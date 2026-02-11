Hành trình tìm con và cái kết viên mãn: Thiên thần nhỏ chào đời sau gần 10 năm chờ đợi và 8 lần chuyển phôi

Khi những cành đào bắt đầu hé nụ, khi hương Tết lan tỏa trong từng căn bếp nhỏ, mùa xuân lại gõ cửa từng gia đình. Với vợ chồng chị Nguyễn Thị Ngọ (1990) và anh Trần Văn Nho (1987) ở Ninh Bình (Nam Định cũ), mùa xuân năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt bởi lần đầu tiên sau gần một thập kỷ chờ đợi, anh chị được đón Tết bên đứa con mà mình đã khát khao suốt 8 năm trời.

Trong căn nhà nhỏ, tiếng trẻ thơ khóc, cười hòa vào không khí chuẩn bị Tết. Với anh chị, đó không chỉ là niềm hạnh phúc làm cha mẹ, mà còn là cái kết viên mãn cho hành trình dài đầy nước mắt, hy vọng và không bỏ cuộc.

Tám lần chuyển phôi – tám lần đánh cược với hy vọng

Kết hôn năm 2017, chị Ngọ và anh Nho bước vào cuộc sống hôn nhân với nhiều khó khăn. Hai vợ chồng làm công nhân, thu nhập thấp, cuộc sống chỉ đủ trang trải sinh hoạt hàng ngày. Nhưng hơn tất cả những lo toan mưu sinh, điều khiến anh chị trăn trở nhất vẫn là mong ước có một đứa con cho riêng mình.

Những năm đầu hôn nhân trôi qua trong chờ đợi. Tin vui vẫn chưa đến, trong khi xung quanh, những lời hỏi han, bàn tán ngày càng nhiều. "Sao lấy nhau lâu thế mà chưa có con?", "Hay là có vấn đề gì rồi?" – những câu hỏi tưởng chừng vô tình lại trở thành áp lực vô hình, đè nặng lên tâm lý của hai vợ chồng trẻ.

Anh chị quyết định đến thăm khám tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, bắt đầu hành trình điều trị hiếm muộn với sự hỗ trợ của y học hiện đại. Kết quả thăm khám cho thấy anh Nho bị tinh trùng yếu, một trong những nguyên nhân khiến việc mang thai tự nhiên gặp nhiều khó khăn. Thời điểm đó, bác sĩ tư vấn anh chị có thể tiếp tục theo dõi và cố gắng mang thai tự nhiên thêm một thời gian. Tuy nhiên, sau nhiều năm chờ đợi, tình hình vẫn không có nhiều cải thiện.

Anh Trần Văn Nho và chị Nguyễn Thị Ngọ

Điều kiện kinh tế khó khăn khiến anh chị loay hoay với quyết định thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm. Với một gia đình công nhân thu nhập thấp, mỗi chu kỳ điều trị là một gánh nặng tài chính lớn. Chính vì vậy, vợ chồng chị Ngọ đã tìm đủ mọi cách, uống thuốc nam, thuốc bắc, đi khám ở nhiều nơi, thậm chí vào tận TP. Hồ Chí Minh để mong tìm được thầy hay, thuốc tốt. Thế nhưng, mọi nỗ lực vẫn chưa mang lại kết quả như mong đợi.

Phải đến năm 2022, khi đã tích góp được một phần chi phí, vay mượn thêm người thân, bạn bè thì hành trình IVF đầu tiên của anh chị mới chính thức bắt đầu. "Lúc đó chỉ nghĩ, dù có nợ cũng phải cố, vì đây là cơ hội để có con", chị Ngọ nói.

Từ tháng 6/2022, cuộc sống của hai vợ chồng gắn liền với những chuyến xe lên Hà Nội, những lần siêu âm, xét nghiệm và chờ đợi kết quả chuyển phôi. Trong giai đoạn 2022–2023, chị Ngọ trải qua sáu lần chuyển phôi liên tiếp. Có lần đậu thai nhưng không giữ được, có lần thai sinh hóa, có lần không thành công. Mỗi lần chuyển phôi là một lần hy vọng được thắp lên, rồi lại vụt tắt.

Song song với đó, chị Ngọ còn phải trải qua các can thiệp phẫu thuật như: ứ dịch vòi tử cung, cắt polyp, cắt vách ngăn buồng tử cung. Những cuộc phẫu thuật đó phần nào là thử thách tinh thần lớn đối với một người phụ nữ mong con từng ngày.

