Việc chọn khách sạn gần nhà anh trai trong chuyến thăm ngắn ngày tới Anh được xem như một nỗ lực hàn gắn của Vương tử Harry. Tuy nhiên, những phát ngôn trước đó của vợ chồng anh trên truyền hình và Netflix lại là rào cản lớn khiến mối quan hệ gia đình thêm phần phức tạp.

Tuần trước, Vương tử Harry đã có mặt tại London để tham dự phiên điều trần kéo dài hai ngày tại Tòa án Tối cao liên quan đến việc giảm mức độ bảo vệ an ninh cho anh tại quê nhà. Trong thời gian lưu trú, Harry chọn khách sạn Coworth Park năm sao ở Ascot, Berkshire – chỉ cách Adelaide Cottage, nơi ở của Thân vương và Vương phi xứ Wales trong khuôn viên Lâu đài Windsor, một quãng lái xe ngắn. Đáng chú ý, Coworth Park cũng chính là nơi William từng ở cùng Harry vào đêm trước đám cưới của em trai với Meghan năm 2018.

Một nguồn tin thân cận với Harry tiết lộ, việc lựa chọn khách sạn gần nhà William là một "cành ô liu" mà Harry muốn gửi tới anh trai và chị dâu. Thông qua lực lượng an ninh, Harry đã ngầm thông báo với họ về sự hiện diện của mình. "Harry thực sự muốn cố gắng cứu vãn mối quan hệ hoặc ít nhất là mở lại đối thoại. Họ đã không có bất kỳ cuộc trò chuyện nào kể từ sau tang lễ của Nữ vương Elizabeth II", nguồn tin cho biết.

Một số người bạn thân thiết trong giới kinh doanh của Harry cho rằng việc anh chọn nơi ở gần William như một cách để nói: "Này, em ở đây, rất gần anh chị... chúng ta thử làm lành được không?" Họ cảm nhận được mong muốn làm hòa và nối lại liên lạc của Harry. Tuy nhiên, những chia sẻ gây tranh cãi của vợ chồng anh trước đó – đặc biệt là trong loạt phim tài liệu và hồi ký cá nhân – lại là rào cản lớn.

Mặc dù việc trải lòng về những góc khuất trong cuộc sống hoàng gia có thể giúp Harry giải tỏa tâm lý, nhưng cha và anh trai anh lại không có cùng quan điểm. "Họ vẫn cho rằng Harry đã vượt quá giới hạn, thậm chí là rất nhiều lần, và không có cách nào để quay trở lại như 10 năm trước", nguồn tin chia sẻ.

Trong chuyến thăm Anh kéo dài 4 ngày, Harry không gặp gỡ Thân vương và Vương phi xứ Wales cùng các con của họ. Anh cũng không hội kiến Vua Charles trước khi Nhà vua và Vương hậu Camilla lên đường cho chuyến thăm cấp nhà nước tới Ý. Thay vào đó, anh dành thời gian dùng bữa với những người bạn cũ thời học sinh và quân đội.

Harry trở lại London vào Chủ nhật tuần trước để tham dự phiên tòa liên quan đến quyết định của Bộ Nội vụ về việc cắt giảm mức độ bảo vệ an ninh dành cho anh. Harry cho rằng quyết định này đe dọa tính mạng của gia đình anh và họ cần được bảo vệ toàn diện khi trở về Anh. Tuy nhiên, luật sư của chính phủ, James Eadie KC, lập luận rằng việc Harry từ bỏ vai trò hoàng gia đã tạo ra "một tình huống đặc biệt" – do đó, điều chỉnh mức độ an ninh là hợp lý và không vi phạm nguyên tắc pháp lý.

