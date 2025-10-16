Bước ngoặt trong điều trị hiếm muộn không cần kích trứng

Mới đây, Đơn vị Hỗ trợ sinh sản IVF Mỹ Đức (IVFMD) đã công bố thành tựu khoa học mới mang tên “Phác đồ Sài Gòn” (Saigon Protocol) - phác đồ điều trị hiếm muộn mới do đội ngũ bác sĩ IVF Mỹ Đức nghiên cứu và phát triển, dựa trên các phát kiến gần đây của thế giới về thụ tinh trong ống nghiệm không kích thích buồng trứng.

Bác sĩ Lê Khắc Tiến báo cáo và giải đáp thắc mắc cùng các chuyên gia về Phác Đồ Sài Gòn tại hội nghị Asia Core 2025

Kết quả của phác đồ điều trị mới này đã được đăng tải trên tạp chí quốc tế Fertility & Sterility - tạp chí chuyên ngành chính thức của Hội Y học Sinh sản Hoa Kỳ, khẳng định trí tuệ và năng lực nghiên cứu của đội ngũ y khoa Việt Nam.

Ra đời từ nền tảng kỹ thuật “IVM kiểu Mỹ Đức” - phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm không cần kích thích buồng trứng, “Phác đồ Sài Gòn” tiếp tục tiến xa hơn khi kết hợp quy trình nuôi trưởng thành noãn ngoài cơ thể với chuyển phôi tươi trong cùng chu kỳ.

Nhờ đó, người phụ nữ không cần trải qua giai đoạn tiêm kích trứng kéo dài, giảm hẳn nỗi lo quá kích buồng trứng - biến chứng vốn ám ảnh nhiều bệnh nhân hiếm muộn. Đây không chỉ là sự đổi mới về kỹ thuật, mà còn là sự thay đổi trong triết lý điều trị: Đặt sức khỏe và trải nghiệm của người phụ nữ lên hàng đầu.

Phác đồ điều trị mới này tiết kiệm giảm khoảng 30% chi phí thuốc kích thích buồng trứng

Nếu trước đây, một chu kỳ IVF thường kéo dài 3-4 tuần với hàng chục mũi tiêm hormone, gây áp lực về cả thể chất lẫn tinh thần, thì nay quá trình điều trị có thể diễn ra nhẹ nhàng hơn nhiều.

Với phác đồ mới, người bệnh chỉ cần một chu kỳ duy nhất cho cả chọc hút trứng và chuyển phôi tươi. Không còn những ngày lo lắng vì kim tiêm, không còn cơn đau buốt do thuốc kích trứng, và đặc biệt, chi phí cũng được giảm khoảng 30% nhờ loại bỏ giai đoạn trữ đông phôi.

Bác sĩ Lê Khắc Tiến báo cáo về Phác Đồ Sài Gòn tại hội nghị Asia Core 2025.

Theo bác sĩ Lê Khắc Tiến, Phó Trưởng đơn vị IVF Mỹ Đức Phú Nhuận, đây là bước khởi đầu cho kỷ nguyên điều trị hiếm muộn thân thiện, an toàn và hiệu quả hơn. “Trước kia, dù rút ngắn thời gian kích trứng, bệnh nhân vẫn có nguy cơ quá kích buồng trứng và phải chờ chuyển phôi đông. Phác đồ Sài Gòn đã loại bỏ hoàn toàn rủi ro này, đồng thời vẫn đảm bảo tỉ lệ thành công tương đương IVF truyền thống”, bác sĩ chia sẻ.

Được công bố quốc tế từ tháng 6/2025 và trình bày tại nhiều hội nghị khoa học lớn ở Bali, Hong Kong, Barcelona, Nhật Bản, công trình nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn.

Các chuyên gia đánh giá đây là hướng tiếp cận mới có thể thay đổi cách thế giới nhìn nhận về thụ tinh trong ống nghiệm - không cần kích trứng nhưng vẫn đạt được kết quả tối ưu. Thành công này cũng khẳng định năng lực nghiên cứu và sáng tạo của đội ngũ y bác sĩ Việt Nam trên bản đồ y học sinh sản toàn cầu.

Không dừng lại ở lý thuyết, “Phác đồ Sài Gòn” đã được áp dụng thực tế tại hai cơ sở IVF Mỹ Đức từ tháng 6/2025, với hơn 180 ca điều trị ghi nhận kết quả khả quan. Nhiều trường hợp hiếm muộn khó, từng thất bại sau nhiều lần IVF truyền thống, nay đã tìm lại được niềm vui làm cha mẹ nhờ phương pháp mới.

Chuyên viên phôi học đang tìm trứng non.

Câu chuyện của chị Mỹ Linh là một minh chứng xúc động. Mắc hội chứng buồng trứng đa nang, chị từng trải qua hai lần IVF thất bại và một lần IVM không thành công. Nỗi thất vọng khiến chị nhiều lần muốn từ bỏ hành trình tìm con.

Tuy nhiên khi được bác sĩ Tiến tư vấn áp dụng “Phác đồ Sài Gòn”, chị đã quyết định thử thêm một lần nữa. “Tôi không còn cảm giác mệt mỏi, quá trình nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Và điều kỳ diệu là tôi đậu thai ngay lần đầu chuyển phôi tươi”, chị Linh xúc động kể.

Một trường hợp khác là chị P.H.D (35 tuổi, ở Bến Tre). Sau nhiều năm mong con thứ hai và ba lần bơm tinh trùng thất bại, chị gần như tuyệt vọng.

Phác đồ mới giúp chị không cần tiêm bất kỳ mũi thuốc nào nhưng vẫn hút được 15 trứng, tạo được bảy phôi ngày 5. Chị đậu thai ngay trong chu kỳ đầu tiên và sinh bé trai khỏe mạnh vào tháng 6 vừa qua.

Tương tự, chị N.T.M.D (31 tuổi, ở Bình Phước) từng lo ngại vì chi phí điều trị hiếm muộn cao nhưng nay chị đã có con nhờ phương pháp này.

Không tiêm thuốc, không chịu áp lực, chị vẫn thu được 19 trứng, tạo bốn phôi chất lượng tốt và sinh con khỏe mạnh sau lần chuyển đầu tiên.

Những câu chuyện ấy không chỉ là kết quả y khoa, mà còn là hành trình của niềm tin và sự kiên trì - nơi mỗi cặp vợ chồng được tiếp thêm hy vọng nhờ thành tựu khoa học mang dấu ấn Việt Nam.

Từ khi ra đời, “Phác đồ Sài Gòn” đã được giới chuyên môn đánh giá là một “Make in Vietnam” đúng nghĩa - được nghiên cứu, phát triển và ứng dụng bởi đội ngũ bác sĩ Việt Nam, phục vụ chính bệnh nhân Việt Nam.

Đây không chỉ là bước tiến của riêng một đơn vị, mà còn là minh chứng cho năng lực sáng tạo và cống hiến của nền y học nước nhà trong việc bắt kịp xu hướng điều trị tiên tiến của thế giới.