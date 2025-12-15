Giữa nhịp sống ngày càng vội vã, đôi khi điều trẻ em cần không phải là thêm một bài học mới, mà là một không gian đủ an toàn để tò mò, tưởng tượng và cảm nhận niềm vui theo cách rất riêng của mình. Đó cũng là tinh thần mà WeDo 2025 lựa chọn khi trở lại với một hành trình quen thuộc nhưng được kể bằng màu sắc mới: gần gũi hơn, chậm rãi hơn và đặt các bạn nhỏ - mầm non của đất nước - ở vị trí trung tâm của mọi trải nghiệm.

Trong hành trình năm nay, WeDo với sự đồng hành của TH true YOGURT TOPKID giới thiệu Cine Phiêu Lưu Ký - một dự án nhỏ nhưng đủ đầy, nơi phim ảnh, sáng tạo và dinh dưỡng cùng góp phần mang đến một ngày trải nghiệm trọn vẹn cho các em nhỏ.

Khi phim ảnh trở thành cách kể chuyện, nuôi dưỡng tâm hồn

Cine Phiêu Lưu Ký không đơn thuần là một buổi chiếu phim. Đó là khoảnh khắc các em được ngồi lại, thả lỏng và bước vào thế giới hoạt hình 3D đầy màu sắc của Dế Mèn: Cuộc Phiêu Lưu Tới Xóm Lầy Lội - bộ phim hoạt hình chuyển thể từ tác phẩm của nhà văn Tô Hoài, nhưng được kể lại bằng ngôn ngữ hiện đại, dễ cảm và giàu cảm xúc.

Thông qua tạo hình nhân vật sinh động, khung cảnh làng quê, sông nước mang đậm nét văn hóa Việt Nam và những chi tiết gần gũi với đời sống, bộ phim mở ra một hành trình mới. Tại đây, các em nhỏ được tự mình nhận ra nhiều điều vừa lạ vừa quen về tình bạn, sự đoàn kết, lòng nhân ái hay ý thức gìn giữ môi trường xung quanh.

Khi hai anh em Dế Mèn và Dế Trũi phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch, dòng sông bị rác phủ kín, hạn hán kéo dài khiến muôn loài thiếu ăn, bộ phim không lên giọng răn dạy, mà để hình ảnh tự nói lên tất cả. Từ đó, ý thức bảo vệ môi trường được khơi gợi một cách tự nhiên, bắt đầu bằng sự đồng cảm với những gì đang mất đi trong chính không gian sống quen thuộc.

Cùng với những thử thách bên ngoài là hành trình trưởng thành bên trong của Dế Mèn. Từ sự bốc đồng, hiếu thắng ban đầu, nhân vật dần học cách khiêm tốn hơn, biết nghĩ trước khi hành động và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. "Bài học đường đời đầu tiên" được kể lại theo cách mới mẻ, mềm mại và gần gũi, để trẻ em không chỉ hiểu mà còn dễ soi chiếu vào chính mình.

Trên hành trình ấy, Dế Mèn không bước đi một mình. Tình bạn và tinh thần đồng đội được khắc họa qua những lần các nhân vật cùng nhau vượt qua khó khăn, san sẻ rủi ro và xây dựng lại cộng đồng. Sự gắn kết không đến từ những lời thề hùng hồn, mà từ những hành động nhỏ, lặp đi lặp lại, đủ để trẻ cảm nhận được giá trị của việc ở bên nhau khi mọi thứ trở nên không dễ dàng.

Đặc biệt, hình ảnh nhân vật Ếch Cốm mang đến một góc nhìn khác về trách nhiệm xã hội. Đó là người dám lên tiếng trước bất công, dám bảo vệ môi trường sống chung và biết nghĩ cho tất cả. Qua đó, bộ phim khẽ gieo vào lòng trẻ em ý niệm về lòng nhân ái và tinh thần vì cộng đồng - những giá trị không cần gọi tên lớn lao, nhưng đủ sâu sắc để đọng lại trong lòng mỗi đứa trẻ.

