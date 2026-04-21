Mẹ 2 con chia sẻ: Tôi quay lại làm việc bán thời gian và phát hiện 3 khoản chi “ngốn tiền âm thầm”, tiết kiệm thêm 2 triệu mỗi tháng

Đi làm bán thời gian - thay đổi không chỉ nằm ở thu nhập

Sau 4 năm dành phần lớn thời gian cho gia đình và con nhỏ, chị H. quyết định nhận công việc bán thời gian tại một trung tâm tiếng Anh gần nhà. Thu nhập không cao, khoảng 5 triệu/tháng, nhưng đổi lại chị có lịch sinh hoạt ổn định hơn và cảm giác chủ động về tài chính.

Trước đây, khi ở nhà toàn thời gian, chị thường mua sắm theo cảm xúc: thấy chương trình giảm giá là đặt hàng, bận rộn nên đặt đồ ăn ngoài cho nhanh, hoặc mua thêm nhiều món nhỏ với suy nghĩ “không đáng bao nhiêu tiền”.

“Những khoản nhỏ tưởng như vô hại, nhưng cộng lại mỗi tháng khiến chi tiêu vượt kế hoạch khá nhiều,” chị chia sẻ.

Khi bắt đầu đi làm, dù chỉ vài buổi mỗi tuần, chị H. nhận ra mình phải sắp xếp lại thời gian, chuẩn bị đồ ăn trước, và lập bảng chi tiêu rõ ràng hơn. Chính việc này khiến chị nhìn ra những khoản chi tưởng nhỏ nhưng ảnh hưởng đáng kể đến ngân sách gia đình.

3 khoản chi có thể cắt ngay - không ảnh hưởng chất lượng sống

Sau 3 tháng theo dõi chi tiêu theo tuần, chị H. nhận ra 3 khoản chi có thể điều chỉnh ngay mà không làm cuộc sống bất tiện hơn.

1. Đặt đồ ăn ngoài nhiều hơn mức cần thiết

Trước đây, chỉ cần bận một chút là chị đặt đồ ăn qua ứng dụng. Mỗi đơn hàng trung bình 80.000 – 120.000 đồng, cộng thêm phí giao hàng.

Khi đi làm bán thời gian, chị bắt đầu chuẩn bị sẵn thực phẩm đơn giản cho 2–3 ngày, như sơ chế rau, ướp sẵn thịt hoặc nấu một món canh có thể dùng nhiều bữa.

Kết quả là số lần đặt đồ ăn ngoài giảm khoảng một nửa, giúp tiết kiệm gần 800.000 đồng mỗi tháng.

2. Mua quần áo theo chương trình giảm giá

Các chương trình “flash sale”, “giảm 50%” từng khiến chị dễ mua thêm những món không thực sự cần thiết.

“Giảm giá khiến mình có cảm giác tiết kiệm, nhưng thực tế vẫn là chi thêm tiền,” chị nhận ra.

Sau khi quay lại làm việc, chị đặt quy tắc chỉ mua quần áo khi thật sự thiếu hoặc cần thay thế, không mua chỉ vì giá rẻ.

Khoản chi này giảm khoảng 500.000 – 700.000 đồng mỗi tháng.

3. Chi tiền cho những vật dụng nhỏ nhưng không cần thiết

Những món như hộp đựng, phụ kiện trang trí, đồ tiện ích nhỏ… từng xuất hiện khá thường xuyên trong giỏ hàng online của chị.

Mỗi món chỉ vài chục nghìn đồng, nhưng tổng cộng mỗi tháng có thể lên tới vài trăm nghìn.

Khi kiểm tra lại bảng chi tiêu, chị quyết định áp dụng nguyên tắc: nếu món đồ không giúp tiết kiệm thời gian hoặc cải thiện sinh hoạt rõ rệt, sẽ tạm hoãn mua trong 30 ngày.

Sau 1 tháng, phần lớn các món đều không còn cần thiết nữa.

Bảng chi tiêu thay đổi sau 3 tháng

Khoản chi Trước khi điều chỉnh Sau khi điều chỉnh Đồ ăn ngoài 1.600.000 800.000 Quần áo mua theo giảm giá 1.000.000 400.000 Vật dụng nhỏ lẻ 600.000 200.000 Tổng tiết kiệm mỗi tháng ≈ 2.000.000

Khi thu nhập tăng ít nhưng khả năng giữ tiền tăng nhiều

Điều thú vị là thu nhập bán thời gian 5 triệu/tháng không làm thay đổi đáng kể tổng thu nhập của gia đình, nhưng lại giúp chị H. nhìn rõ dòng tiền hơn.

Việc có lịch làm việc cố định khiến chị chủ động hơn trong việc chuẩn bị bữa ăn, lập kế hoạch mua sắm và tránh các quyết định chi tiêu theo cảm xúc.

Sau 3 tháng, khoản tiết kiệm thêm khoảng 2 triệu mỗi tháng trở thành nguồn dự phòng nhỏ cho gia đình – điều trước đây chị từng nghĩ chỉ có thể đạt được khi tăng thu nhập đáng kể.

Bài học tài chính: Không phải cứ kiếm nhiều hơn mới giữ được tiền

Câu chuyện của chị H. cho thấy một điều quen thuộc nhưng dễ bị bỏ qua: thu nhập tăng chưa chắc giúp tài chính ổn định hơn, nếu thói quen chi tiêu không thay đổi.

Trong nhiều trường hợp, chỉ cần điều chỉnh 2–3 khoản chi lặp lại mỗi tháng cũng có thể tạo ra khoản tiết kiệm đáng kể.

Đặc biệt với những gia đình có con nhỏ, chi tiêu thường phát sinh theo nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, nên việc theo dõi chi tiêu theo tuần thay vì theo tháng giúp dễ nhận ra những khoản “rò rỉ tiền” hơn.

Một thay đổi nhỏ nhưng tạo cảm giác chủ động hơn về tài chính

Sau khi quay lại làm việc bán thời gian, chị H. cho biết điều khiến chị hài lòng nhất không phải là mức thu nhập, mà là cảm giác kiểm soát được dòng tiền của gia đình.

“Tôi không cần cắt giảm quá nhiều, chỉ cần hiểu rõ mình đang chi tiền vào đâu”, chị nói.

Đôi khi, một thay đổi nhỏ trong thói quen sinh hoạt có thể mang lại hiệu quả tài chính rõ rệt – mà không cần phải hy sinh chất lượng cuộc sống.