Với tinh thần kiến tạo những trải nghiệm bền vững nhưng vẫn gần gũi với xu hướng hiện đại, WeDo 2025 đã lựa chọn điện ảnh như một cách nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ. Trên hành trình ấy, TH true YOGURT TOPKID (thương hiệu thuộc Tập đoàn TH) trở thành người bạn đồng hành, cùng WeDo mở ra chuỗi hoạt động “Cine Phiêu Lưu Ký” như một không gian, nơi trẻ em được an toàn tận hưởng niềm vui, được thấu hiểu, được học, được chăm sóc và lớn lên trong sự quan tâm của cộng đồng.

TH true YOGURT TOPKID cùng WeDo 2025 mang “Cine Phiêu Lưu Ký” ghé thăm Trường Tiểu học Trưng Trắc (TP.HCM)

Nuôi dưỡng tâm hồn bằng điện ảnh và trải nghiệm kết nối

Từ ngày 10/12 đến 12/12, những chuyến xe của Cine Phiêu Lưu Ký đã dừng chân tại năm trường Tiểu học trên địa bàn TP.HCM, mang đến những buổi chiếu phim đặc biệt cho hơn 5000 học sinh. Bộ phim được lựa chọn là “Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội”, một tác phẩm hoạt hình 3D lấy cảm hứng từ truyện kinh điển của nhà văn Tô Hoài, được thực hiện bởi ê kíp hơn 200 nhân sự trong suốt ba năm.

Nhờ kỹ xảo 3D hiện đại, thế giới côn trùng hiện lên sống động, gần gũi và đầy cảm xúc, giúp các em dễ dàng bước vào câu chuyện. Hành trình của Dế Mèn và Dế Trũi đi tìm nguồn nước sạch, lạc đến xóm Lầy Lội tưởng chừng vui vẻ nhưng ẩn chứa nhiều bất ổn đã mở ra những bài học nhẹ nhàng về tình bạn, tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái và ý thức bảo vệ môi trường.

Bộ phim mang đến những thông điệp ý nghĩa về tình bạn, tình đoàn kết...

Những hình ảnh dòng sông bị rác phủ kín, thiên nhiên cạn kiệt hay muôn loài thiếu ăn không mang tính răn dạy, mà để trẻ tự cảm nhận bằng sự đồng cảm. Bởi với trẻ em, hạnh phúc là được sống an lành trong một môi trường xanh, sạch và an toàn.

Song song với hành trình bên ngoài là sự trưởng thành bên trong của Dế Mèn. Từ sự bốc đồng, hiếu thắng, nhân vật dần học cách khiêm tốn, suy nghĩ trước khi hành động và biết chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. “Bài học đường đời đầu tiên” được kể bằng ngôn ngữ hiện đại, mềm mại, giúp trẻ không chỉ hiểu mà còn dễ soi chiếu vào chính mình.

Ngay sau khi bộ phim khép lại, hành trình nuôi dưỡng tâm hồn tiếp tục được nối dài bằng Workshop Hóa Thân. Tại đây, mỗi em nhỏ được tự tay trang trí chiếc mặt nạ mang dấu ấn cá nhân, thể hiện trí tưởng tượng và cảm xúc riêng. Hoạt động này giúp các em rèn luyện sự tự tin, học cách trân trọng ý tưởng của bản thân và cảm nhận rằng mỗi suy nghĩ đều đáng được lắng nghe.

Các em hào hứng với hoạt động trong Workshop Hóa Thân

Niềm vui sáng tạo được tiếp nối tại Photobooth Tình Bạn, nơi các em cùng nhau lưu giữ những khoảnh khắc hồn nhiên, kết nối với bạn bè và tạo nên những ký ức tuổi thơ giản dị nhưng ý nghĩa. Với trẻ em, hạnh phúc đôi khi chỉ là được đến trường, được học tập, được kết nối và sẻ chia.

Nuôi dưỡng sức khỏe từ những dòng sữa lành

Không dừng lại ở việc nuôi dưỡng cảm xúc và nhận thức, hành trình Cine Phiêu Lưu Ký còn được hoàn thiện bằng sự chăm sóc thiết thực dành cho thể chất của trẻ em. Sau những giờ phút xem phim và tham gia các hoạt động sáng tạo, các em được tiếp thêm năng lượng tại Góc Dinh Dưỡng cùng nhãn hàng TH true YOGURT TOPKID, như một điểm dừng nhẹ nhàng để cân bằng, bổ sung dinh dưỡng.

Tại đây, các bạn nhỏ được thưởng thức Sữa Chua Uống Tiệt Trùng TH true YOGURT TOPKID, sản phẩm lên men tự nhiên từ sữa tươi sạch đạt chuẩn của TH, không sử dụng chất bảo quản, không hương liệu và chất tạo màu tổng hợp. Kết hợp cùng hương trái cây tự nhiên, sản phẩm phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng hằng ngày của trẻ nhỏ, mang đến cảm giác ngon miệng và dễ tiếp nhận.

Những hộp Sữa Chua Uống Tiệt Trùng TH true YOGURT TOPKID bổ sung cho các em nguồn dinh dưỡng cần thiết

Bên cạnh đó, TH true YOGURT TOPKID cũng bổ sung calci giúp phát triển hệ xương chắc khỏe cho trẻ và các vitamin nhóm B như B6, B12, Acid Folic giúp tăng cường trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng. Có thể nói, sản phẩm trở thành điểm nối hài hòa giữa niềm vui sáng tạo và sự chăm sóc sức khỏe, giúp hoàn thiện trọn vẹn hành trình trải nghiệm của các em.

Với trẻ em, hạnh phúc là được quan tâm, được chăm sóc sức khỏe và cung cấp đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Còn với cộng đồng, hạnh phúc là khi cùng nhau tạo nên một mạng lưới chở che, để mọi trẻ em đều có cơ hội lớn lên an toàn, lành mạnh và tràn đầy niềm vui.

Chuỗi hoạt động “Cine Phiêu Lưu Ký” khép lại bằng những nụ cười rạng rỡ, ánh mắt háo hức và những khoảnh khắc tuổi thơ đáng nhớ. Trên hành trình ấy, sự đồng hành của TH true YOGURT TOPKID cùng WeDo không chỉ mang đến những trải nghiệm tích cực trong khoảnh khắc, mà còn góp phần gieo mầm các giá trị tốt đẹp, nuôi dưỡng cả sức khỏe lẫn tâm hồn trẻ nhỏ theo cách bền vững và tử tế.

Đó cũng chính là tinh thần mà TH true YOGURT TOPKID và WeDo cùng hướng đến: bắt đầu từ những điều giản dị, lắng nghe và thấu hiểu trẻ em, để đồng hành cùng các em trong từng trải nghiệm đầu đời, vì một thế hệ tương lai khỏe mạnh và hạnh phúc hơn.