Hành trình tích vàng mua nhà chung cư của hai vợ chồng ở Hà Nội: Từ chỉ vàng đầu tiên đến 219 chỉ sau 10 năm tiết kiệm

Có những hành trình không ồn ào, không hào nhoáng, cũng chẳng có bước ngoặt bất ngờ nào, nhưng lại khiến người ta phải suy nghĩ rất lâu sau khi đọc xong. Câu chuyện của một hai vợ chồng (sinh năm 1992, đang sống tại Hà Nội) sau 16 năm thuê nhà ở Hà Nội, cuối cùng sở hữu được căn nhà đầu tiên.

Thu nhập hai vợ chồng 30 triệu/tháng, 16 năm thuê nhà ở Hà Nội

Câu chuyện được người chồng chia sẻ, anh bắt đầu cuộc sống ở Hà Nội giống như bao sinh viên tỉnh lẻ khác: Lên Hà Nội, rồi ở lại làm việc. Cuộc sống dần ổn định hơn khi anh lập gia đình, nhưng "ổn định" không đồng nghĩa với "an cư".

Hai vợ chồng đều làm kế toán, công việc văn phòng đều đặn, thu nhập không thấp nhưng cũng chẳng đủ để nghĩ đến chuyện mua nhà ở Hà Nội. Lương chồng 17 triệu/tháng, vợ anh khoảng 12 triệu/tháng. Tổng thu nhập hơn 30 triệu nghe qua có vẻ ổn, nhưng với chi phí sinh hoạt ở Hà Nội, lại thêm con cái, thì chỉ đủ để xoay xở, chứ khó tích lũy lớn.

Không đầu tư mạo hiểm, chỉ chăm chỉ làm thêm và tiết kiệm mỗi tháng

Biến cố khiến anh thay đổi suy nghĩ không phải là một thất bại trong công việc hay một khoản nợ lớn, mà lại đến từ một chuyện rất đời thường: Bị chủ nhà trọ đòi nhà đúng lúc vợ sắp sinh.

Hai vợ chồng đang trong giai đoạn nhạy cảm nhất thì phải vội vàng dọn dẹp, chạy đôn chạy đáo tìm chỗ ở mới. Sự vất vả, áp lực và căng thẳng khiến vợ anh bị sinh non. "Có những lúc vợ sắp đẻ, chủ trọ thì đòi nhà, vợ chồng mình lại dong duổi khắp nơi tìm nhà, vợ dọn nhà cùng mình vất vả nên bị đẻ non, lúc đó mình quyết tâm đặt mục tiêu: Phải có nhà ở Hà Nội" - người chồng chia sẻ.

Nhưng đặt mục tiêu là một chuyện, thực hiện lại là chuyện khác. Anh không phải người liều lĩnh, cũng không có vốn lớn để kinh doanh hay đầu tư. Hai vợ chồng vẫn tiếp tục công việc kế toán, vẫn đi làm công ăn lương như bao người.

"Vợ chồng mình vừa làm việc ở công ty, tối về bán thêm hoa quả rau của quê (Nam Định cũ), có những hôm đi ship hàng đến gần 12 giờ. Cứ làm được bao nhiêu mình đưa vợ hết, hầu như chỉ giữ lại xăng xe, cũng chẳng mua sắm gì nhiều.

Dần dần hai vợ chồng như bị nghiện mua vàng, cứ có tiền là mua 1-2 chỉ rồi 3-4 chỉ, thiếu thì vay thêm bố mẹ hoặc em gái để mua rồi lại làm bù vào trả. Nói thật lúc đó chỉ nghĩ, mua vàng chứ cứ để tiền mặt sợ lại tiêu hết" - người chồng tâm sự.

Từ chỉ vàng đầu tiên đến 219 chỉ vàng sau 10 năm tiết kiệm

Công việc vất vả, thu nhập tăng thêm không quá nhiều, nhưng từng chút một tích lại. Ban đầu chỉ là suy nghĩ đơn giản - giữ tiền mặt thì dễ tiêu, còn vàng thì khó "động vào". Nhưng rồi việc mua vàng dần trở thành thói quen.

Năm này qua năm khác, số vàng tích lũy tăng lên một cách đều đặn. Không phải năm nào cũng nhiều hơn năm trước, có năm ít đi vì khó khăn, nhưng tổng thể vẫn là một đường đi lên. Khi nhìn lại chặng đường 10 năm, họ nhận ra mình đã có trong tay 219 chỉ vàng - một con số mà chính họ trước đó cũng không nghĩ tới.

Thời điểm quyết định bán vàng, giá đạt khoảng 18,2 triệu/chỉ. Tổng số tiền thu về gần 3,9 tỷ đồng. Đó không phải là một con số khổng lồ nếu so với thị trường bất động sản, nhưng là cả một gia tài đối với hai vợ chồng đã dành hơn một thập kỷ tích cóp từng chút một.

Mua chung cư tại Hà Nội sau 16 năm thuê nhà, mua vàng tích lũy

Hành trình sau đó là đi tìm nhà, một hành trình cũng không hề dễ dàng. Họ xem nhiều nơi, cân nhắc giữa nhà đất và chung cư, giữa vị trí và giá cả, giữa nhu cầu hiện tại và khả năng tài chính. Cuối cùng, hai vợ chồng chọn một căn chung cư 2 phòng ngủ, vừa đủ cho gia đình nhỏ của mình. Không quá rộng, không quá sang trọng, nhưng là nơi mà họ có thể gọi là "nhà".

"Mua xong nhà hai vợ chồng lại hết sạch tiền bắt đầu từ con số 0, cũng chưa sắm nội thất gì cả nhưng vui lắm. Mong sao chúng ta ai rồi cũng sẽ có nhà riêng của mình".

Không còn nỗi lo bị đòi nhà bất ngờ, không còn cảnh phải vội vã chuyển trọ giữa lúc cuộc sống đang rối ren. Thay vào đó là một sự nhẹ nhõm rất rõ ràng, cảm giác mà chỉ những ai từng sống trọ nhiều năm mới thực sự hiểu.

Không có yếu tố "làm giàu nhanh", không có những quyết định táo bạo hay những cú đầu tư trúng lớn, hai vợ chồng anh chỉ đơn giản tiết kiệm từng ngày, từng tháng. Hai con người bình thường, với công việc bình thường, thu nhập trung bình, nhưng có một mục tiêu rõ ràng và kiên trì theo đuổi nó trong suốt 10 năm qua.

Rất nhiều người ngưỡng mộ và chúc mừng thành quả của hai vợ chồng

Điều làm nên kết quả không phải là may mắn, mà là kỷ luật, sự đồng lòng và khả năng chấp nhận hy sinh những tiện nghi trước mắt để đổi lấy một tương lai ổn định hơn.