Ngày 24/11, nhân Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên, nhiều người tranh thủ ngày nghỉ để ghé thăm các địa điểm văn hóa, lịch sử. Trong số 13 địa điểm được miễn phí vé tham quan dịp này, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là một trong những điểm đến thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là các gia đình có con nhỏ.

Ghi nhận tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam sáng 24/11, nhiều gia đình lựa chọn dành ngày nghỉ để cùng nhau tham quan, tìm hiểu những câu chuyện về lịch sử dân tộc. Những chuyến đi được bố mẹ lên kế hoạch, trẻ nhỏ hào hứng khám phá các hiện vật, trong khi người lớn cũng có thêm cơ hội tìm hiểu và ôn lại lịch sử.

Chia sẻ của các gia đình đi tham quan tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự ngày Văn hóa Việt Nam

Rất đông người dân có mặt tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Nhiều gia đình đưa các con đi Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Vợ chồng anh Niên (sinh năm 1987, quê Nghệ An) đưa 2 con đến tham quan bảo tàng từ sáng sớm. Anh cho biết mình là người chủ động lên kế hoạch cho chuyến đi, bởi cả gia đình đều được nghỉ trong dịp này.

"Vì hôm nay là ngày nghỉ, cả nhà được nghỉ nên mình muốn tổ chức cho trẻ con đi chơi. Sau khi tham quan ở đây, mình định đưa các con sang Bảo tàng Hà Nội để các con biết thêm về lịch sử Thủ đô. Mình quê ở Nghệ An nên muốn các con có cơ hội tìm hiểu thêm về Hà Nội", anh Niên chia sẻ.

Với gia đình anh Niên, những chuyến đi như vậy thường được sắp xếp vào dịp lễ, Tết. Công việc của bố mẹ cũng bận rộn nên thời gian dành cho các hoạt động văn hóa không nhiều, bởi vậy những ngày nghỉ trở thành dịp để cả nhà cùng đến nhà sách, bảo tàng hay các địa điểm tham quan dành cho trẻ nhỏ.

Chia sẻ cảm nhận về ngày Văn hóa Việt Nam, anh Niên cho rằng đây là dịp nghỉ có ý nghĩa, đặc biệt là với các gia đình. "Đây là một ngày tuyệt vời. Nhà nước tạo điều kiện để mọi người được nghỉ, đi tham quan và tìm hiểu lịch sử, văn hóa đất nước. Mình rất ủng hộ", anh nói.

Gia đình anh Niên

Cũng lựa chọn Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam làm điểm đến trong ngày 24/11, gia đình Trần Thị Huyền (sinh năm 2000, hiện là giáo viên tiếng Đức) có khoảng 8 - 9 thành viên cùng tham gia, gồm mẹ Huyền, anh chị em và các cháu nhỏ. Chuyến đi lần này do Huyền và em trai đề xuất.

Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên Huyền đến tham quan bảo tàng, dù gia đình sinh sống ở khu vực khá gần địa điểm này. Ban đầu, cả nhà dự định đến Bảo tàng Thiên nhiên nhưng sau đó thay đổi kế hoạch vì buổi sáng có chút mưa và quãng đường di chuyển hơi xa.

"Thứ nhất, mình được dành thời gian cho gia đình. Thứ hai, mình có cơ hội tìm hiểu về lịch sử vì đây cũng là lần đầu tiên mình đến bảo tàng này, dù nhà mình ở khá gần. Mình rất vui vì hôm nay có đông người đến tham quan, lại đúng dịp Ngày Văn hóa Việt Nam. Đây cũng là một dịp đặc biệt dành cho gia đình mình", Huyền chia sẻ về việc thăm bảo tàng ngày Văn hóa Việt Nam.

Đại gia đình Huyền

Theo Huyền, các anh chị trong gia đình cũng cố gắng sắp xếp thời gian vào những ngày lễ để đưa các bé đến trải nghiệm những địa điểm văn hóa, lịch sử. Trước đó, cả nhà từng đưa trẻ con đến Văn Miếu. Trong chuyến đi lần này, các bé đặc biệt thích thú với máy bay và những hiện vật được trưng bày tại bảo tàng.

Điều khiến Huyền trân trọng hơn cả là cơ hội được đồng hành cùng các thành viên trong gia đình, đặc biệt là những cuộc trò chuyện giữa các thế hệ. Trước chuyến tham quan, cô cũng đã có dịp trò chuyện với bà về những sự kiện trong quá khứ, từ thời chiến tranh cho đến hiện tại. Do vấn đề sức khỏe, bà không thể cùng gia đình đến bảo tàng trong ngày 24/11. Tuy nhiên, bà từng là người đầu tiên trong gia đình đến đây vào thời điểm bảo tàng mới khai trương.

"Mình thấy đây là khoảng thời gian quý giá dành cho gia đình. Mình có thể chia sẻ và lắng nghe những câu chuyện ngày xưa từ mẹ. Những câu chuyện ấy tạo ra sự kết nối giữa các thế hệ", Huyền nói.

Với Huyền, việc dành riêng một ngày nghỉ để khuyến khích người dân tìm hiểu văn hóa cũng mang ý nghĩa trong việc gìn giữ bản sắc dân tộc. Cô hy vọng ngày Văn hóa Việt Nam sẽ trở thành dịp để nhiều người, đặc biệt là thế hệ trẻ, chủ động tìm hiểu sâu hơn về lịch sử và những giá trị văn hóa của đất nước.

"Nếu có cơ hội, mình hy vọng mọi người có thể cùng nhau đi tham quan nhiều hơn, đặc biệt là những địa điểm được đầu tư như thế này. Bởi vì nơi đây không những lưu giữ lịch sử mà còn giúp mọi người có thêm tinh thần yêu nước", Huyền chia sẻ.

Các em nhỏ được bố mẹ chụp ảnh kỷ niệm trong quá trình tham quan bảo tàng