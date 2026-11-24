Giữa khúc phố Lý Thường Kiệt rợp bóng cây cổ thụ, chỉ cách mặt nước Hồ Gươm chừng mười phút thả bộ, có một khoảng lặng bình yên mà nhiều người đi qua hàng chục năm vẫn chưa từng một lần ghé lại. Nơi ấy là số nhà 36, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, một tòa nhà mang vẻ ngoài kín tiếng, thành lập từ năm 1987 và đón khách từ năm 1995, hiện đang lưu giữ khoảng ba vạn tài liệu và hiện vật.

Nơi này kỳ lạ ở chỗ dường như chẳng mấy khi vắng khách; ngày thường khi các điểm du lịch khác còn chưa tan cơn ngái ngủ, hành lang bảo tàng đã lao xao tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Anh của những vị khách phương xa chậm rãi soi kính đọc từng tấm pano song ngữ hay lắng nghe thiết bị thuyết minh tự động, còn cuối tuần lại ríu rít bước chân của các cô cậu sinh viên báo chí, du lịch, nhân học ngồi bệt xuống sàn cặm cụi ghi chép.

Từng được TripAdvisor bình chọn là điểm tham quan hấp dẫn nhất Hà Nội năm 2012 và lọt top 25 bảo tàng hấp dẫn nhất châu Á giai đoạn 2015–2016, sức hút của nơi đây không nằm ở danh hiệu hay những bảo vật dát vàng lấp lánh, mà bắt đầu từ cách chọn lời kể rất đỗi thân thương: Không khởi sự bằng những tượng đài anh hùng xa vời, mà bắt đầu bằng chiếc nồi đất, tấm chăn cưới và một đứa trẻ vừa tròn tháng.

Lá bùa bình an giấu dưới gối và lời nguyện cầu chở che con trẻ thuở cơ hàn

Hành trình trải nghiệm trọn vẹn nhất mở ra từ tầng hai mang chủ đề "Phụ nữ trong gia đình", nơi dẫn dắt người xem men theo từng bước của một đời người từ hôn nhân, khát khao cầu tự, sinh nở, nuôi nấng chở che, cho đến lúc cặm cụi gánh vác cả gia đình. Ngay ở gian mở đầu, khách tham quan dừng lại rất lâu trước những mảnh đời mòn mỏi tìm con, từ tờ sớ dâng bùa ở chùa miếu của người Việt, chiếc vòng tay và vòng cổ bạc đóng cúng thần linh của người Hmông Xanh, đến bức tranh Đạo giáo thờ Mẹ Hoa của người Cao Lan, Sán Dìu, cùng một dòng chú thích ngắn ngủi mà ám ảnh rằng người ta có thể cầu tự nhiều lần cho đến khi toại nguyện.

Khi đứa trẻ may mắn cất tiếng khóc chào đời, người Việt tin hài nhi do các bà Mụ nặn ra, nên lễ cúng tạ ơn đầy tháng phải đủ mười ba phần lễ vật cho mười hai bà Mụ mang tên các con giáp và một Mụ Chúa. Trên chiếc mâm cúng ấy, bên cạnh trầu cau, hương hoa, vàng mã, mười ba bộ áo mã và mớ tôm, cua, ốc để phóng sinh, người ta còn thấy những thức quà quê kiểng như khoai, cháo, bỏng và bánh kẹo dân dã.

Nghi lễ tâm linh khép lại bằng một thanh âm thuần hậu rất đỗi Việt Nam: Lũ trẻ con trong nhà và xóm giềng chạy ùa ra chia nhau nắm kẹo ngọt. Rồi để giữ đứa bé ở lại bình an với trần thế, người mẹ đặt cành dâu hay con dao dưới gối, treo cành gai trước cửa, đeo vòng bạc trừ tà kỵ gió hay đốt vội mẩu nón cũ, chém dao xua vía dữ khi con quấy khóc giữa đêm.

Phận dâu con hay quyền mẫu hệ: Trăm nẻo hôn nhân chung một chữ tảo tần

Rời năm tháng ấu thơ, bước chân lữ khách chạm vào ngưỡng cửa hôn nhân với sự đối sánh kỳ thú giữa hai nền văn hóa phụ hệ và mẫu hệ. Ở các tộc người phụ hệ như người Việt, Dao, Thái, Bru-Vân Kiều hay người Hoa, nhà trai đóng vai trò chủ động, con cái mang họ cha và quyền thừa kế thuộc về con trai.

Người xem bắt gặp nét văn hóa người Hoa với cô dâu trùm khăn đỏ cùng ăn tượng trưng một trăm miếng trầu để ước mong bách niên giai lão, hay chi tiết người Bru-Vân Kiều làm lễ trao kiếm, cô dâu đặt chân lên hòn đá rửa chân rồi mới bước vào nhà chồng nhóm bếp.

Ngay với người Việt, bên cạnh trầu cau và nghi thức gia tiên, chi tiết tấm thiệp cưới thông dụng từ thập niên tám mươi và việc quà mừng chuyển từ hiện vật sang tiền mặt cũng gợi nhắc về sự đổi thay nếp sống chỉ qua một đôi thế hệ.

