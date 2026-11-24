Ken đặc du khách thăm Đại nội Huế dịp Ngày Văn hoá Việt Nam

Dịp Ngày Văn hoá Việt Nam , ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News từ sáng 23/11 đến sáng 24/11, Đại nội Huế đón một lượng lớn du khách nước ngoài đến tham quan, trải nghiệm.

Ngay từ lúc trời còn sớm, lượng khách nước ngoài đứng gần kín khu vực quầy bán vé để xếp hàng chờ mua vé vào tham quan Đại nội Huế.

Dòng người nối dài tại cổng Ngọ Môn, một trong những điểm đón khách chính dẫn vào trong di tích Đại nội Huế.

Các di tích nổi tiếng trong Đại nội Huế như Điện Thái Hoà , Điện Kiến Trung, Thế Miếu... là nơi được các du khách nước ngoài ghé thăm đông nhất

Được biết, hưởng ứng Ngày Văn hoá Việt Nam, trong Đại nội Huế tổ chức nhiều sự kiện như không gian trò chơi cung đình và dân gian (thử tài với trò đầu hồ, bài vụ, xăm hường, thả thơ); triển lãm tranh “Phong cảnh Huế”...

Du khách nước ngoài thích thú khi đứng trên di tích Lầu Ngũ Phụng để ngắm không gian cổ kính và trầm mặc của các cung điện, nơi thờ tự trong Đại nội Huế.

Không chỉ du khách nước ngoài, dịp Ngày Văn hoá Việt Nam, di tích Đại nội Huế cũng đón lượng lớn du khách trong nước. Theo ghi nhận, lượng khách trong nước đến di tích này đông nhất vào ngày 23/11 do được miễn phí vé, sang ngày 24/11 lượng khách nội địa vào Đại nội Huế tuy có giảm hơn nhưng vẫn đông hơn khá nhiều so với ngày thường.

“Em nghe nhiều về Đại Nội Huế nhưng đây là lần đầu em trực tiếp đến tham quan và tìm hiểu. Điều khiến em ấn tượng là mỗi công trình, mỗi không gian trong Đại Nội đều mang những dấu ấn lịch sử riêng. Đặc biệt, được tham quan di tích trong dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 giúp chuyến đi của em thêm ý nghĩa”, bạn Phạm Thị Phượng (du khách đến từ Nghệ An) chia sẻ.

Theo lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế , dịp Ngày Văn hoá Việt Nam, ngoài việc tổ chức, tái hiện các trò chơi cung đình và dân gian trong Đại nội Huế, TP Huế còn tổ chức nhiều các hoạt động hấp dẫn khác để tôn vinh, quảng bá di sản Huế như: Trại sáng tác điêu khắc quốc tế (gặp gỡ các nghệ sĩ trong và ngoài nước và chiêm ngưỡng các tác phẩm đương đại độc đáo bên bờ sông Hương từ Nghinh Lương Đình đến cầu Dã Viên); Khám phá thơ Vua Thiệu Trị qua công nghệ hiện đại (128 cách đọc cho 1 bài thơ); Chương trình nghệ thuật đặc biệt tôn vinh di sản văn hóa Việt Nam và Nhã nhạc Cung đình Huế....

200 người đạp xe diễu hành mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Sáng 24/11, tại Quảng trường Ngọ Môn (Đại Nội Huế), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức chương trình “Diễu hành bằng xe đạp chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam” với sự tham gia của đông đảo người dân và du khách.

Theo lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, hoạt động nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao nhận thức cộng đồng về trách nhiệm bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc nói chung, di sản Huế nói riêng.

Hơn 200 người dân du khách trong trang phục áo dài đạp xe xuất phát từ quảng trường Ngọ Môn (Đại nội Huế) để chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam

Chương trình bố trí 200 xe đạp GCOO phục vụ đoàn diễu hành. Người tham gia được khuyến khích mặc áo dài truyền thống, tạo nên hình ảnh kết hợp giữa nét đẹp văn hóa dân tộc và tinh thần năng động của đô thị hiện đại.

Đoàn diễu hành xuất phát tại Quảng trường Ngọ Môn, đi qua các tuyến đường Lê Huân, Ông Ích Khiêm, Cửa Nhà Đồ, Lê Duẩn, cầu Nguyễn Hoàng, Bùi Thị Xuân, Lê Lợi, cầu Phú Xuân, Cửa Ngăn và trở về điểm xuất phát tại Đại Nội Huế. Hành trình đi qua nhiều tuyến đường và không gian cảnh quan đặc trưng của TP Huế, tạo cơ hội để người tham gia trải nghiệm vẻ đẹp kiến trúc, cảnh quan đô thị Huế.