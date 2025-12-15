Trong chiến dịch năm 2018, dự án Mặt Trời Mơ Ước đã trao tặng 1.000 đèn năng lượng cho học sinh và thầy cô ở vùng cao biên giới Tri Lễ, giúp các em có ánh sáng học bài và tiếp tục ấp ủ giấc mơ đi học giữa thiếu thốn. Trong những năm tiếp theo, các dự án như Tiệm Tạp Hóa Ngược Xuôi đã mang vật phẩm thiết yếu, đồ dùng học tập và nhu yếu phẩm đến các vùng xa, đồng thời kết nối cộng đồng, lan tỏa tinh thần sẻ chia và lòng nhân ái.

Thông điệp của WeDo qua mỗi mùa rõ ràng: tin vào giá trị của tình yêu thương, sẻ chia và hy vọng; hướng đến những người yếu thế - đặc biệt là trẻ em - để vun đắp niềm tin và chắp cánh cho ước mơ.

Hình ảnh các em nhỏ hạnh phúc khi cầm trên tay những chiếc đèn năng lượng - WeDo 2018 Mặt Trời Mơ Ước

Góp sách ươm mơ cho các em nhỏ vùng cao trong dự án WeDo 2020

Năm 2025, WeDo quay trở lại với một tâm thế mới, dành trọn sự quan tâm cho trẻ em — những mầm xanh của xã hội, nơi khởi nguồn cho những giá trị tốt đẹp được nuôi dưỡng và lan tỏa. Bởi một xã hội hạnh phúc chỉ có thể được gieo trồng từ những đứa trẻ hạnh phúc, được chăm sóc, yêu thương và tạo điều kiện để lớn lên trọn vẹn.

Hạnh phúc với trẻ em là cảm giác an toàn, là những ngày tháng sống trong môi trường trong lành, nơi các em được vui chơi, học tập và kết nối với bạn bè. Là cơ thể khỏe mạnh, được chăm sóc và nuôi dưỡng đầy đủ, là những giây phút được lắng nghe, được chở che và cảm nhận tình yêu thương từ gia đình, từ cộng đồng. Chính từ những trải nghiệm ấy, trẻ em lớn lên tự tin, tràn đầy năng lượng và dám ước mơ.

Nụ cười hạnh phúc của các em nhỏ trong dự án WeDo - Tiệm tạp hóa ngược xuôi

Trong hành trình gieo mầm hạnh phúc này, WeDo đồng hành cùng TH true YOGURT TOPKID tiếp nối sứ mệnh nuôi dưỡng thế hệ trẻ em Việt Nam phát triển toàn diện – khỏe mạnh về thể chất, phong phú về tâm hồn và hạnh phúc trong từng trải nghiệm. Qua dự án Cine Phiêu Lưu Ký, các em được khám phá thế giới bằng ngôn ngữ phim ảnh, tham gia những hoạt động vui chơi và tương tác giàu cảm xúc, nơi mỗi khoảnh khắc đều trở thành một hạt giống hạnh phúc, lan tỏa yêu thương đến gia đình và cộng đồng.

WeDo 2025 không chỉ là một dự án, mà là một hành trình gieo mầm hạnh phúc – từ những trái tim trẻ thơ, để mỗi đứa trẻ lớn lên trong an lành, trọn vẹn và hạnh phúc. Khi trẻ em hạnh phúc, xã hội sẽ hạnh phúc theo, và những giá trị tốt đẹp ấy sẽ được tiếp nối, nuôi dưỡng bởi những mầm xanh hôm nay cho ngày mai tươi sáng. Hành trình WeDo 2025 sẽ bắt đầu tại 5 điểm trường tiêu biểu ở TP. HCM, nơi các em được vui chơi, khám phá và trải nghiệm những khoảnh khắc ý nghĩa. Hãy cùng theo dõi hành trình này, để chứng kiến từng hạt giống hạnh phúc được gieo trồng, lan tỏa yêu thương và khơi dậy niềm vui, hy vọng trong cộng đồng.