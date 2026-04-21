Cầm 500k đi chợ cả tuần: Cách vợ chồng trẻ ở Hà Nội tiết kiệm tiền trả nợ vay mua nhà nhờ chi tiêu hợp lý

Mẹ Bin hiện sống tại Hà Đông (Hà Nội). Hai vợ chồng làm công việc văn phòng, mua nhà đã hơn 5 năm và đang dần khép lại hành trình trả nợ nhờ duy trì thói quen chi tiêu có kế hoạch.

Một trong những thay đổi đáng kể là thay vì đi chợ mỗi ngày, chị chuyển sang mua thực phẩm theo tuần, đủ dùng trong khoảng 4-7 ngày. Không phải gia đình nào cũng phù hợp với cách này, nhưng với nhịp sống bận rộn và có con nhỏ như nhà mẹ Bin, đây lại là giải pháp giúp tiết kiệm cả thời gian lẫn chi phí.

Lên thực đơn trước: "Chặn đứng" thói quen mua theo cảm tính

"Đi chợ theo tuần giúp mình chủ động lên sẵn thực đơn, biết rõ cần mua gì - đủ dùng cho bao nhiêu bữa, nhờ đó hạn chế tối đa việc mua thừa, mua sai", mẹ Bin chia sẻ.

"Nếu đi chợ theo ngày, mình rất dễ rơi vào cảnh mua theo cảm hứng. Ban đầu chỉ định lấy 30.000 đồng tiền thịt, nhưng ra đến chợ kiểu gì cũng bị người bán "quá tay" cắt thành 40-50.000 đồng. Mua về thì lại rơi vào tình huống dở dang: Nấu một bữa thì quá nhiều, chia ra hai bữa thì lại không đủ, hâm đi hâm lại vài lần là chán, cuối cùng vẫn bỏ phí.

Còn khi đi chợ theo tuần, mình chia sẵn khẩu phần cho từng bữa, hôm nào ăn món gì đã có kế hoạch rõ ràng. Nhờ vậy, việc nấu nướng trở nên gọn gàng, đỡ áp lực mà quan trọng nhất là không còn cảnh lãng phí thực phẩm như trước", mẹ Bin cho biết thêm.

Trong bối cảnh giá thực phẩm và chi phí sinh hoạt ngày càng leo thang, việc đi chợ không còn đơn thuần là mua đủ đồ ăn mỗi ngày, mà còn là bài toán cân đối chi tiêu. Thực tế, số tiền dành cho bữa ăn có thể tăng lên theo thời giá, nhưng nếu không có kế hoạch rõ ràng, phần "đội chi" lại thường đến từ những khoản mua thừa, mua theo cảm tính hoặc bỏ phí sau vài lần sử dụng.

Nhiều gia đình trẻ, đặc biệt là những nhà có con nhỏ, vẫn phải đảm bảo bữa ăn đủ dinh dưỡng với thịt, cá, rau xanh, trái cây… trong khi quỹ thời gian và tài chính đều có hạn. Vì vậy, xu hướng lên thực đơn trước, đi chợ theo tuần và phân bổ khẩu phần hợp lý đang dần trở thành lựa chọn phổ biến. Không chỉ giúp kiểm soát chi tiêu, cách làm này còn góp phần duy trì chất lượng bữa ăn, đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình mà không tạo thêm áp lực tài chính mỗi ngày.

Đi chợ một lần giúp tối ưu nguyên liệu - đa dạng bữa ăn - bảo quản đúng cách

Chỉ cần biết cách lên kế hoạch và tận dụng nguyên liệu, một lần đi chợ có thể "biến hóa" thành cả tuần ăn uống đa dạng mà vẫn tiết kiệm.

"Ví dụ như một con vịt, mình chia ra nhiều phần để chế biến: Nửa con nhờ thui sẵn đem om mẻ tỏi, nửa còn lại rang sả; phần cổ, cánh nấu măng, còn lòng mề xào mướp giá. Gần như không bỏ phí bất kỳ phần nào mà mâm cơm lại phong phú, không bị ngán", mẹ Bin tâm sự.

Các nguyên liệu khác cũng được chị tận dụng tương tự: Sườn làm sốt chua ngọt, xương nấu canh bí, thịt băm chia đôi để nấu canh và sốt đậu hũ. Trong tuần, chị linh hoạt thêm các món như cá basa kho tiêu, cá hồi sốt cam cho bé, ức gà chiên xù, tôm rang hay bò xào cần tây - vừa đủ chất, vừa thay đổi khẩu vị cho các thành viên trong nhà.

Điều đáng nói là chi phí không hề cao. Với khoảng 500-600 nghìn đồng, mình hoàn toàn có thể mua đủ thịt cá cho cả tuần, từ gà, ngan, bò đến tôm, cá… Có hôm chi chưa đến 500 nghìn mà vẫn đủ món mặn cho 4-5 ngày. "Bí quyết nằm ở việc mua có tính toán, không phát sinh theo cảm hứng và tận dụng triệt để từng nguyên liệu", mẹ Bin bật mí.

Sau khi mua về, khâu sơ chế và bảo quản là yếu tố quyết định. Thực phẩm được rửa sạch, để thật ráo nước rồi mới chia khẩu phần vào từng hộp riêng, phân loại rõ ngăn mát - ngăn đông. "Như với tôm, mình rút chỉ đen, rửa qua giấm, để khô hoàn toàn rồi mới cho vào hộp, thêm chút đường để tôm không dính vào nhau khi cấp đông. Nhờ vậy, dù bảo quản 4-5 ngày, khi chế biến lại vẫn giữ được độ tươi ngon, đảm bảo vệ sinh và an toàn cho sức khỏe cả gia đình".

Không chỉ riêng mẹ Bin, nhiều chị em cũng chia sẻ kinh nghiệm tiết kiệm chi tiêu nhờ thay đổi cách đi chợ và bảo quản thực phẩm. "Học theo chị bảo quản đồ ăn bằng máy hút chân không đúng là chân ái luôn. Để cả tuần đồ ăn vẫn tươi như mới", tài khoản ThienDu bình luận.

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng mức chi tiêu ít hay nhiều còn phụ thuộc vào hoàn cảnh từng gia đình, đặc biệt là khu vực sinh sống và số lượng thành viên.

"Em thấy chị giỏi thật, 500k đi chợ ăn cả tuần. Nhà em hai vợ chồng với bé hơn 4 tuổi mà tháng nào tiền ăn cũng hơn 10 triệu, chưa kể hai con cún mỗi tháng thêm khoảng 2 triệu. Ở TP.HCM cái gì cũng tính ra tiền, nên mỗi tuần đi chợ cũng phải hơn 1 triệu rồi, chưa tính ăn sáng hay mua thêm trái cây", mẹ GiaHuy chia sẻ.

Những góc nhìn trái chiều này cho thấy, không có một công thức chi tiêu chung cho tất cả mọi người, nhưng việc chủ động lên kế hoạch, mua sắm hợp lý và bảo quản thực phẩm đúng cách vẫn là chìa khóa giúp nhiều gia đình cân đối tài chính hiệu quả hơn.

(Ảnh trong bài: @nhabinday)