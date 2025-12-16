WeDo 2025, với tinh thần đem đến những trải nghiệm có giá trị bền vững nhưng vẫn hợp xu hướng, đã chọn cách nuôi dưỡng tâm hồn thông qua điện ảnh. Năm nay, dự án đồng hành cùng TH true YOGURT TOPKID để mang đến hoạt động “Cine Phiêu Lưu Ký” - nơi dinh dưỡng, sáng tạo và cảm xúc giao thoa, mở ra không gian trải nghiệm mà trẻ nhỏ vừa xem, vừa cảm, vừa học được điều tử tế.

Chuyến xe đầu tiên của Cine Phiêu Lưu Ký đã đến Trường Tiểu học Lê Đình Chinh (TP.HCM) mở ra một buổi xem phim đầy hấp dẫn, ý nghĩa cho hơn một trăm học sinh khối lớp 2 với bộ phim 3D “Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội”.

Các bé được trải nghiệm hoạt động xem phim - nhằm truyền tải thông điệp ý nghĩa về tình bạn, tình đoàn kết...

Lấy cảm hứng từ tác phẩm kinh điển của nhà văn Tô Hoài, bộ phim được ê-kíp 200 nhân sự thực hiện trong ba năm, với kỹ xảo 3D sinh động khiến thế giới côn trùng hiện lên rõ nét và đầy sức sống. Các nhân vật quen thuộc như dế, ếch, chuồn chuồn… được thổi hồn bằng những chuyển động mượt mà, màu sắc tươi vui và cảm xúc gần gũi.

Câu chuyện xoay quanh hành trình của hai anh người bạn Dế Mèn - Dế Trũi đi tìm nguồn nước sạch, vô tình lạc đến xóm Lầy Lội - nơi tưởng chừng vui vẻ nhưng ẩn giấu bí mật đen tối dưới sự cai trị của Đại vương Ếch Cốm. Kịch bản phim tương đối dễ đoán, không nhiều nút thắt hay bất ngờ - một lựa chọn phù hợp với đối tượng học sinh nhỏ tuổi. Nhưng chính sự giản dị ấy lại khiến bộ phim gần gũi hơn, khi phim khéo léo lồng vào những thông điệp quen thuộc về tình bạn, sự đoàn kết, biết yêu thương và bảo vệ nhau. Ngay cả những bài học nhỏ như vứt rác đúng nơi quy định hay giữ gìn thiên nhiên cũng xuất hiện nhẹ nhàng, không gượng ép nhưng đủ để trẻ cảm nhận được giá trị phía sau.

Cũng bởi vậy, chỉ khoảng 5 - 10 phút đầu khi phim được chiếu, không khí đã đổi khác rõ rệt. Các em chăm chú nhìn vào màn hình. Có nhóm bật lên tiếng “ồ, wao” khi Dế Mèn, Dế Trũi hay Ếch Cốm hiện ra - vừa giống hình dung của các em, lại vừa có nét mới lạ khiến ai cũng thích thú.

Một vài bạn cười không ngớt khi nghe những câu thoại hài hước hay xem những chuyển động hoạt hình sống động.

Rồi bất chợt, cả lớp lại lắng xuống khi nhân vật bước vào tình huống nguy hiểm, những ánh mắt mở to theo từng diễn biến. Từ chuyến đi tưởng như chơi đùa, hai nhân vật nhỏ bé phải học cách đoàn kết, nhận ra điều đúng sai và dũng cảm bảo vệ nhau. Với trẻ em, đó là cuộc phiêu lưu hấp dẫn. Với người lớn, đó là bài học quen thuộc được kể lại bằng cách nhẹ nhàng, dễ tiếp nhận.

Một thông điệp được rất nhiều học sinh nhắc lại sau buổi xem: “Dù nhỏ bé, ai cũng có thể làm điều tốt để giúp đỡ mọi người và chính mình.” Điều thú vị là khi bước vào phần trò chuyện cùng các em, câu nói ấy không xuất hiện như một khẩu hiệu, mà được nhắc lại qua những góc nhìn rất trẻ thơ, rất thật, như cách mỗi bạn tự soi mình vào hành trình của Dế Mèn.

Tuấn Khoa (học sinh lớp 2) mở đầu bằng sự háo hức rất đặc trưng của một bạn nhỏ đã từng đọc truyện nhưng nay gặp lại nhân vật trên màn chiếu: “Bạn Dế Mèn rất đẹp và được khám phá những miền đất mới.” Khoa kể rằng xem hoạt hình “thích hơn nhiều” vì mọi thứ sống động, lại được xem cùng bạn bè. Hạnh Như (học sinh lớp 2) đã xem lần thứ 2 nhưng vẫn siêu thích thú, và cực kỳ mê Dế Mèn vì “Nó ngầu lắm. Hai bạn dũng cảm đi tìm nước sạch rồi vượt qua nhiều điều xấu. Em thích vì bạn thông minh và biết giúp các con vật khác.” Sau lần xem đầu tiên, bố mẹ còn mua thêm truyện Dế Mèn và sách cổ tích Việt Nam, khiến Như “càng yêu các loài vật hơn”.

