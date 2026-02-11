Hôm nay tôi đi chợ mua rau và đã ghé qua quầy hàng quen thuộc để chọn mua bắp cải. Gần đây tôi thấy có tin tức về việc người ta phun formaldehyde lên bắp cải để giữ tươi và tôi rất thắc mắc về điều đó. Vì vậy, tôi đã hỏi người bán rau cách phân biệt bắp cải thật và giả, tôi cũng quan sát kỹ. Tôi đã ghi lại những chi tiết này để nhắc nhở bản thân và gia đình.

Theo PGS.TS Trần Hồng Côn (nguyên giảng viên khoa Hóa, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN), formaldehyde là chất diệt khuẩn, chống thối, chống ôi. Nó được biết đến là một hóa chất bảo quản trong các phòng thí nghiệm, tuyệt đối cấm dùng trong bảo quản thực phẩm. Dẫu vậy, vì lợi nhuận, một số gian thương vẫn sử dụng nó để tẩm ướp thực phẩm, gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe.

Chuyên gia cho hay, chất này nếu hít phải có thể bị viêm mũi, viêm phế quản, phù phổi. Nếu ăn phải thì có nguy cơ viêm dạ dày, ruột cấp tính, đau bụng, buồn nôn, tổn thương hệ bài tiết và các biến chứng nguy hiểm như phù nề thanh quản, hôn mê…

Tôi bắt đầu tìm hiểu các dấu hiệu nhận biết bắp cải được phun formaldehyde

Khi tôi chọn mua bắp cải, cô bán hàng nói rằng bắp cải được phun formaldehyde có hình thức "hoàn hảo"

Tôi ngồi xổm trước quầy rau và so sánh vài cây và quả nhiên, tôi tìm thấy một điểm chung. Những loại bắp cải này chủ yếu có 3 đặc điểm. Đầu tiên là lá rất cứng. Bắp cải bình thường sẽ héo nhẹ và mềm sau một hoặc hai ngày, nhưng bắp cải được phun formaldehyde, ngay cả sau vài ngày, vẫn có lá cứng, thiếu đi cảm giác tự nhiên của rau tươi. Chúng dường như bị cố định tại chỗ, ngay cả mép lá cũng không cong lại.

Đặc điểm thứ hai là mùi lạ, đặc biệt dễ nhận thấy khi ngửi gần

Bắp cải tươi có mùi thơm nhẹ, tươi mát của rau củ, bạn thậm chí có thể ngửi thấy một chút vị ngọt khi bẻ những lá ngoài cùng. Tuy nhiên, bắp cải được phun formaldehyde sẽ có mùi hăng nồng ở những lá ngoài. Đó không phải là mùi mốc hay mùi thuốc trừ sâu, mà là mùi hóa chất, hơi giống mùi từ việc sửa chữa nhà cửa. Nếu bạn bẻ những lá ngoài cùng, mùi sẽ càng nồng hơn ở các kẽ hở. Ngay cả khi người bán rửa sạch bằng nước, cũng không thể che giấu được mùi lạ này, khiến nó trở nên khó chịu khi ngửi.

Vấn đề thứ ba là phần cắt của cuống bắp cải không thoát hơi ẩm và dễ bị khô

Tôi tình cờ bẻ cuống một cây bắp cải bình thường và những giọt nước ngay lập tức rỉ ra từ phần cắt, làm cho nó ẩm ướt, dấu hiệu của rau tươi. Tuy nhiên, cây bắp cải bên cạnh, trông rất tươi tắn, lại có phần cắt khô, giòn, không có giọt nước nào và thậm chí còn hơi dính. Cô bán hàng giải thích rằng đó là do formaldehyde giữ lại độ ẩm trên bề mặt, khiến độ ẩm bên trong nhanh chóng thoát ra ngoài. Nó trông tươi, nhưng bên trong đã bắt đầu bị hỏng.

Cuối cùng, tôi chọn 3 cây bắp cải mà dì tôi đã nhắc đến là "trồng tại địa phương". Lá bắp cải có những nếp nhăn tự nhiên, mùi thơm tươi mát, sạch sẽ, khi bẻ ra thì mọng nước. Về nhà, tôi làm món bắp cải xào giấm và cảm thấy yên tâm. Nghĩ lại thì đúng là khi mua rau củ, bạn nên chọn những loại ở trạng thái tự nhiên. Những loại rau củ quá hoàn hảo hoặc không đạt chuẩn cần phải được lựa chọn cẩn thận hơn. Những chi tiết nhỏ trong cuộc sống lại mang ý nghĩa lớn. Ghi nhớ những điều này sẽ giúp bạn tránh mắc sai lầm khi mua rau củ trong tương lai, cũng đừng quên ăn uống lành mạnh là điều quan trọng nhất.

Ảnh minh họa: Internet