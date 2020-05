Hành trình giảm 45kg thay đổi cả cuộc đời Adele: Đẹp trông thấy, mũm mĩm thương hiệu thành quá nuột, bí quyết là gì?

Có lẽ Adele chính là mỹ nhân có body hot nhất làng giải trí thế giới hiện nay bởi màn giảm cân quá sức thần sầu sau bao năm khiến người hâm mộ quen thuộc với hình ảnh "mũm mĩm".

Từ một nữ ca sĩ luôn tự hào về thân hình đầy đặn, bỗng dưng "Chị Dẹo" khiến truyền thông và người hâm mộ ngả mũ bái phục khi lần đầu xuất hiện sau khi giảm 19kg, tiếp theo đó, Adele "chinh phục" các hạng mục cân nặng mới với hình ảnh cực kỳ trẻ trung, eo ót và đáng nói nhan sắc từ đó cũng tăng hạng "vù vù".

Hành trình giảm cân khiến cả thế giới chấn động

Có thể nói, hình ảnh đánh dấu sự thay đổi ngoạn mục của Adele là cách đây 6 tháng khi chủ nhân bản hit "Someone Like You" diện váy khoe vai trần nuột nà cùng gương mặt không thể rạng rỡ hơn trong buổi tiệc sinh nhật của rapper Drake. Tất cả các trang thông tin giải trí trên thế giới đều đồng loạt đưa tin và hình ảnh giảm cân khó tin của người đẹp. Thời điểm đó, Adele đã giảm 19kg so với mức cân ban đầu.

Hình ảnh vô cùng quen thuộc của Adele khi xuất hiện tại các sự kiện. Nữ ca sĩ trước đây có vóc dáng đầy đặn, thường xuyên phải diện những trang phục đen hoặc có chi tiết rườm rà để che khéo body

Vậy nhưng, mọi chuyện đã trở nên khác biệt khi Adele quyết tâm giảm cân, sexy đến mức nghẹt thở khi diện váy khoe vai trần gợi cảm

Tiếp theo đó, dân tình tiếp tục choáng ngợp với 2 tấm hình đăng tải nhân dịp Noel của Adele. Gương mặt thon nhỏ, thân hình nhẹ nhõm, vòng 1 căng đầy còn vòng 2 gọn dần càng chứng minh Adele đang có một chu trình giảm cân thành công và gây choáng.

Giảm tới 20kg, làn da của nữ ca sĩ ngay lập tức bị ảnh hưởng. Trong tấm hình du lịch cuối tuần được bạn bè chia sẻ, Adele lộ gương mặt với vùng da có phần chảy xệ, vậy nhưng nụ cười rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy tự tin và hạnh phúc của Adele đã làm lu mờ tất cả. Giọng ca "Rolling In The Deep" hoàn toàn hài lòng với bản thân và ngày càng trở nên quyến rũ hơn.

Hình ảnh giàu sức sống và ngập tràn hạnh phúc của Adele sau khi giảm cân

Để có được thành quả gây sốc và không kém phần mĩ mãn này, Adele đã thuê riêng cho mình một huấn luyện viên cá nhân (PT) Pete Geracimo - người đứng đằng sau hình ảnh đẹp mỹ mãn của nhiều celeb nổi tiếng trong làng giải trí. Nhiều người cho rằng, Adele có ý định tút tát lại bản thân sau khoảng thời gian chia tay với chồng sau 8 năm bên nhau. PT Pete đã giúp Adele tìm được liệu trình phù hợp với thói quen, sở thích ăn uống của cô, ngoài ra, Adele cho biết mình giảm được gần 13kg chỉ với việc uống 10 tách trà mỗi ngày, mỗi tách 2 thìa đường đầy, ăn cùng đồ ăn vặt và bánh quy, ngoài ra là ăn nhiều các món chế biến từ thực vật như táo, cải xoăn, kiều mạch,... hạn chế lượng thịt.

Kết quả, cân nặng của Adele giảm nhanh chóng. Sau cú lột xác giảm tới 19kg, Adele ở thời điểm hiện tại đã giảm tới 100 pound (tương đương 45kg) - một con số ấn tượng và gây choáng cho công chúng. Đã có lúc, dân tình phải xót xa khi chứng kiến hình ảnh nữ ca sĩ diện đồ tập gym bó sát khoe body "vòng nào ra vòng nấy" nhưng gương mặt lại hốc hác, da nhăn nheo.

Tuy nhiên, đổi lại, sau chuỗi ngày "đổ mồ hôi sôi nước mắt" tại phòng tập, Adele giờ đây lại là mỹ nhân sở hữu vóc dáng hot nhất nhì Hollywood. Những hình ảnh hiếm hoi của người đẹp khi tham dự các sự kiện lớn nhỏ đều khiến dân tình "sốt xình xịch", thán phục và ngưỡng mộ người đẹp trong công cuộc tút tát lại ngoại hình.

Adele trong tiệc hậu Oscar của vợ chồng Jay-Z. Giờ đây, Adele cực kỳ chăm diện đồ bó sát khoe body đẹp nức nở. Hãy nhìn vòng eo của người đẹp mà xem

Những hình ảnh eo ót, nuột nà của Adele thậm chí còn leo lên top tin hot nhất xứ Hàn

Tham gia tiệc đám cưới của 1 người bạn, Adele còn "chiếm spotlight" với nhan sắc và body lên hương. Sau khi thân hình trở nên mảnh mai, Adele vô tư diện những chiếc váy tôn dáng cực kỳ xinh đẹp và nữ tính

Đặc biệt gần đây sau khi miệt mài tập luyện và ăn uống healthy, Adele đã "lên đời" nhan sắc ngoạn mục. Màn xuất hiện của Adele tại tiệc sinh nhật mới đây là minh chứng rõ ràng nhất cho quá trình giảm cân thành công mỹ mãn.

Mới đây nhất, Adele khiến mạng xã hội bùng nổ với tấm hình không thể sexy hơn khi diện váy bó sát khoe đường cong quyến rũ nghẹt thở, thần thái dỉnh cao