Nhưng bước sang không gian mẫu hệ của người Chăm hay các tộc người Tây Nguyên như Ê Đê, Mnông, Gia Rai, Cơ Ho, Chu Ru, Ra Glai, mọi trật tự lập tức đảo chiều khi người đàn bà nắm quyền gia đình, con cái mang họ mẹ và của cải ưu tiên truyền cho con gái út. Nơi đây khiến người ta ngỡ ngàng trước tục người Cơ Ho để nhà gái chủ động hỏi cưới, trùm tấm chăn lên đầu đôi tân hôn rồi hai người cậu đeo nhẫn và đẩy đầu hai cháu chạm nhau ba lần; người Thái Đen có tục "cưới lên" ở rể tạm vài năm với nghi thức búi tóc tằng cẩu trước khi đón dâu về nhà trai; hay đám cưới của người Ê Đê nơi nhà gái trang trọng mang sang nhà trai tấm chăn địu, chiếc vòng tạ ơn và chiếc "bát sữa" bằng đồng để tri ân những người đã góp công nuôi dưỡng chàng rể thuở ốm đau.

Dẫu ở mô hình nào, người phụ nữ vẫn hiện diện bền bỉ qua từng công việc lặp lại mỗi ngày, từ bữa cơm đi hái rau rừng, xúc cá, xay lúa giã gạo đến việc lo toan may vá cho cả nhà. Người Thái Đen đánh giá sự khéo léo và giá trị của người con gái qua hàng chục chiếc đệm bông lau, chăn gối tự tay dệt đem về nhà chồng như một tấm chứng chỉ cả đời. Đứng trước khu làm gốm của phụ nữ Chăm và Chu Ru - nơi người thợ không dùng bàn xoay mà tự mình đi từng vòng quanh giá đỡ, dùng bàn đập, cật tre và vỏ sò nặn nên từng chiếc lu, chiếc nồi - người xem như thấy được một ẩn dụ sâu sắc về chính cuộc đời người phụ nữ luôn cần mẫn xoay quanh trục gia đình.

Đi qua cánh cửa phía tây của tầng hai, không gian bỗng bừng sáng trong sắc màu huyền ảo của chuyên đề tín ngưỡng thờ Mẫu - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh năm 2016. Căn phòng được mở ra với bốn sắc màu đại diện cho Tứ phủ: Sắc đỏ của Thiên Phủ miền Trời, sắc trắng của Thoải Phủ miền Nước, sắc vàng của Địa Phủ miền Đất và sắc xanh của Nhạc Phủ miền Rừng. Ở vị trí trung tâm, một ban thờ Mẫu uy nghiêm được phục dựng chuẩn quy cách với Tam tòa Thánh Mẫu: Mẫu Thượng Thiên ngự giữa, Mẫu Thượng Ngàn bên trái và Mẫu Thoải bên phải, phía trước đặt bàn loan có gương soi cùng chén nước dâng Thánh và chiếc chiếu hầu trải rộng.

Điều đặc biệt là toàn bộ tượng Mẫu, cửa võng "Mẫu nghi thiên hạ" và câu đối tại đây đều do thủ nhang Phủ Tiên Hương ở Vụ Bản, Nam Định phát tâm, được nghệ nhân Đỗ Trọng Thủy tạc, tạo nên một không gian văn hóa sống động xuất phát từ chính cộng đồng thực hành. Tín ngưỡng ấy hiện lên qua ba chữ "Tâm – Đẹp – Vui", không hề nhuốm màu mê tín dị đoan, mà là nơi con người gửi gắm những ước vọng bình dị nhất về sức khỏe, bình an và làm ăn thuận lợi vào lòng Mẹ bao bọc chở che.





Rời góc bếp bước ra dệt nên sức mạnh non sông

Tiếp tục men theo cầu thang lên tầng ba, câu chuyện đời sống vượt thoát khỏi nếp nhà để hòa vào dòng chảy dân tộc qua chủ đề "Phụ nữ trong lịch sử". Chiếc đòn gánh mộc mạc từng theo nữ du kích Trương Thị Tám xông pha đánh bốt Phương Trù thuở chống Pháp đặt cạnh chân dung những Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và kỷ vật thời chiến, khiến người xem giật mình nhận ra người mẹ tần tảo trong góc bếp hôm nào và người nữ anh hùng bất khuất giữa bom đạn thực chất chỉ là một, chỉ đổi vai khi vận mệnh non sông cất tiếng gọi.

Và rồi, hành trình dẫn lối lên tầng bốn ngập tràn hương sắc của "Thời trang nữ", nơi lưu giữ trang phục truyền thống của năm mươi tư dân tộc. Người xem được chiêm ngưỡng sự đa dạng của sắc chàm, nghệ thuật thêu hoa văn của người Dao, Phù Lá, kỹ thuật đáp vải hình học của người Lô Lô, Pu Péo, cách vẽ sáp ong batik của người Hmông, Dao Tiền, hay kỹ thuật nhuộm sợi ikat phức tạp của người Thái, Khmer.

Gian phòng cũng dành chỗ cho tục nhuộm răng đen, góc thử quấn khăn truyền thống, đồng thời thẳng thắn gợi mở nỗi trăn trở khi vải công nghiệp, máy khâu đang dần thay thế những khung cửi thủ công truyền thống.

Khép lại cánh cửa bảo tàng để hòa mình trở lại dòng chảy rộn rã của phố thị, chuyến tản bộ của bạn có thể thong dong nối dài qua Di tích Nhà tù Hỏa Lò trầm mặc, ghé bóng tháp chuông Nhà thờ Lớn rêu phong hay dừng chân bên mặt nước hồ Gươm lộng gió. Một buổi sáng dạo quanh số 36 Lý Thường Kiệt rốt cuộc không đơn thuần là một cuộc thưởng lãm hiện vật, mà là một khoảng lặng quý giá để soi vào nếp nhà của các dân tộc anh em, thấu suốt những hy sinh nhẫn nại không lời, và thấy lòng mình rưng rưng trước bóng dáng những người bà, người mẹ đã âm thầm chở che, dệt nên diện mạo tâm hồn của cả non sông.