thành nóng vội, tức giận hoặc thất vọng về chính mình.

Nhưng không phải mục tiêu nào cũng có thể đạt được ngay lập tức. Có những cơ hội cần thêm kinh nghiệm, có những mối quan hệ không thể cứu vãn chỉ bằng nỗ lực từ một phía, cũng có những giai đoạn chúng ta cần chậm lại để nhìn nhận tình hình rõ ràng hơn.

Thừa nhận mình chưa đủ khả năng ở thời điểm hiện tại không đồng nghĩa với đầu hàng. Đó là cách nhìn thẳng vào giới hạn để xác định điều gì cần học thêm, điều gì cần chuẩn bị và điều gì nên tạm gác lại. Một người chưa đủ kinh nghiệm để đảm nhận dự án lớn có thể bắt đầu bằng việc bổ sung kỹ năng và tích lũy thành tích. Một người đang đau khổ vì tình cảm có thể tạm ngừng tìm kiếm câu trả lời từ đối phương để tập trung ổn định cuộc sống của mình.

Điều cần từ bỏ không phải là khát vọng, mà là sự nóng vội muốn mọi thứ diễn ra theo đúng ý mình.

Khi gặp một vấn đề khiến bạn liên tục mất bình tĩnh, hãy thử tự hỏi: "Mình có thể giải quyết việc này ngay bây giờ không? Nếu chưa thể, bước chuẩn bị nào nằm trong khả năng của mình?". Câu hỏi ấy giúp bạn chuyển sự chú ý từ điều không thể kiểm soát sang hành động có ích hơn.

2. Đừng để một người khác quyết định giá trị của bạn

Trong tình cảm, có một kiểu tiêu hao năng lượng rất phổ biến: Dành quá nhiều thời gian để đoán xem người khác đang nghĩ gì về mình.

Một tin nhắn không được trả lời có thể khiến bạn kiểm tra điện thoại liên tục. Một thái độ lạnh nhạt có thể khiến bạn tự hỏi mình đã làm gì sai. Khi người kia vui vẻ, bạn cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa; khi họ xa cách, bạn lập tức nghi ngờ giá trị của bản thân.

Nếu điều này kéo dài, tâm trạng của bạn gần như phụ thuộc hoàn toàn vào cách hành xử của một người khác. Bạn không còn thực sự sống theo nhu cầu của mình mà liên tục điều chỉnh bản thân để nhận được sự chú ý, công nhận hoặc tình cảm từ họ.

Điều cần thay đổi không phải là học cách trở nên lạnh lùng hay phủ nhận nhu cầu được yêu thương. Con người vốn cần sự kết nối và quan tâm. Nhưng một mối quan hệ lành mạnh không nên trở thành nguồn duy nhất quyết định bạn có cảm thấy mình đáng quý hay không.

Hãy thử thu hồi sự chú ý đang dành quá nhiều cho người khác để quay về với cuộc sống của mình. Thay vì liên tục kiểm tra xem họ có trực tuyến hay không, hãy hoàn thành công việc còn dang dở. Thay vì dành hàng giờ suy diễn một câu nói, hãy trao đổi thẳng thắn khi cần thiết. Nếu mối quan hệ liên tục khiến bạn bất an, bị xem nhẹ hoặc phải hy sinh những giới hạn quan trọng của bản thân, hãy nghiêm túc đánh giá xem nó có còn phù hợp hay không.

Đôi khi, buông tay không phải vì bạn đã hết yêu, mà vì bạn hiểu rằng không thể một mình tạo nên một mối quan hệ tốt đẹp. Bạn có thể trân trọng một người nhưng vẫn lựa chọn rời đi khi sự gắn bó ấy khiến mình tổn thương kéo dài. Khi không còn đặt toàn bộ giá trị bản thân vào cách người khác đối xử với mình, bạn sẽ có thêm không gian để sống, làm việc và phát triển những mối quan hệ khác.

3. Rèn kỷ luật bằng cách không chiều theo mọi ham muốn tức thời

Chúng ta thường nghĩ rằng tự do là muốn gì làm nấy. Nhưng nếu mọi quyết định đều bị chi phối bởi ham muốn nhất thời, cuộc sống rất dễ trở nên mất kiểm soát.

Bạn muốn ngủ thêm dù biết mình có công việc cần hoàn thành. Bạn muốn tiếp tục lướt điện thoại dù đã mất hàng giờ mà chẳng thu được điều gì đáng kể. Bạn muốn mua một món đồ để giải tỏa cảm xúc dù ngân sách đang eo hẹp. Bạn muốn lập tức đáp trả một lời nói khó nghe dù biết cuộc tranh cãi có thể gây ra hậu quả không đáng có.

