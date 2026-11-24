Hàng nghìn người dân và du khách đổ về Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen trong Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên (24/11), tạo nên sự đông đúc, nhộn nhịp tại điểm du lịch nổi tiếng của Nam Bộ.
Theo ghi nhận, ngay từ sáng sớm, dòng người đã tập trung đông tại khu vực nhà ga cáp treo Núi Bà Đen để chờ lên đỉnh núi tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các hoạt động văn hóa.
Khu vực quảng trường Tây Bổ Đà Sơn trên đỉnh Núi Bà Đen thu hút đông đảo người dân đến tham quan, chụp ảnh và tìm hiểu các công trình văn hóa, tâm linh.
Người dân và du khách hào hứng theo dõi các tiết mục múa dân gian tại quảng trường Tây Bổ Đà Sơn trên đỉnh Núi Bà Đen trong Ngày Văn hóa Việt Nam.
Tại đây, du khách tham quan được thưởng thức các món ăn tại những gian hàng ẩm thực trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Núi Bà Đen.
Du khách tham quan triển lãm “Mạch ngầm di sản Việt”, nơi trưng bày hàng trăm tác phẩm hội họa và gốm men của nhóm nghệ sĩ UP, góp phần đưa nghệ thuật này đến gần hơn với công chúng.
Nhiều người dân và du khách hào hứng trải nghiệm các hoạt động sáng tạo như làm gốm, vẽ tranh, tô màu, viết thư pháp trong khuôn khổ tuần văn hóa di sản tại Núi Bà Đen.
Triển lãm điêu khắc gỗ “Mộc Thiền” tại Giảng đường Diệu Nghĩa, khu vực chùa Bà, giới thiệu hàng trăm tác phẩm do Sư cô Thích Nữ Diệu Mẫn cùng các Phật tử thực hiện, thu hút du khách thưởng lãm.
Phiên Chợ Lá tại Núi Bà Đen mang đến trải nghiệm văn hóa độc đáo, nơi du khách sử dụng những chiếc lá thay cho tiền để mua các món ăn dân dã, lan tỏa tinh thần sẻ chia và nét hào sảng của người dân Nam Bộ.
Chị Vân Anh (ngụ TPHCM) chia sẻ: “Hôm nay là Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên, người dân cả nước được nghỉ nên tôi xuất phát từ sáng sớm để đến Núi Bà Đen tham quan. Tôi chọn nơi đây làm điểm đến để vừa tham quan, chiêm bái, vừa tìm hiểu thêm những giá trị văn hóa truyền thống”. Chị Vân Anh nói.
Trong dịp hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên, Khu du lịch Sun World Ba Den Mountain triển khai chương trình ưu đãi vé cáp treo từ ngày 20-29/11/2026, góp phần thu hút người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm Núi Bà Đen.
Tây Ninh đón 10,5 triệu lượt khách du lịch trong năm 2026
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, năm 2026, Tây Ninh ước đón 10,5 triệu lượt khách tham quan, tăng 19,1% so cùng kỳ, đạt 105% kế hoạch. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 310.000 lượt. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 9.800 tỷ đồng, tăng 33,5% và vượt 22,5% kế hoạch năm.