Âm nhạc cũng góp phần khiến Dế Mèn: Cuộc Phiêu Lưu Tới Xóm Lầy Lội trở nên đáng nhớ hơn. Những giai điệu mang màu sắc dân gian được làm mới theo cách trẻ trung, dễ nghe. Từ bài rap của Tổng Cóc gợi nhắc câu đồng dao quen thuộc "Con cóc là cậu ông trời…", đến ca khúc chủ đề Mơ Khách Đường Xa - vừa mộc mạc vừa giàu cảm xúc - tất cả giúp trẻ em tiếp cận văn hóa Việt Nam một cách tự nhiên, không gượng ép.

Tiết lộ "thế lực" giúp Cine Phiêu Lưu Ký trọn vẹn

Bên cạnh câu chuyện và trải nghiệm, không thể không nhắc đến đội ngũ đứng sau Dế Mèn: Cuộc Phiêu Lưu Tới Xóm Lầy Lội và Cine Phiêu Lưu Ký.

Về Dế Mèn: Cuộc Phiêu Lưu Tới Xóm Lầy Lội, đây là một dự án của CinePlus. Đội ngũ làm phim này đã dẫn dắt dự án bằng tâm huyết và phong cách kể chuyện hiện đại, giúp bộ phim trở thành một sản phẩm dễ gần nhưng vẫn giàu giá trị.

Âm nhạc của phim do CinePlus sản xuất cũng góp phần tạo nên sức sống riêng cho dự án. Ca khúc chủ đề Mơ Khách Đường Xa nhanh chóng lan tỏa, xuất hiện trong nhiều xu hướng trên YouTube và TikTok, trong khi album nhạc phim được phát hành trên các nền tảng lớn như Spotify và Apple Music. Thành công ấy không chỉ dừng ở mặt giải trí, nó giúp thông điệp, giai điệu và cảm xúc của bộ phim tiếp cận cả gia đình, lan rộng ngoài rạp chiếu.

Thành tựu đáng chú ý của dự án còn có việc Dế Mèn: Cuộc Phiêu Lưu Tới Xóm Lầy Lội ghi dấu là một trong những tác phẩm hoạt hình chiếu rạp 3D đầu tiên do đội ngũ Việt thực hiện, đồng thời được khán giả yêu mến khi nhận Giải Bình Chọn của Khán Giả cho Phim Hay Nhất tại Liên hoan Phim Châu Á - minh chứng cho chất lượng chuyên môn và khả năng kết nối cảm xúc rộng rãi.

Trong khi đó đồng hành cùng Cine Phiêu Lưu Ký chính là TH true YOGURT TOPKID. Sau mỗi buổi xem phim, khi các bạn nhỏ rời khỏi thế giới phim ảnh, hành trình tiếp tục được nối dài bằng Workshop Hóa Thân - nơi các em tự tay trang trí những chiếc mặt nạ theo trí tưởng tượng của riêng mình, bằng Photobooth Tình Bạn - nơi các em cùng nhau chụp ảnh với bạn bè hoặc với chiếc mặt nạ vừa hoàn thành,...

Cuối cùng, chuỗi trải nghiệm khép lại nhẹ nhàng tại Góc Dinh Dưỡng cùng TH true YOGURT TOPKID, nơi các bạn nhỏ được tiếp thêm năng lượng với Sữa Chua Uống Tiệt Trùng TH true YOGURT TOPKID - sản phẩm lên men tự nhiên từ sữa tươi đạt chuẩn của TH, kết hợp hương trái cây tự nhiên, không chất bảo quản, không hương liệu và chất tạo màu tổng hợp, bổ sung bộ vi chất tốt cho sức khỏe. Một điểm dừng vừa đủ để hoàn thiện hành trình, nơi niềm vui sáng tạo và kết nối được song hành cùng sự chăm sóc dành cho thể chất.

Thông qua Cine Phiêu Lưu Ký, TH true YOGURT TOPKID cùng WeDo đem đến hành trình lặng lẽ nhưng bền bỉ. Đó là mang đến cho trẻ em những trải nghiệm nuôi dưỡng tâm hồn và cảm xúc tích cực thông qua ngôn ngữ phim ảnh. Không đặt nặng việc truyền đạt thông điệp, hoạt động này lựa chọn cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn, để mỗi thước phim, mỗi khoảnh khắc sáng tạo hay nụ cười được lưu giữ đều góp phần tạo nên một ngày trọn vẹn. Từ đó, hạnh phúc không còn là điều trừu tượng mà hiện hữu trong chính những trải nghiệm nhỏ, đẹp và đáng nhớ của tuổi thơ.