Hàng rong trước cổng trường: Nỗi bất an rõ như ban ngày

Nhiều vụ ngộ độc

Cuối tháng 11-2022, Trung tâm Y tế TP Tây Ninh tiếp nhận 11 học sinh tiểu học, mầm non có triệu chứng nôn, sốt, đau bụng. Những học sinh này đều ăn sushi bán trước cổng trường học.

Ở Đồng Nai từng có vụ học sinh ngộ độc do ăn bánh tráng ngoài cổng trường. Tại Vinh (Nghệ An) có một số học sinh tiểu học bị ngộ độc, nghi do uống nước ngọt miễn phí ngoài cổng trường.

Ở Đà Nẵng, Tây Ninh có chuyện nhiều học sinh bị dị ứng, ngộ độc khi chơi slime (còn gọi là xà làm). Đây là đồ chơi có độ dẻo dai như cao su có thành phần hóa chất độc hại, trẻ dùng để tạo hình, kéo dãn thành các hình thù khác nhau.