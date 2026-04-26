Giữa nhịp sống hối hả và tất bật, những bữa cơm nhà bốc khói nghi ngút, thanh đạm luôn là "liều thuốc chữa lành" tuyệt vời nhất cho mọi thành viên trong gia đình. Thay vì quẩn quanh với những món chiên xào nhiều dầu mỡ quen thuộc, sao hôm nay chúng ta không thử đổi gió với món sườn heo ủ muối thảo mộc luộc? Nghe tên có vẻ lạ tai, nhưng thực chất đây lại là một kỹ thuật nấu ăn giữ trọn vẹn vị ngọt nguyên bản của nguyên liệu.

Thớ thịt sườn sau khi ủ muối sẽ trở nên săn chắc, đậm đà từ bên trong và thoang thoảng hương hồi, quế vô cùng dễ chịu. Tuyệt vời hơn nữa, món ăn này mang đến cho các chị em "lợi ích kép" khi phần nước luộc sườn thanh ngọt tự nhiên có thể tận dụng ngay để làm một bát bún, phở chống ngán tuyệt hảo. Không cần tẩm ướp cầu kỳ hay đứng bếp nhễ nhại, hãy lưu ngay công thức tối giản mà tinh tế này vào sổ tay nội trợ nhé!

1. Nguyên liệu cần chuẩn bị

Để món ăn đạt chất lượng tốt nhất, khâu chọn nguyên liệu là vô cùng quan trọng:

- Sườn heo non: 1kg. Nên chọn phần sườn có cọng dẹt, nhỏ, dắt chút mỡ và nhiều sụn. Màu thịt phải hồng hào, tươi sáng.

- Muối hạt to (muối biển): 150g. Tuyệt đối không dùng muối tinh hay bột canh vì chúng tan rất nhanh, sẽ làm sườn bị mặn chát và mất đi độ ngon.

- Gia vị khô: Hoa hồi, quế, lá nguyệt quế, hạt tiêu sọ... (Bạn có thể mua các gói gia vị khô ủ muối bán sẵn tại siêu thị trộn cùng muối hạt).

- Gừng tươi: 1 củ nhỏ.

- Các loại rau ăn kèm nước dùng: Cải thìa, xà lách, hành lá, ngò rí, hoặc bún/phở/bánh canh tùy sở thích gia đình.

2. Các bước thực hiện chi tiết

Bước 1: Rang muối gia vị thảo mộc

Bắc một chiếc chảo lên bếp, cho 150g muối hạt to cùng các loại gia vị khô (hoa hồi, quế, tiêu...) vào chảo. Bật lửa ở mức nhỏ nhất và đảo đều tay. Việc rang muối trên lửa nhỏ giúp tinh dầu từ các loại thảo mộc tiết ra, quyện chặt vào từng hạt muối.

Bạn rang cho đến khi thấy hạt muối khô ráo, chuyển sang màu hơi ngà ngà vàng và gian bếp tỏa ra mùi thơm thảo mộc nức mũi thì tắt bếp. Đổ phần muối này ra một chiếc bát lớn và để cho thật nguội.

Bước 2: Kỹ thuật ủ muối (bí quyết cốt lõi)

Một lưu ý cực kỳ quan trọng: Sườn heo mua về bạn tuyệt đối không rửa qua nước. Nếu thịt dính nước, lớp muối sẽ bị trôi tuột, không bám dính và không thể rút bớt lượng nước thừa trong thịt ra ngoài.

Cho toàn bộ phần sườn vào một chiếc âu lớn. Đổ phần muối gia vị đã nguội hẳn vào âu. Dùng tay xoa bóp, "massage" thật đều để muối phủ kín bề mặt từng dẻ sườn.

Dùng màng bọc thực phẩm bọc kín âu sườn lại, cho vào ngăn mát tủ lạnh ướp trong khoảng từ 2 đến 4 tiếng. Trong trường hợp bạn quá bận rộn và muốn ướp qua đêm để hôm sau nấu, hãy nhớ giảm lượng muối xuống chỉ còn một nửa.

Bước 3: Tắm sạch và hầm sườn

Sau thời gian ủ, lớp muối đã hoàn thành nhiệm vụ giúp thịt săn lại và thấm đẫm hương thơm. Lúc này, bạn lấy sườn ra và đem xả rửa thật kỹ dưới vòi nước sạch. Hãy rửa nhiều lần để trôi đi hoàn toàn lớp muối hạt và các vụn gia vị khô bám bên ngoài, tránh làm món ăn bị mặn đắng.

Chuẩn bị một chiếc nồi đất (hoặc nồi sứ, nồi đế dày). Xếp sườn vào nồi, thả thêm vài lát gừng tươi đập dập để khử tanh. Đổ nước lạnh vào ngập mặt sườn và đun trên lửa lớn.

Khi nước bắt đầu sôi bùng lên, sẽ có một lớp bọt máu đen nổi lên trên. Bạn dùng thìa vớt bỏ thật sạch lớp bọt này để nước dùng được trong vắt. Cuối cùng, đậy nắp nồi lại, hạ lửa xuống mức nhỏ nhất và hầm liu riu trong khoảng 30 đến 40 phút là sườn chín mềm.

Bước 4: Tận dụng phần nước hầm "vàng"

Khi sườn chín, bạn vớt dẻ sườn ra đĩa. Miếng sườn lúc này bóng bẩy, thịt căng mọng, cắn vào có độ dai giòn nhẹ và mặn mòi, thơm mùi thảo mộc mộc mạc mà vô cùng cuốn hút, ăn vã cũng ngon mà ăn với cơm trắng thì cực kỳ đưa miệng.

Nhưng linh hồn của món ăn không chỉ dừng lại ở đó. Phần nước hầm trong vắt còn lại trong nồi chính là "nước dùng vàng". Phần nước này đã mang sẵn vị mặn thanh từ sườn ủ muối tiết ra, hòa quyện với chất ngọt tủy xương. Bạn chỉ cần đun sôi lại, thả vào đó một nắm bánh canh, chút rau cải thìa hoặc xà lách. Khi múc ra tô, rắc thêm một nhúm hành lá thái nhỏ và chút tiêu xay. Vậy là gia đình bạn đã có thêm một món canh bún nóng hổi, thanh tao, giúp làm dịu đi những căng thẳng, mệt mỏi của một ngày dài.

Phương pháp ủ muối luộc này không chỉ áp dụng riêng cho sườn heo mà bạn hoàn toàn có thể linh hoạt sử dụng cho bắp bò, thịt ba chỉ hay thịt vịt đều mang lại kết quả xuất sắc. Chúc gia đình bạn có những bữa cơm thật ấm áp và trọn vẹn!