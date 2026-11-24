Chị Vân Anh (ngụ TPHCM) chia sẻ: “Hôm nay là Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên, người dân cả nước được nghỉ nên tôi xuất phát từ sáng sớm để đến Núi Bà Đen tham quan. Tôi chọn nơi đây làm điểm đến để vừa tham quan, chiêm bái, vừa tìm hiểu thêm những giá trị văn hóa truyền thống”. Chị Vân Anh nói.