Mỗi lựa chọn riêng lẻ có thể không nghiêm trọng. Tuy nhiên, khi liên tục lặp lại, chúng tạo thành thói quen và ảnh hưởng đến cách bạn sử dụng thời gian, tiền bạc cũng như sức lực.

Kỷ luật tự giác bắt đầu từ khả năng nhận ra sự khác biệt giữa điều mình muốn ngay lúc này và điều thực sự có lợi cho mình về lâu dài.

Nếu thường xuyên mất tập trung vì điện thoại, bạn có thể đặt máy ngoài tầm với trong lúc làm việc. Nếu dễ mua sắm theo cảm xúc, hãy chờ một ngày trước khi quyết định mua món đồ không thiết yếu. Nếu thường nổi nóng khi tranh luận, hãy cho mình thời gian bình tĩnh trước khi trả lời.

Điều quan trọng là không biến kỷ luật thành sự trừng phạt. Bạn vẫn có thể ăn một món mình yêu thích, nghỉ ngơi hoặc dành thời gian giải trí mà không cần cảm thấy tội lỗi. Một chế độ sinh hoạt bền vững phải có chỗ cho cả trách nhiệm lẫn niềm vui.

Thậm chí, việc cố gắng kiểm soát mọi ham muốn một cách cứng nhắc có thể khiến bạn căng thẳng hơn. Mục tiêu không phải là cấm đoán bản thân, mà là chủ động lựa chọn thay vì để thói quen quyết định thay mình.

Mỗi lần bạn trì hoãn một phản ứng bốc đồng để cân nhắc kỹ hơn, bạn đang tạo cơ hội cho một thói quen mới hình thành. Những thay đổi nhỏ như vậy có thể đem lại kết quả rõ rệt khi được duy trì đủ lâu.

4. Xây dựng trật tự từ những việc nhỏ nhất

Khi cuộc sống rơi vào giai đoạn hỗn độn, nhiều người muốn thay đổi mọi thứ cùng lúc. Họ đặt ra hàng loạt mục tiêu về công việc, tài chính, sức khỏe, các mối quan hệ rồi nhanh chóng kiệt sức vì không thể duy trì tất cả.

Một cách thực tế hơn là bắt đầu từ phạm vi nhỏ và có thể kiểm soát. Nếu bàn làm việc quá bừa bộn, hãy dành vài phút sắp xếp lại. Nếu lịch sinh hoạt thiếu ổn định, hãy chọn một giờ đi ngủ phù hợp và cố gắng duy trì. Nếu thường xuyên quên việc, hãy ghi các đầu việc quan trọng vào một danh sách thay vì bắt trí nhớ phải gánh tất cả.

Những hành động ấy không trực tiếp giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống, nhưng chúng giúp giảm bớt những phiền toái không cần thiết và tạo cảm giác chủ động.

Bạn có thể bắt đầu bằng việc giữ chiếc túi xách ngăn nắp, chuẩn bị quần áo từ tối hôm trước hoặc dành mười phút cuối ngày để nhìn lại những việc đã hoàn thành. Khi một vài thói quen nhỏ dần ổn định, bạn có thể mở rộng sang việc quản lý thời gian, chi tiêu, dinh dưỡng và công việc.

Trật tự không có nghĩa là mọi thứ phải hoàn hảo. Một căn phòng đôi lúc bừa bộn, một ngày làm việc chưa hiệu quả hay một kế hoạch bị gián đoạn đều là chuyện bình thường. Điều đáng quan tâm là bạn có một hệ thống đủ linh hoạt để quay lại nhịp sống khi mọi thứ chệch khỏi dự định hay không.

Cũng đừng dùng kỷ luật để tự đánh giá mình bằng những tiêu chuẩn khắc nghiệt. Nếu hôm nay không làm được như kế hoạch, hãy tìm hiểu nguyên nhân và điều chỉnh. Khả năng bắt đầu lại sau một ngày không như ý quan trọng không kém khả năng duy trì thói quen trong những ngày thuận lợi.

5. Học cách tự tạo niềm vui và dành khoảng lặng cho tâm trí

Nếu mọi niềm vui đều phải đến từ một người khác, một lời khen, một thành tích hay một sự kiện đặc biệt, bạn sẽ rất dễ thất vọng khi những điều ấy không xuất hiện.

