Cứ hễ hôm nào mẹ tôi nấu món canh này là cả nhà xì xụp húp nước dùng sạch đến giọt cuối cùng

Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới bạn công thức món ăn "một nồi tươi ngon". Đây là món ăn mà mẹ tôi mỗi tuần thường nấu 1 lần. Hễ hôm nào món ăn này được đặt trên bàn ăn là cả nhà đua nhau húp sạch bát đến không còn một giọt nước dùng. Nguyên liệu nấu món ăn này vô cùng đơn giản và cách nấu nhanh gọn nhất để bạn có thể thưởng thức hương vị nguyên bản của các nguyên liệu mà không làm mất đi bất kỳ chất dinh dưỡng nào. Đây chắc chắn là món ăn rất đáng thử vào mùa hè này.

Nguyên liệu cơ bản gồm có mướp, tôm xay, trứng và nấm. Món ăn có cả rau và thịt. Mướp ngọt, mềm và ngon tạo màu sắc và hương vị cho món ăn. Kết hợp với thịt tôm xay tươi ngon, cùng trứng và nấm làm tăng thêm hương vị, hãy nếm thử nước dùng trước khi dọn ra. Món ăn này ngon tuyệt vời.

Ngay dưới đây là các bước chi tiết để nấu món ăn này nhé!

Nguyên liệu làm món canh mướp nấu nấm và chả tôm

2 quả mướp, một gói nấm ngọc châm trắng, 200g thịt tôm xay nhuyễn, 2 quả trứng gà, lượng hành lá và tỏi vừa đủ, một chút muối, lượng bột tiêu vừa đủ, một ít tinh chất cốt gà và dầu ăn vừa đủ.

Cách làm món canh mướp nấu nấm và chả tôm

Bước 1: Trước tiên, hãy gọt bỏ vỏ mướp sau đó rửa sạch. Cắt mướp thành miếng nhỏ và cho vào bát. Vì mướp dễ bị oxy hóa và đổi màu sau khi cắt, nên bạn nên cho thêm một ít nước lạnh vào bát, rưới một chút giấm trắng và khuấy đều để ngăn ngừa hiện tượng đổi màu hiệu quả.

Bước 2: Chuẩn bị sẵn khoảng 200g tôm xay. Loại nguyên liệu này bạn có thể mua hàng đã được chế biến sẵn ở cửa hàng uy tín hoặc có thể tự xay ở nhà sau khi sơ chế và loại bỏ vỏ. Tiếp theo cắt bỏ chân nấm ngọc châm, rửa sạch, để ráo rồi cắt làm đôi (hoặc để nguyên tùy thích). Bạn cũng có thể dùng nấm mỡ hoặc nấm rơm, nhưng nấm rơm phải được chần qua nước sôi trước khi nấu. Đập 2 quả trứng vào bát, đánh tan rồi để sang một bên.

Bước 3: Đặt chảo lên bếp, đun nóng rồi cho một chút dầu ăn vào. Khi dầu nóng thì cho trứng vào. Khi trứng có dấu hiệu đông lại thì dùng đũa đảo đều để tạo thành những miếng lớn. Lấy trứng chiên ra khỏi chảo và để dùng sau. Tiếp theo thêm một ít dầu ăn vào chảo, cho hành lá và tỏi băm nhỏ rồi xào thơm. Nếu thích ăn cay, bạn có thể cho thêm ớt đỏ nhỏ vào xào cùng. Sau đó cho mướp và nấm ngọc châm vào chảo, vặn lửa lớn nhất rồi xào nhanh để làm bay hơi bớt nước; giúp làm dậy mùi thơm của các nguyên liệu.

Bước 4: Đổ một ít nước dùng gà vào nồi Nếu không có nước dùng, hãy dùng nước sôi. Đun sôi trên lửa lớn, sau đó cho các miếng trứng vào. Lấy tôm xay nhuyễn ra, xoa một ít dầu ăn lên tay để chống dính. Lấy một lượng tôm xaty vừa đủ, vo thành viên tròn rồi thả vào nồi. Lặp lại quá trình này cho đến khi hết nguyên liệu. Giữ lửa lớn, nêm thêm muối, tiêu và một ít tinh chất cốt gà. Nấu thêm 3-4 phút nữa là xong.

Thành phẩm món canh mướp nấu nấm và chả tôm

Đây là một món ăn nấu nhanh mà ngon tuyệt! Nước dùng đậm đà, rau củ mềm, mướp xanh tươi và mướt mịn, chả tôm có màu trắng hồng đẹp mắt. Khi thưởng thức món ăn này, bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt của mướp, tiếp theo là độ mềm mịn của nấm ngọc châm trắng, và cuối cùng là độ giòn dai ngon của chả tan chảy trong miệng. Món ăn này ngon và dễ làm. Nếu bạn muốn đổi vị cho gia đình thì nhất định phải thử công thức này nhé. Chắc chắn cả nhà sẽ tấm tắc khen.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món canh mướp nấu nấm và chả tôm!