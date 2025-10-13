Trong video, cô gái hồn nhiên khoe cảnh nhặt được “chiếc ốc xinh như tranh” trên bãi biển , thậm chí còn cầm lên tay ngắm nghía đầy thích thú. Nhưng khi về nhà tra thông tin, cô chết lặng, “món quà của biển” kia hóa ra là loài ốc có thể giết người trong vài phút.

Đó chính là ốc nón cẩm thạch, tên khoa học là Conus marmoreus , thuộc họ ốc nón (Conidae) , được mệnh danh là “sát thủ dưới đáy biển”. Theo thống kê quốc tế, chỉ tính từ năm 1670 đến 2017 đã ghi nhận 141 ca bị ốc nón đâm , trong đó có 36 người tử vong.

Chuyên gia mô tả, độc tố của ốc nón mạnh đến mức chỉ cần một mũi đâm nhỏ, nạn nhân sẽ nhanh chóng tê liệt tay chân, mờ mắt, ngừng thở và cái chết có thể đến chỉ trong vài phút , khiến giới sinh vật học đặt cho nó biệt danh đáng sợ “ốc điếu thuốc cuối cùng” vì sau khi bị đâm, bạn chỉ kịp… hút nốt một điếu thuốc trước khi ngừng thở.

Nhìn bề ngoài, ốc nón đẹp mê hoặc với hoa văn như vẽ tay, màu sắc rực rỡ, thân hình nhỏ bé, khiến nhiều du khách nhầm tưởng chỉ là vật trang trí. Nhưng thực tế, chúng sở hữu cơ quan phóng độc tinh vi như súng kim tiêm , có thể bắn ra “mũi tên” độc cực nhanh để hạ gục con mồi.

Độc tố của chúng vốn được tiến hóa để bắt cá, giun biển hoặc các loài ốc khác . Ốc nón ăn cá thường có nọc độc mạnh nhất bởi chỉ cần chậm vài giây, con cá đã bơi mất. Chính vì thế, chất độc của chúng cũng đủ sức giết chết một người trưởng thành chỉ bằng một cú đâm .

Còn một số loài khác, như ốc nón hoàng đế (Conus imperialis) , thậm chí có thể “phát tán mùi hương mê hoặc” vào nước, khiến con mồi tự bơi đến gần như bị thôi miên rồi bị đâm chết trong tích tắc.

Điều may mắn là ốc nón không chủ động tấn công người , phần lớn các vụ bị đâm đều do con người tò mò hoặc nhặt chúng lên bằng tay trần. Nếu chẳng may bắt trúng một con còn sống, chỉ cần đặt nhẹ xuống cát và tránh chạm vào phần miệng vỏ bởi đó chính là nơi “nọc tử thần” được phóng ra.

Dù vậy, chính nọc độc giết người của ốc nón lại đang được giới khoa học nghiên cứu làm thuốc . Một ví dụ điển hình là thuốc giảm đau Ziconotide , được Cơ quan Quản lý Dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt năm 2004, chiết xuất từ nọc của ốc nón tu sĩ (Conus magus) . Loại thuốc này mạnh gấp hàng nghìn lần morphine, nhưng không gây nghiện.

Không chỉ vậy, các nhà khoa học còn hy vọng độc tố của ốc nón có thể mở đường cho thuốc điều trị tiểu đường, động kinh, Alzheimer và trầm cảm - biến “sát thủ đại dương” thành “vị cứu tinh của nhân loại”.

Nếu bạn đi biển và thấy một con ốc nón còn sống đừng chạm, đừng nhặt, đừng thử may mắn. Bởi chỉ một cái chạm vô tình, cái đẹp có thể giết chết bạn trước khi kịp kêu cứu.

Nguồn và ảnh: QQ