Sau nhiều lần thất bại, hết phôi, chi phí điều trị trở thành gánh nặng lớn với gia đình có thu nhập thấp như anh chị. Nợ nần, áp lực tâm lý ngày càng lớn, đã có lúc hai vợ chồng nghĩ đến việc dừng lại hành trình tìm con.

Đúng lúc đó, chương trình Tuần lễ Vàng do Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức đã mở ra cơ hội mới. Chị Ngọ và anh Nho là một trong 10 gia đình may mắn nhận được gói hỗ trợ miễn phí 100% chi phí thực hiện IVF năm 2024. Đây không chỉ là sự hỗ trợ tài chính, mà còn là sự tiếp sức tinh thần để anh chị tiếp tục nuôi hy vọng.

Anh Nho và chị Ngọ hạnh phúc khi là một trong 10 gia đình may mắn nhận được gói hỗ trợ miễn phí 100% chi phí thực hiện IVF năm 2024

Tháng 7/2024, hành trình IVF lần hai của anh chị chính thức bắt đầu. Đến tháng 9/2024, lần chuyển phôi thứ 7 mang lại kết quả mang thai, khiến cả gia đình vỡ òa. Tuy nhiên, niềm vui ấy chỉ kéo dài đến tuần thứ 7 thì thai ngừng phát triển. Nỗi đau thêm một lần nữa thử thách ý chí của hai vợ chồng.

Không bỏ cuộc, tháng 3/2025, chị Ngọ bước vào lần chuyển phôi thứ 8. Lần này, phép màu đã ở lại. Thai kỳ của chị cũng gặp nhiều khó khăn vì những lần ra máu, tiểu đường thai kỳ và nguy cơ tiền sản giật cao. Nhưng mọi thứ đều ổn định dần, từng mốc siêu âm, từng nhịp tim thai vang lên trên màn hình là một lần anh chị nín thở rồi vỡ òa trong hạnh phúc. Cuối cùng, tháng 11/2025, bé Trần Ngọc Diệu Anh đã chào đời khỏe mạnh, khép lại hành trình gần một thập kỷ bằng một cái kết mà anh chị đã mong ngóng suốt nhiều năm.

Bé Trần Ngọc Diệu Anh, thiên thần nhỏ xinh xắn đáng yêu đã chào đời sau 8 năm bố mẹ mong ngóng

Mùa xuân đầu tiên có tiếng khóc trẻ thơ và niềm hạnh phúc trọn vẹn sau gần một thập kỷ chờ đợi

Tết Nguyên đán năm nay đến với gia đình chị Ngọ theo một cách rất khác. Không còn là những cái Tết chờ mong trong lặng lẽ, mà là mùa xuân đầu tiên có con trong vòng tay.

Trong căn nhà nhỏ ở Ninh Bình, mâm cơm Tết giản dị nhưng ấm áp hơn bao giờ hết khi có thêm một thành viên mới. Tiếng trẻ thơ khóc, tiếng ru con khe khẽ hòa vào hương Tết, tạo nên một không khí đoàn viên trọn vẹn mà anh chị đã mong chờ suốt nhiều năm.

Với chị Ngọ, mỗi mùa xuân trước đây đều là một mùa chờ đợi. Nhưng mùa xuân năm nay là mùa xuân của hạnh phúc trọn vẹn. Với anh Nho, hành trình làm cha bắt đầu từ những lần đưa vợ đi khám, những đêm thức trắng vì lo lắng và những giấc mơ về đứa con sắp chào đời.

Nụ cười hạnh phúc của anh Nho và chị Ngọ sau hành trình dài đã đón được con yêu

Sau 8 năm chờ đợi, chặng đường tìm con của chị Ngọ và anh Nho đã khép lại bằng một cái kết hạnh phúc. Nhưng với anh chị, hành trình làm cha mẹ mới chỉ bắt đầu. Khi pháo hoa giao thừa rực sáng trên bầu trời, khi mùa xuân gõ cửa từng mái nhà, gia đình nhỏ ấy sẽ quây quần bên nhau, đón Tết trong niềm hạnh phúc trọn vẹn. Sau gần một thập kỷ chờ đợi, họ đã có một mùa xuân thật sự của riêng mình – mùa xuân có tiếng khóc trẻ thơ, có bàn tay bé nhỏ nắm lấy tay cha mẹ và có những giấc mơ mới được vun trồng từ yêu thương cùng niềm tin.