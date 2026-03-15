Cứ dăm bữa nửa tháng, công chúng lại được phen hít hà những "thâm cung bí sử" đồn đoán từ nội bộ Hoàng gia Anh. Mới đây nhất, cặp đôi xứ Sussex đã không thể ngồi yên và buộc phải tung đòn phản pháo cực gắt trước những trích đoạn đang gây bão từ một cuốn sách mới sắp ra mắt. Đứng trước những lời đồn thổi nặng nề, đại diện của cả hai đã thẳng thừng gọi những cáo buộc nhắm vào mình là "hoang tưởng", đồng thời vạch trần động cơ trục lợi từ những câu chuyện thêu dệt vô căn cứ.

Cuốn sách thị phi và những cáo buộc thao túng tâm lý nhắm vào nàng dâu Hoàng gia

Tâm điểm của cơn bão dư luận những ngày qua bắt nguồn từ cuốn sách sắp được xuất bản mang tên "Betrayal: Power, Deceit and the Fight for the Future of the Royal Family" (tạm dịch: Phản bội: Quyền lực, Dối trá và Cuộc chiến vì Tương lai của Hoàng gia) do tác giả Tom Bower chắp bút.

Trong những trích đoạn vừa được hé lộ, cuốn sách đã vẽ nên một bức tranh hậu trường đầy rạn nứt và căng thẳng, trong đó Meghan Markle bị đặt vào vị trí trung tâm của sự phán xét. Đáng chú ý nhất là chi tiết tác giả khẳng định Vương hậu Camilla (78 tuổi) từng ngầm chia sẻ với một người bạn thân rằng Meghan đã "tẩy não" Vương tử Harry giữa lúc mâu thuẫn gia đình đang ở đỉnh điểm.

Không dừng lại ở đó, ngòi bút của Tom Bower còn chĩa hướng sang Thân vương William (43 tuổi) và Vương phi Kate Middleton (44 tuổi), cho rằng cặp đôi xứ Wales từng vô cùng lo lắng, thậm chí sợ hãi trước việc Harry bị cuốn đi quá nhanh trong một mối tình chớp nhoáng và hoàn toàn chịu sự ảnh hưởng của Meghan.

Theo cuốn sách, chính những e ngại và sự can thiệp từ phía gia đình đã châm ngòi cho những cuộc đối đầu nảy lửa, đẩy mối quan hệ giữa hai anh em từng vô cùng thân thiết đến bờ vực thẳm. Những thông tin này ngay lập tức thổi bùng lên ngọn lửa tranh cãi trên mạng xã hội, khiến hình ảnh của Meghan một lần nữa bị đem ra mổ xẻ dưới góc nhìn đầy định kiến.

Đòn đáp trả không khoan nhượng: Lật tẩy những "thuyết âm mưu bệnh hoạn"

Đối mặt với những mũi dùi dư luận đang chĩa thẳng vào mình, vợ chồng Công tước xứ Sussex đã chọn cách không giữ im lặng. Thông qua trang Page Six, người phát ngôn chính thức của Vương tử Harry (41 tuổi) và Meghan Markle (44 tuổi) đã đưa ra một tuyên bố vô cùng đanh thép, giáng một đòn mạnh mẽ vào uy tín của tác giả cuốn sách.

Phía nhà Sussex nhấn mạnh rằng những bình luận của ông Tom Bower từ lâu đã đi quá giới hạn của sự chỉ trích thông thường, biến thành một nỗi "ám ảnh" mang tính thù hằn cá nhân. Họ trích dẫn lại chính lời của vị tác giả này khi ông từng công khai tuyên bố rằng sự tồn vong của chế độ quân chủ phụ thuộc vào việc "xóa sổ hoàn toàn nhà Sussex khỏi đời sống nhà nước".

Theo đại diện của cặp đôi, thứ ngôn từ mang đầy tính thù địch đó đã tự nói lên tất cả về bản chất và động cơ của cuốn sách. Lời đáp trả càng trở nên sắc lạnh hơn khi người phát ngôn chỉ trích thẳng mặt tác giả: "Người đàn ông này đã dành cả sự nghiệp để thêu dệt nên những thuyết âm mưu ngày càng tinh vi về những con người mà ông ta hoàn toàn không quen biết và chưa từng gặp mặt một lần nào trong đời. Nếu ai đó đang tìm kiếm sự thật, hãy tìm ở nơi khác; còn nếu ai đó chỉ muốn đắm chìm trong những thuyết âm mưu hoang tưởng và những vở kịch sướt mướt, họ biết chính xác phải tìm đến ai". Bằng cách phản ứng trực diện này, Harry và Meghan dường như muốn gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng họ sẽ không để yên cho bất cứ ai dùng tên tuổi của mình để thêu dệt nên những kịch bản rẻ tiền nhằm bôi nhọ danh dự gia đình.

Khi sự kiện nhân văn bị lôi vào vòng xoáy "drama"

Không chỉ đào xới chuyện nội bộ gia đình, cuốn sách của Tom Bower còn nhắm vào Invictus Games - dự án tâm huyết nhất và cũng là niềm tự hào lớn nhất của Vương tử Harry dành cho các cựu chiến binh thương binh. Trích đoạn được đăng tải trên tờ The Times tiết lộ cựu giám đốc Quỹ Invictus, ông Dominic Reid, từng bày tỏ sự lo ngại sâu sắc khi thấy tinh thần thể thao của giải đấu đang bị lu mờ, dần biến chất thành "chương trình truyền hình thực tế của riêng Harry và Meghan".

Cuốn sách cáo buộc rằng các vận động viên và gia đình của họ đang bị gạt sang một bên, trở thành bối cảnh làm nền cho những màn dàn dựng chụp ảnh PR của cặp đôi, kéo theo đó là tình trạng khán giả đến xem sự kiện ngày một thưa thớt. Đụng chạm đến Invictus Games chẳng khác nào chạm vào "vảy ngược" của Harry.

Ngay lập tức, đại diện của Quỹ Invictus Games cũng đã phải lên tiếng bảo vệ cặp đôi trên Page Six. Họ bày tỏ sự thất vọng sâu sắc khi một tờ báo lớn như The Times lại dành ưu ái cho những bình luận mang tính áp đặt, bị chi phối bởi một "kế hoạch bôi nhọ đã được vạch sẵn từ lâu" thay vì nhìn nhận những giá trị nhân văn thực sự và sự cống hiến không ngừng nghỉ mà Invictus Games đã mang lại cho cộng đồng cựu chiến binh. Sự việc lần này cho thấy, dù đã rời xa hoàng gia một thời gian dài, mọi nhất cử nhất động của Harry và Meghan vẫn luôn nằm trong tầm ngắm của những ánh mắt dò xét, và cuộc chiến bảo vệ danh tiếng của họ dường như vẫn còn là một chặng đường rất dài phía trước.