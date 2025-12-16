WeDo 2025 lại tiếp tục với một hành trình mới gần gũi hơn, thiết thực hơn và tạo ra những trải nghiệm tích cực. Năm nay, WeDo đồng hành cùng TH true YOGURT TOPKID để mang đến “Cine Phiêu Lưu Ký”, một dự án nhỏ nhưng đầy màu sắc, nơi phim ảnh, sáng tạo và dinh dưỡng cùng nhau tạo nên những trải nghiệm trọn vẹn cho các em nhỏ.

Sau điểm dừng chân đầu tiên tại Trường Tiểu học Lê Đình Chinh (TP.HCM), hành trình WeDo 2025 “Cine Phiêu Lưu Ký” tiếp tục ghé thăm Trường Tiểu học Trưng Trắc (TP.HCM). Tại đây, đông đảo các bạn học sinh khối 3 và khối 5 đã có một ngày tràn ngập màu sắc, tiếng cười, cảm xúc và đặc biệt là những khoảnh khắc hóa thân giàu sự sáng tạo thông qua workshop “Hóa thân thành nhân vật Dế Mèn”.

Các bạn học sinh trường Tiểu học Trưng Trắc (TP.HCM) tập trung theo dõi bộ phim Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội”

Trước khi bước vào hoạt động workshop, các bạn nhỏ được xem bộ phim 3D “Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội”. Các nhân vật quen thuộc như dế, ếch, chuồn chuồn… được thổi hồn bằng những chuyển động mượt mà, màu sắc tươi vui và cảm xúc gần gũi. Bên cạnh đó, những thông điệp về tình bạn, sự đoàn kết, biết yêu thương và bảo vệ nhau được lồng ghép khéo léo khiến các bạn nhỏ vừa được giải trí, vừa nhận được những giá trị phía sau.

Sau khi bộ phim kết thúc, không gian tại trường vẫn giữ nguyên sự hào hứng của các bạn nhỏ, tất cả đều mong chờ được bước vào workshop hóa thân thành nhân vật Dế Mèn. Bởi đây không chỉ là hoạt động vui chơi mà còn tạo điều kiện để các bạn nhỏ kết nối với bộ phim theo cách chủ động hơn, thoải mái trải nghiệm và sáng tạo trực tiếp.

Các bạn học sinh được chia thành từng nhóm nhỏ, mỗi nhóm 7 bạn. Trước mặt mỗi em là một chiếc mặt nạ giấy hình chú dế, kèm bộ bút màu đủ sắc. Tất cả sẽ có 10 phút để “thiết kế” cho mình một chiếc mặt nạ đáng yêu, ấn tượng và đúng với sở thích. Với các bạn nhỏ, đây chính là khoảng thời gian lý tưởng để tập trung và sáng tạo sản phẩm của mình.

Hoạt động vẽ mặt nạ Dế Mèn được các bạn nhỏ thích thú, tập trung "thiết kế" những phiên bản độc lạ cho riêng mình

Điều thú vị là cách mỗi nhóm phản ứng với chiếc mặt nạ rất khác nhau. Ở một số bàn, các bạn cố gắng mô phỏng màu sắc nhân vật trong phim, dùng tông nâu hoặc xanh lá đậm. Ở bàn khác, màu sắc được sử dụng theo hướng hoàn toàn cá nhân: hồng, xanh neon, cam, đỏ,... những gam màu vốn chẳng liên quan đến nguyên tác nhưng lại phản ánh đúng cách trẻ em ghi nhận thế giới xung quanh.

Không những thế, có bạn nhỏ còn chọn phối nhiều màu, tạo thành các phiên bản “Dế Mèn” mang dấu ấn riêng. Có em dùng thêm họa tiết từ những nhân vật hoạt hình quen thuộc của mình và biến chiếc mặt nạ thành một dạng “lai tạo sáng tạo” đúng kiểu trẻ con, ngộ nghĩnh và cực dễ thương.

Khi 10 phút kết thúc, từng bạn lần lượt giơ mặt nạ của mình lên, vừa tò mò so sánh với bạn bè, vừa háo hức xem phản ứng của thầy cô và ban tổ chức. Đây là giai đoạn thú vị nhất khi sản phẩm của trẻ có thể chưa đều nét, chưa hoàn hảo, nhưng biểu cảm khi các em nhìn vào tác phẩm của mình là thứ khó có hoạt động nào khác mang lại.

Sau đó, các bạn nhỏ thực sự “hóa thân” thành nhân vật của mình. Khi các em đưa dây vào phía sau đầu, kéo mặt nạ khít vào mặt rồi xoay sang trái, sang phải để nhìn nhau, không khí trở nên rộn ràng hơn. Nhiều nhóm cùng nhau chụp ảnh chung, tất cả đều thể hiện sự hài lòng, vui vẻ khi chiêm ngưỡng thành quả của mình.

Lê Minh Nhật học sinh lớp 5 trường Tiểu học Trưng Trắc hào hứng bày tỏ: “Em rất thích các hoạt động ngày hôm nay vì được xem phim và được tô màu mặt nạ theo ý thích. Ngoài ra, qua bộ phim, em cũng học được thêm nhiều điều là không được xả rác bừa bãi và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường”.

Nói thêm về hoạt động workshop, Khánh An (học sinh lớp 5) chia sẻ thêm: “Em thích nhất bạn Dế Mèn vì bạn giỏi, dũng cảm. Em cũng chọn tô màu cam cho chiếc mặt nạ của mình, vì màu đó gần giống nhất với bạn Dế Mèn trong phim”. Bên cạnh đó với Khánh An, các hoạt động này cũng khiến một ngày trở nên bổ ích, lý thú hơn vì vừa được vui chơi, vừa được học thêm những kỹ năng mềm, những bài học trong cuộc sống như sự đoàn kết, yêu thương và bảo vệ môi trường.

Còn với các bạn nhỏ hơn, đang học lớp 3 như Lâm Anh, Gia Khánh, Minh Trang,... thì liên tục bày tỏ: “Con thích Dế Mèn”, “Buổi xem phim rất vui ạ”, “Con tô màu xanh”, “Con chọn màu hồng cho đẹp”,... Những câu trả lời ngắn gọn, vô tư và ngây ngô nhưng đều thể hiện được niềm vui, sự hào hứng của các bạn nhỏ trong hoạt động xem phim và workshop của hành trình WeDo 2025 đồng hành cùng nhãn hàng sữa chua uống tiệt trùng TH true YOGURT TOPKID.

Workshop khép lại nhưng dư âm vẫn còn đọng lại khá rõ. Những chiếc mặt nạ được các em cẩn thận cầm trên tay như một “thành quả” thật sự; những câu bàn tán về màu sắc, kiểu vẽ hay ý tưởng sáng tạo vẫn nối dài khi các nhóm học sinh rời hội trường. Với điểm trường Trưng Trắc, đây là một hoạt động đơn giản nhưng tạo được sự kết nối mạnh mẽ giữa phim và trải nghiệm thực tế. Còn với WeDo 2025, buổi workshop tiếp tục chứng minh rằng khi trao cho trẻ không gian sáng tạo đúng nghĩa, chúng sẽ tự tìm được niềm vui, sự chủ động và cách thể hiện thế giới theo cách của riêng mình.