Nhiều bạn khác lại nhớ sâu hơn những hình ảnh liên quan đến môi trường. Như Gia Khang (học sinh lớp 2), dù đã xem đến lần thứ ba vẫn không hề chán: “Có đoạn dòng sông bị rác làm bẩn, ô nhiễm. Em thấy mình phải giữ gìn môi trường, không vứt rác bậy nữa”, - với Gia Khang, bài học quan trọng nhất từ chuyến phiêu lưu không chỉ nằm ở lòng dũng cảm, mà còn là trách nhiệm với môi trường sống, điều tưởng chừng xa xôi nhưng lại được bộ phim mang đến bằng cách rất gần gũi.

Tuyết Anh (học sinh lớp 2) chia sẻ: “Nếu không đoàn kết thì Dế Mèn và Dế Trũi không cứu được mọi người.” Chỉ vài câu, bạn đã tóm gọn điều cốt lõi của câu chuyện, sức mạnh không ở đâu xa hay quá lớn lao mà ở ngay việc biết tựa vào nhau khi gặp khó khăn. Đó cũng là dạng bài học mà người lớn mất nhiều thời gian để giải thích, nhưng khi nhìn qua lăng kính trẻ thơ, nó lại hiện lên rõ ràng và tự nhiên.

Những cảm nhận mới được bổ sung sau buổi chiếu tiếp tục cho thấy cách bộ phim chạm vào trẻ theo những tầng khác nhau. Minh Thi (học sinh lớp 2) nhớ nhất cảnh dòng nước ô nhiễm: “Xóm Lầy Lội làm em sợ… nhưng cũng làm em muốn giúp các bạn hơn.” Bài học về môi trường vì vậy không cần giảng giải dài dòng; nó đến một cách chân thật, như chính sự đồng cảm của trẻ. Nhã Uyên (học sinh lớp 2) hào hứng nhất với tinh thần chiến đấu tập thể: “Nếu tụi em là Dế Mèn, tụi em cũng sẽ cùng nhau cứu mọi người. Một bạn thì không làm được, nhưng nhiều bạn thì sẽ chiến thắng.”

Và rồi khi những tiếng cười, những ánh mắt trong veo, những lời kể ngây thơ xếp lại cạnh nhau, ta nhận ra hoạt động xem phim này vượt xa ý nghĩa của một giờ giải trí. Nó trở thành khoảng lặng dịu dàng để trẻ học cách cảm nhận thế giới bằng sự tử tế vốn có.

Buổi xem phim tại Trường Tiểu học Lê Đình Chinh khép lại, nhưng những cảm xúc đọng lại thì còn dài lâu: sự thích thú với thế giới côn trùng đầy màu sắc, sự hồi hộp khi nhân vật gặp nguy hiểm, và quan trọng nhất là ý thức về môi trường, tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái… được gieo vào trong tâm hồn trẻ nhỏ.

Và, trong hành trình nuôi dưỡng tâm hồn ấy, WeDo 2025 và TH true YOGURT TOPKID đã mang đến một trải nghiệm không chỉ giải trí, mà còn nâng đỡ những giá trị sống cho thế hệ tương lai.

Ngoài ra, ngay sau hoạt động xem phim, các bạn nhỏ cũng được trải nghiệm Workshop hóa thân thành nhân vật trong phim Dế mèn - cụ thể là vẽ trang trí mặt nạ Dế mèn - nơi trí tưởng tượng và ý tưởng cá nhân của mỗi em được tôn vinh. Niềm vui sáng tạo được tiếp nối tại Photobooth Tình Bạn, nơi các em cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ với chiếc mặt nạ của mình.

Các hoạt động ý nghĩa được diễn ra trong Chuyến xe đầu tiên ghé thăm Trường Tiểu học Lê Đình Chinh (TP.HCM).

Cuối cùng, các em sẽ được tiếp thêm năng lượng tại Góc Dinh Dưỡng cùng nhãn hàng TH true YOGURT TOPKID - nơi các bạn nhỏ được uống Sữa Chua Uống Tiệt Trùng TH true YOGURT TOPKID. Đây cũng là bước kết thúc chuỗi trải nghiệm, khép lại một ngày đầy niềm vui, sáng tạo và khám phá, trọn vẹn đúng sứ mệnh của WeDo tại điểm trường hôm nay.