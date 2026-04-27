3 món ngon lạ rẻ bèo nhất định phải thử trong dịp lễ này: Cả nhà bạn sẽ phải ngạc nhiên cho mà xem!

Kỳ nghỉ lễ thường gắn liền với những bữa tiệc tùng linh đình, thịt thà ê hề dễ gây cảm giác "ngấy". Thay vì lặp lại thực đơn quen thuộc, sao bạn không thử làm mới mâm cơm bằng 3 món ăn có nguyên liệu rẻ đến bất ngờ nhưng hương vị lại sang trọng như nhà hàng?

Điểm chung của 3 món này là tận dụng những thứ bình dân, thậm chí là "phế phẩm" bỏ đi, nhưng qua bàn tay biến tấu tinh tế, chúng sẽ trở thành tâm điểm của mọi cuộc bàn tán trên bàn ăn.

1. "Sườn non" từ xơ mít mật: Cú lừa vị giác ngoạn mục

Đừng vứt xơ mít sau khi ăn múi, vì đây chính là nguyên liệu làm món chay hoặc món mặn "đỉnh của chóp". Khi kho lên, cấu trúc của xơ mít mật dai giòn, thấm vị, ăn rất giống thịt sườn.

Cách chế biến: Chọn những sợi xơ mít vàng ướm, to bản. Phi thơm hành tỏi, cho xơ mít vào xào săn với nước mắm, đường và thật nhiều tiêu đen (giống như cách làm kho quẹt). Rim nhỏ lửa cho đến khi xơ mít chuyển sang màu nâu cánh gián, sợi dai lại và óng ả.

Khách đến chơi nhà sẽ không thể tin được đĩa "thịt kho" thơm phức, đậm đà này lại được làm từ thứ vốn dĩ thường nằm trong thùng rác. Món này ăn kèm xôi trắng hoặc cơm cháy thì "hết sảy".

2. Gỏi cùi trắng dưa hấu tôm khô: Giòn tan, thanh mát

Sau những món chiên xào đầy dầu mỡ, một đĩa gỏi thanh tao sẽ là cứu cánh cho vị giác. Cùi dưa hấu có độ giòn đặc trưng mà không loại rau củ nào có được.

Cách chế biến: Gọt bỏ lớp vỏ xanh cứng, lấy phần cùi trắng thái sợi mỏng, bóp muối rồi vắt kiệt nước để giữ độ giòn. Trộn cùi dưa với nước mắm chua ngọt, tỏi ớt, tôm khô (hoặc tai heo thái mỏng) và thật nhiều rau thơm vườn nhà.

Sự kết hợp giữa vị ngọt nhẹ của cùi dưa và vị đậm đà của tôm khô tạo nên một tổng thể vô cùng hài hòa. Màu sắc xanh trắng đan xen đỏ thắm của ớt khiến mâm cơm lễ trông cao cấp hơn hẳn.

3. Trứng vịt lộn hầm ngải cứu: "Viên sâm" bồi bổ cực rẻ

Thay vì món lẩu gà hầm đắt đỏ, trứng vịt lộn hầm ngải cứu là lựa chọn thông minh: Vừa sang trọng, vừa bổ dưỡng, lại cực kỳ tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

Cách chế biến: Trứng vịt lộn luộc sơ, bóc vỏ. Cho vào nồi hầm cùng lá ngải cứu (hái ngoài vườn hoặc mua chỉ vài nghìn đồng), thêm vài lát gừng và táo tàu (nếu có). Đun nhỏ lửa để vị đắng thanh của ngải cứu thấm sâu vào vị béo ngậy của trứng.

Đây là món ăn "chữa lành" thực thụ. Giữa không khí lễ tết bận rộn, một bát canh ấm nồng, bổ dưỡng giúp mọi người phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Cách trình bày trong bát sứ nhỏ sẽ khiến món ăn bình dân này trông như một bài thuốc quý của cung đình.

Nấu ăn ngon không nhất thiết phải dùng nguyên liệu đắt tiền. Đôi khi, chính sự sáng tạo từ những thứ giản đơn nhất lại tạo nên dấu ấn khó quên cho ngày lễ. Hãy thử vào bếp và "biến hóa" những nguyên liệu này, bạn sẽ nhận ra mình chính là một "phù thủy ẩm thực" thứ thiệt đấy!