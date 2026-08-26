Nếu trước đây, Hạt Dẻ - ái nữ của MC Quyền Linh thường gắn với hình ảnh một cô gái nhẹ nhàng, có phần rụt rè trước ống kính thì giờ đây, ở tuổi 18, cô đang cho thấy một phiên bản hoàn toàn khác. Mới đây, trong chuyến khám phá miền Tây sông nước, Hạt Dẻ khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi thoải mái trải nghiệm những hoạt động mà không phải ai cũng đủ can đảm thử, từ check-in cùng đàn ong đến tự tin bế một con trăn lớn. Sự thay đổi này nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội.

Thời gian gần đây, du lịch miền Tây đang trở thành một trong những xu hướng được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Thay vì chỉ ghé thăm các khu du lịch quen thuộc, nhiều người tìm đến những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên như chèo xuồng dưới rừng dừa nước, len lỏi qua những con rạch nhỏ, thưởng thức trái cây tại vườn hay thử cảm giác đứng giữa đàn ong, bế trăn để lưu lại những bức ảnh độc đáo.

Nguồn: Mai Thảo Ngọc

Không nằm ngoài "đường đua" này, Hạt Dẻ (Mai Thảo Ngọc) cũng vừa có chuyến khám phá miền Tây đầy thú vị. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ loạt hình ảnh ghi lại hành trình trải nghiệm, trong đó gây chú ý nhất là khoảnh khắc tự tin tạo dáng với một con trăn lớn trên vai và bình tĩnh check-in bên những tổ ong. Những hình ảnh này nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác cùng vô số lời khen từ cư dân mạng.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là chỉ cách đây không lâu, Hạt Dẻ vẫn thường được nhận xét là cô gái khá kín tiếng và có phần e dè trước đám đông. Càng lớn, đặc biệt sau khi bước sang tuổi 18, con gái MC Quyền Linh ngày càng cho thấy sự tự tin, dạn dĩ và sẵn sàng thử những điều mới.

Trong loạt ảnh lần này, Hạt Dẻ diện trang phục đơn giản, phù hợp với không gian miệt vườn. Không cần váy áo cầu kỳ hay bối cảnh sang chảnh, chính nụ cười tươi cùng sự hào hứng khi trải nghiệm thiên nhiên lại khiến cô ghi điểm. Đặc biệt, khoảnh khắc đứng cạnh đàn ong hay thoải mái chạm vào con trăn khiến nhiều người phải thừa nhận rằng ái nữ nhà Quyền Linh đã "lớn thật rồi".

Nguồn: Mai Thảo Ngọc

Bên dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng để lại bình luận như: "Nhìn Hạt Dẻ dạn dĩ hơn hẳn", "Mình còn sợ trăn mà Hạt Dẻ ôm tỉnh bơ", "Đúng là tuổi 18 khác quá", hay "Đi miền Tây giờ ai cũng muốn có ảnh với ong và trăn nhưng không phải ai cũng dám". Những lời khen không chỉ dành cho nhan sắc ngày càng trưởng thành mà còn cho tinh thần sẵn sàng trải nghiệm của cô.

Hạt Dẻ tên thật là Mai Thảo Ngọc, sinh năm 2008, là con gái thứ hai của MC Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo. Từ nhỏ, cô đã được công chúng yêu mến nhờ vẻ ngoài trong trẻo cùng lối sống giản dị giống gia đình. Dù bố mẹ đều nổi tiếng, Hạt Dẻ và chị gái Lọ Lem được nuôi dạy khá kín tiếng, hạn chế tham gia các hoạt động giải trí để tập trung cho việc học.

Nguồn: Mai Thảo Ngọc

Năm nay đánh dấu một cột mốc đặc biệt với Hạt Dẻ khi cô chính thức bước sang tuổi 18, tốt nghiệp một trường quốc tế tại TP.HCM với thành tích học tập tốt và chuẩn bị cho hành trình du học như nhiều người dự đoán. Thời gian gần đây, Hạt Dẻ cũng xuất hiện nhiều hơn tại các sự kiện cùng gia đình và dần xây dựng hình ảnh của riêng mình.

Nếu trước kia Hạt Dẻ thường được so sánh với chị gái Lọ Lem bởi vẻ dịu dàng, thì hiện tại cô lại gây ấn tượng bằng nét cá tính và sự tự tin. Từ những bộ ảnh thời trang, các sự kiện cho đến những chuyến du lịch trải nghiệm, Hạt Dẻ đều cho thấy hình ảnh một cô gái trẻ sẵn sàng khám phá, không ngại thử thách bản thân.

Có lẽ cũng chính vì thế mà loạt ảnh tại miền Tây lần này nhận được nhiều sự quan tâm. Không đơn thuần là những bức hình du lịch đẹp mắt, chúng còn cho thấy sự trưởng thành của cô gái từng được nhận xét là khá nhút nhát. Sau tuổi 18, Hạt Dẻ không chỉ ngày càng xinh đẹp mà còn trở nên bản lĩnh hơn, dám bước ra khỏi vùng an toàn để tận hưởng những trải nghiệm mới.