Đó là lý do mỗi người cần xây dựng cho mình một đời sống riêng đủ phong phú. Bạn có thể đọc sách, chăm sóc cây cối, nấu ăn, đi bộ, học một kỹ năng mới hoặc dành thời gian khám phá những điều mình thực sự yêu thích. Không phải hoạt động nào cũng cần tạo ra thành tích hay đem lại lợi ích kinh tế. Có những việc đơn giản chỉ giúp bạn cảm thấy dễ chịu và kết nối với chính mình hơn.

Đồng thời, hãy tập tạo ra những khoảng thời gian không bị lấp đầy bởi thông tin. Điện thoại, mạng xã hội, tin tức và các cuộc trò chuyện trực tuyến khiến chúng ta liên tục tiếp nhận kích thích mới. Khi không có khoảng nghỉ, tâm trí dễ chuyển từ vấn đề này sang vấn đề khác mà thiếu thời gian xử lý những gì đã trải qua.

Bạn không nhất thiết phải ngồi thiền ba mươi phút mỗi sáng và tối nếu điều đó không phù hợp. Hãy bắt đầu bằng năm đến mười phút không cầm điện thoại, ngồi yên, đi bộ chậm hoặc chú ý đến nhịp thở. Khi suy nghĩ xuất hiện, bạn không cần ép mình phải ngừng nghĩ. Chỉ cần nhận ra mình đang suy nghĩ và nhẹ nhàng đưa sự chú ý trở lại hiện tại.

Nếu cảm thấy căng thẳng, bạn cũng có thể viết ra những điều đang khiến mình bận tâm, xác định việc nào cần giải quyết ngay và việc nào có thể chờ. Đôi khi, điều khiến chúng ta mệt mỏi không chỉ là số lượng vấn đề mà còn là việc cố giữ tất cả chúng trong đầu cùng một lúc.

Bên cạnh đó, đừng bỏ qua những nền tảng rất đời thường như ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, vận động phù hợp và tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần. Thức ăn không phải những "thanh năng lượng thuần khiết" theo nghĩa thần bí, nhưng một chế độ ăn cân bằng có thể góp phần duy trì sức khỏe và khả năng hoạt động trong ngày. Tương tự, nghỉ ngơi không phải cách lãng phí thời gian mà là một phần cần thiết để cơ thể và tâm trí phục hồi.

Khi có đời sống riêng, biết chăm sóc sức khỏe và không còn phụ thuộc hoàn toàn vào sự chú ý từ bên ngoài, bạn sẽ có nền tảng vững vàng hơn để đối diện với những biến động.

Năng lượng có lúc lên, lúc xuống; điều quan trọng là biết cách quay về

Không ai có thể duy trì trạng thái tích cực và sung sức trong mọi hoàn cảnh. Có những ngày bạn làm việc hiệu quả, cảm thấy tự tin và xử lý mọi việc khá nhẹ nhàng. Cũng có những ngày bạn mệt mỏi, dễ tổn thương hoặc không muốn giao tiếp với bất kỳ ai. Những biến động ấy là một phần bình thường của đời sống.

Vì vậy, đừng biến việc nâng cấp bản thân thành một cuộc chạy đua để lúc nào cũng phải mạnh mẽ, tỉnh táo và kỷ luật. Nếu cứ cố ép mình hoạt động hết công suất, bạn có thể bỏ qua những tín hiệu cho thấy cơ thể đang cần nghỉ ngơi hoặc tâm trí đang cần được hỗ trợ.

Điều đáng rèn luyện là khả năng nhận biết trạng thái hiện tại, hiểu nguyên nhân khiến mình sa sút và lựa chọn cách điều chỉnh phù hợp. Có lúc bạn cần tập trung làm việc, có lúc cần tạm dừng. Có vấn đề nên kiên trì theo đuổi, nhưng cũng có điều cần chấp nhận rằng mình không thể kiểm soát kết quả.

Bạn không cần phải trở thành một con người hoàn toàn khác trong thời gian ngắn. Chỉ cần mỗi ngày bớt một lần phản ứng bốc đồng, giảm một khoảng thời gian tiêu hao vào việc suy diễn, duy trì một thói quen có ích và dành thêm sự quan tâm cho bản thân, cuộc sống đã có thể dần thay đổi theo hướng tích cực hơn.

Suy cho cùng, sức mạnh không nằm ở việc bạn không bao giờ bị hoàn cảnh tác động. Nó nằm ở khả năng không để một thất bại, một mối quan hệ hay một ngày tồi tệ quyết định toàn bộ giá trị và hướng đi của mình. Khi biết sử dụng thời gian, cảm xúc và sự chú ý một cách có chủ đích, bạn sẽ có thêm nguồn lực để xây dựng cuộc sống mà mình thực sự mong muốn.