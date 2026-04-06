Chỉ thay đổi cách giữ tiền, vợ U40 ở TP.HCM giúp gia đình dư ít nhất 10 triệu/tháng để chuẩn bị mua nhà

Giữa thời buổi chi phí sinh hoạt ngày càng leo thang, câu chuyện quản lý tài chính trong gia đình không còn là điều xa lạ, nhưng để làm được một cách kỷ luật và bền bỉ thì lại không hề đơn giản. Trên kênh TikTok "Vợ chồng tiết kiệm", một cặp vợ chồng U40 đã thu hút sự quan tâm của nhiều người khi chia sẻ rất thật về hành trình chi tiêu và tích lũy của gia đình mình – một gia đình nhỏ với thu nhập 45 triệu đồng mỗi tháng và mục tiêu rõ ràng: mua được nhà trước tuổi 40.

Thu nhập 45 triệu, gia đình 3 người ở TP. HCM tiết kiệm 10-15 triệu/tháng

Điều đáng chú ý là ngay từ đầu tháng, hai vợ chồng đã chủ động "tách" những khoản chi cố định ra trước khi nghĩ đến bất cứ nhu cầu cá nhân nào.

Tiền nhà 10 triệu được ưu tiên hàng đầu, tiếp theo là 6 triệu cho việc học và sinh hoạt của con, 4 triệu trả lãi nợ và ít nhất 3 triệu để báo hiếu bố mẹ. Chỉ riêng những khoản này đã chiếm một phần đáng kể trong thu nhập, nhưng họ vẫn duy trì được thói quen tiết kiệm đều đặn từ 10 đến 15 triệu mỗi tháng.

Người vợ chia sẻ: "Hai vợ chồng đều ý thức được việc tiết kiệm nên luôn đặt nhu cầu mua sắm cho bản thân sau cùng. Để đạt được số tiền tiết kiệm 10-15 triệu/tháng là vợ chồng mình cũng phải kỷ luật chi tiêu. Mình không so sánh ai tiết kiệm được nhiều hơn ai, mỗi gia đình cũng sẽ có mức tiết kiệm riêng tùy vào từng hoàn cảnh độc thân, có gia đình, có bao nhiêu người phụ thuộc. Mỗi người tự học cách quản lý chi tiêu là để cuộc sống của mình tốt hơn ngày hôm qua".

Từ ngày xăng tăng, tiền ăn từ 4,5 triệu tăng lên 5,5 triệu, tính ra mỗi ngày đi chợ hết 180k

Một trong những điểm khiến nhiều người bất ngờ là cách người vợ kiểm soát chi phí ăn uống. Với gia đình 3 người, người vợ từng duy trì mức 150k mỗi ngày cho tiền chợ. Tuy nhiên, khi giá cả tăng cao, con số này được điều chỉnh lên 180k ngày, tương đương khoảng 5,5 triệu/tháng.

"Từ ngày xăng tăng, kéo theo thực phẩm cái gì cũng tăng từ mớ rau đến con cá... Thời buổi bây giờ kiếm được đồng tiền không phải dễ dàng nên ai mà không biết kiểm soát chi tiêu thì quay đi quay lại cuối tháng không dư được đồng nào. Trước nhà mình chi 4,5 triệu tiền ăn một tháng thì giờ phải tăng lên 5,5 triệu, chia trung bình tiền ăn một ngày là 180k.

Mỗi ngày đi chợ mua đúng 180k là dừng, không liếc ngang liếc dọc. 180k mình mua thức ăn đủ nấu hai bữa chính trong ngày, chứ giờ cầm 180k đặt đồ ăn ngoài chỉ được 1 bữa. Mình vẫn có ngân sách 1 triệu ăn ngoài nhưng vẫn ưu tiên tự đi chợ, tự nấu nướng ăn uống ở nhà 7 ngày/tuần vừa ngon bổ rẻ lại sạch sẽ" - người vợ chia sẻ.

"Làm thế nào để chồng đưa hết lương cho vợ giữ?"

Một câu hỏi mà nhiều người quan tâm, đặc biệt là các cô vợ trẻ, hai vợ chồng vừa kết hôn: "Làm sao để người chồng sẵn sàng công khai thu nhập và đưa toàn bộ tiền cho vợ quản lý?".

Người vợ thẳng thắn chia sẻ rằng điều này không đến ngay từ đầu. Hai vợ chồng đã có 3 năm tiền ai người ấy tiêu, thậm chí từng mâu thuẫn khi nói đến tài chính.

"Từ khi có con thì vợ chồng mình đặt ra mục tiêu mua nhà trước năm 40 tuổi. Và từ đó vợ chồng mình cắt bỏ gần hết chi tiêu cá nhân, không mua theo sở thích hay mua sắm cá nhân gì cả. Chồng mình đưa toàn bộ tiền lương cho vợ giữ, chỉ giữ lại 1 triệu để đi cà phê hay mua quà cho vợ con vào dịp đặc biệt.

Bản thân mình rất trân trọng số tiền mà chồng mình kiếm được, vì kiếm được tiền trong giai đoạn này rất là khó khăn. Bản thân mình cũng đóng góp 100% thu nhập vào quỹ chung.

Mình công khia thu nhập với chồng và không có quỹ riêng, mình cũng không thích cảm giác chồng lén lút tiêu tiền sau lưng, nên mình cũng không làm điều ấy sau lưng chồng. Tiền bạc trong gia đình là phải minh bạch rõ ràng" - người vợ tâm sự.

Với hai vợ chồng, sự minh bạch tài chính là nền tảng của niềm tin. Không ai muốn cảm giác bị giấu giếm, nên cả hai đều chọn cách thẳng thắn với nhau. Điều quan trọng nhất, theo người vợ, không phải là "bí quyết" khiến chồng đưa tiền, mà là việc chứng minh mình là người biết quản lý tài chính một cách có trách nhiệm.

"Mình không có bí quyết gì để chồng công khai thu nhập và đưa hết lương cho mình giữ ngoài việc chứng minh bản thân là người tiêu tiền có mục đích và có kế hoạch rõ ràng. Mỗi đồng tiền mình chi ra đều phải xứng đáng, và mỗi đồng tiền mình giữ lại đều hướng đến mục tiêu chung là mua nhà, nuôi con và dưỡng già sau này" - người vợ chia sẻ.

Nguồn: Vợ chồng tiết kiệm