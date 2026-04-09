Bảng chi tiêu 15 triệu/tháng cho gia đình 4 người của mẹ 2 con bị chê “không thực tế” - nhưng chị nói đây là cách giúp gia đình không nợ

“Thu nhập không thấp, nhưng tháng nào cũng thấy thiếu”

Chị Hương (39 tuổi, Hà Nội) làm kế toán cho một doanh nghiệp nhỏ, chồng làm kỹ thuật tự do. Tổng thu nhập của gia đình dao động khoảng 22-25 triệu/tháng, không quá thấp so với mặt bằng chung. Tuy nhiên, trong nhiều năm, hai vợ chồng vẫn thường xuyên rơi vào tình trạng cuối tháng phải cân đối từng khoản.

“Có tháng không mua gì lớn nhưng vẫn hết sạch tiền. Thậm chí có lúc phải tạm ứng trước lương hoặc dùng thẻ tín dụng để đóng học phí cho con”, chị kể.

Gia đình chị có 2 con đang học tiểu học, chi phí sinh hoạt vì thế không chỉ dừng ở tiền ăn uống mà còn bao gồm học thêm, sinh hoạt phí, tiền điện nước tăng theo số lượng thành viên.

Sau một lần cộng lại toàn bộ chi tiêu trong 3 tháng liên tiếp, chị nhận ra tổng chi tiêu trung bình lên tới hơn 20 triệu/tháng, trong khi nhiều khoản chi không thực sự cần thiết.

“Chúng tôi thường tiêu theo cảm giác. Thấy thiếu thì bù, thấy còn tiền thì tiêu thêm. Không ai thực sự biết mỗi tháng mình cần bao nhiêu là đủ”, chị nói.

Bảng chi tiêu 15 triệu/tháng của mẹ 2 con

Sau khi trao đổi với chồng, chị quyết định thử lập bảng chi tiêu giới hạn ở mức 15 triệu/tháng cho các khoản sinh hoạt cơ bản, phần thu nhập còn lại dành cho học phí và dự phòng.

Khi bảng chi tiêu được chia sẻ trong một nhóm về tài chính gia đình, nhiều người cho rằng mức chi này “khó áp dụng”, nhất là với gia đình có con nhỏ. Tuy nhiên, chị cho biết mục tiêu không phải chi ít nhất, mà là chi có kiểm soát nhất.

Dưới đây là bảng chi tiêu chị duy trì trong 5 tháng gần đây:

Bảng chi tiêu 15 triệu/tháng - gia đình 4 người

Nhóm chi tiêu Số tiền (VNĐ/tháng) Tiền ăn uống (đi chợ, nấu ăn) 5.000.000 Điện, nước, internet 1.200.000 Sữa, đồ ăn phụ cho con 1.200.000 Đi lại 1.000.000 Đồ dùng sinh hoạt 900.000 Hiếu hỉ, gia đình 700.000 Học thêm, sách vở 1.500.000 Điện thoại, dịch vụ online 300.000 Chi phí phát sinh 1.200.000 Tiết kiệm 1.000.000 Tổng cộng 15.000.000

Theo chị Hương, khoản học phí chính của con được trích từ phần thu nhập còn lại của hai vợ chồng, còn bảng 15 triệu này tập trung vào chi phí sinh hoạt hàng ngày.

Điều chỉnh thói quen thay vì cắt giảm quá mức

Trước khi lập bảng chi tiêu, gia đình chị thường đi siêu thị nhiều lần trong tuần và mua thêm thực phẩm theo cảm hứng. Tổng tiền ăn uống có tháng lên tới 7 triệu đồng.

Khi chuyển sang đi chợ 2 lần/tuần và lên thực đơn trước, chi phí giảm đáng kể mà bữa ăn vẫn đủ dinh dưỡng.

Một thay đổi khác là hạn chế đặt đồ ăn ngoài. Trước đây, vào những ngày bận rộn, gia đình thường đặt đồ ăn sẵn với chi phí khoảng 120.000–180.000 đồng/lần. Sau khi thống kê lại, chị nhận ra khoản này chiếm hơn 1 triệu đồng mỗi tháng.

“Chúng tôi không cắt hoàn toàn, chỉ giảm tần suất. Khi có kế hoạch trước, việc nấu ăn cũng không quá áp lực”, chị nói.

Gia đình cũng rà soát lại các khoản đăng ký tự động như ứng dụng xem phim, lưu trữ online hoặc các gói dịch vụ không sử dụng thường xuyên. Tổng số tiền tiết kiệm thêm khoảng 300.000 đồng mỗi tháng.

Vì sao bảng chi tiêu này gây tranh luận?

Một số ý kiến cho rằng mức chi 15 triệu là thấp đối với gia đình 4 người ở thành phố lớn. Tuy nhiên, nhiều người cũng nhận xét bảng chi tiêu có tính tham khảo vì cho thấy cách phân bổ tiền theo nhóm rõ ràng.

Điểm đáng chú ý là bảng chi tiêu vẫn có khoản dự phòng và tiết kiệm, dù không lớn.

Theo các chuyên gia tài chính cá nhân, việc có một khoản tiết kiệm dù nhỏ vẫn giúp gia đình giảm áp lực tâm lý khi có chi phí phát sinh như ốm đau hoặc sửa chữa đồ dùng.

“Không dư nhiều, nhưng không còn lo cuối tháng”

Sau 5 tháng duy trì bảng chi tiêu 15 triệu, chị Hương cho biết gia đình không còn rơi vào tình trạng thiếu tiền trước kỳ lương.

Khoản tiết kiệm 1 triệu mỗi tháng tuy không lớn nhưng giúp chị chủ động hơn khi cần mua sách cho con hoặc chi phí phát sinh.

“Tôi nhận ra không phải cứ kiếm nhiều tiền là sẽ để dành được. Quan trọng là biết tiền đi đâu và giới hạn ở mức phù hợp”, chị chia sẻ.

Câu chuyện của mẹ 2 con này cho thấy một bảng chi tiêu không nhất thiết phải hoàn hảo hay áp dụng giống nhau cho mọi gia đình. Nhưng khi các khoản chi được ghi rõ ràng, việc kiểm soát tài chính trở nên dễ dàng hơn.

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, việc chủ động lập bảng chi tiêu có thể là bước đơn giản nhưng hiệu quả để nhiều gia đình tránh rơi vào cảnh thu nhập ổn định nhưng vẫn luôn cảm thấy thiếu tiền.