Ngày càng nhiều phụ nữ lớn tuổi hiếm muộn ở Bắc Kinh (Trung Quốc) lựa chọn thụ tinh ống nghiệm

1. Kết hôn muộn là chuyện rất phổ biến

Ở Bắc Kinh, kết hôn muộn gần như đã trở thành chuyện bình thường.

Sau khi học xong đại học, nếu học thạc sĩ thì tốt nghiệp cũng khoảng 25 tuổi. Còn nếu học tiến sĩ, tuổi sẽ lớn hơn nữa.

Sau khi ra trường đi làm khoảng 5 năm, cuộc sống mới tạm ổn định. Lúc đó nhiều người cũng đã bước qua ngưỡng 30 tuổi. Vì vậy, khi họ kết hôn, phần lớn đều đã ngoài 30.

Tôi có một người bạn như vậy. Sau khi kết hôn hai năm, hai vợ chồng bắt đầu chuẩn bị có con. Nhưng dù cố gắng thế nào, cô ấy vẫn không thể mang thai thành công.

Từ năm 2022, cô bắt đầu điều dưỡng cơ thể. Đến năm 2024, cứ hễ thử mang thai là có thai, nhưng sau đó đều bị thai sinh hóa.

Trong thời gian đó, hai vợ chồng làm đủ loại kiểm tra: nội tiết miễn dịch chỉ số AMH (dự trữ buồng trứng) siêu âm xét nghiệm nhiễm sắc thể... Tất cả đều bình thường.

Bên phía người chồng, tinh trùng chỉ hơi yếu một chút, tỷ lệ đứt gãy DNA có hơi cao, nhưng nhìn chung không phải vấn đề nghiêm trọng.

Hai người còn thử điều trị bằng Đông y, uống rất nhiều thuốc bắc, nhưng dường như vẫn thiếu một chút may mắn.

Sau nhiều lần thất bại, cuối cùng họ quyết định làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Cân nhắc điều kiện kinh tế và sự linh hoạt trong quá trình điều trị, họ chọn bệnh viện tư nhân.

Kết quả khá thuận lợi: Bạn tôi mang thai thành công và sinh được một cặp song sinh trai – gái.

Ở Bắc Kinh hiện nay, ngày càng nhiều phụ nữ lớn tuổi sau thời gian dài hiếm muộn đã lựa chọn các phương pháp hỗ trợ sinh sản.

2. Trên mạng nói không muốn sinh con, ngoài đời lại khác

Trong môi trường mạng hiện nay, dường như ai cũng nói rằng không muốn sinh con. Nhưng điều khá trớ trêu là trong đời thực, xung quanh tôi lại có rất nhiều người âm thầm kết hôn và sinh con. Có người thậm chí ba năm sinh hai bé.

Giữa mạng xã hội và cuộc sống thực tế dường như tồn tại sự phân hóa rất lớn. Trên mạng thường đầy những câu nói như “sinh con để làm trâu ngựa”, nhưng ngoài đời mọi chuyện lại khác.

Tôi cũng thường nghĩ rằng: Nếu thế hệ trước không cố gắng tạo nền tảng, không nâng đỡ con cái, thì thế hệ sau tự nhiên sẽ cảm thấy cuộc sống rất áp lực.

Ở quê tôi, có những gia đình làm ăn khá giả. Khi con cái chưa tốt nghiệp đại học, cha mẹ đã chuẩn bị sẵn nhà và xe cho chúng. Những người con ấy cũng khá cố gắng. Họ không lập tức về nhà, mà ra ngoài làm việc vài năm. Có người thành công, thậm chí giỏi hơn cả cha mẹ. Có người gặp khó khăn, cuối cùng quay về tiếp quản công việc gia đình. Nhưng nếu không có tiền, nhiều người thậm chí không dám kết hôn, chứ chưa nói đến chuyện sinh con – vốn là việc tốn rất nhiều nguồn lực để nuôi dưỡng.

Thực tế từ xưa đến nay vẫn vậy: người nghèo rất khó có điều kiện sinh và nuôi con. Những gia đình có chút tài sản thường vẫn muốn có con, vì họ không muốn sau này không có người kế thừa.

Sinh con đôi khi cũng giống như một chuyện rất “huyền học”. Có người rất muốn có con, tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không được. Có người không muốn sinh, nhưng lại bất ngờ có hết đứa này đến đứa khác. Với đa số mọi người, trước khi sinh con cần phải cân nhắc rất thực tế. Nếu không có nền tảng kinh tế, thì cả cha mẹ lẫn con cái đều sẽ rất vất vả.

3. Áp lực sinh con ở các thành phố lớn

Ở Trung Quốc, đặc biệt là những thành phố lớn như Bắc Kinh, nếu muốn sinh con thì áp lực đối với phụ nữ là rất lớn. Tất nhiên, nếu không muốn sinh, thì sẽ không phải đối mặt với những rắc rối đó. Những người đến Bắc Kinh lập nghiệp đa phần rất coi trọng sự nghiệp.

Sau nhiều năm nỗ lực, khi họ bắt đầu muốn có con thì mới phát hiện đã qua thời điểm sinh nở tốt nhất, phải đối mặt với nguy cơ sinh con ở tuổi cao. Lúc này, thụ tinh trong ống nghiệm trở thành giải pháp hợp pháp gần như duy nhất.

Sau tuổi 30, nhiều người đã trở thành nhân sự chủ chốt trong công ty, trách nhiệm ngày càng lớn. Làm thêm giờ, thức khuya gần như trở thành chuyện thường xuyên. Có người còn lo âu đến mức mất ngủ, rụng tóc, sức khỏe ngày càng giảm sút. Năng lượng của con người mỗi năm một kém đi, và khả năng mang thai cũng giảm đáng kể. Càng trì hoãn, tuổi càng lớn, độ khó mang thai tăng lên theo cấp số nhân.

Vì vậy, các công nghệ hỗ trợ sinh sản như IVF ngày càng phổ biến.

Tuy nhiên, công nghệ này không hoàn hảo. Nó vẫn có thể mang lại đau đớn, rủi ro sức khỏe và áp lực tâm lý cho phụ nữ.

4. Quyết định sinh con không hề đơn giản

Khi còn trẻ, chúng ta hiếm khi nghĩ đến chuyện sinh con. Lúc đó điều chúng ta quan tâm nhiều hơn là công việc, tự do và tận hưởng cuộc sống. Thậm chí có người còn chế giễu chuyện kết hôn sinh con.

Nhưng khi tuổi tác tăng lên, nhiều người bắt đầu muốn có con. Dù vậy, quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm ở người phụ nữ. Khi họ lựa chọn sinh con, đó không chỉ là vấn đề tài chính, mà còn là thử thách về sức khỏe và tâm lý.

Đặc biệt với những phụ nữ lớn tuổi, do vấn đề từ bản thân hoặc từ phía người chồng, hành trình mang thai có thể rất gian nan, buộc họ phải lựa chọn thụ tinh trong ống nghiệm. Nhưng đối với một gia đình, việc sinh con vốn dĩ đã là một trải nghiệm đau đớn và khó khăn đối với người phụ nữ.

Vì vậy trước khi quyết định làm IVF, hai vợ chồng nên suy nghĩ thật kỹ:

Bạn muốn có con vì điều gì?

Nếu chưa nghĩ rõ ràng, đừng vội đưa ra quyết định.

Bởi vì những gia đình thật sự yêu trẻ con sẽ chịu trách nhiệm với quá trình trưởng thành của chúng, và sẵn sàng nâng đỡ tương lai của con hết mình.

Nguồn: Sohu

Tác giả: Giang La