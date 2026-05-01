Không cần phẫu thuật thẩm mỹ hay chạy theo những trào lưu làm đẹp cực đoan, "Hằng Nga đẹp nhất màn ảnh" Khâu Bội Ninh ở tuổi 66 vẫn khiến dân mạng ngỡ ngàng bởi làn da mịn màng và khí chất sang trọng của một nữ tỷ phú thực thụ.

Nhắc đến phiên bản Tây Du Ký 1986, người ta không thể quên một Hằng Nga với vẻ đẹp thanh tao, thoát tục. Diễn viên Khâu Bội Ninh năm đó đã tạo nên một tượng đài nhan sắc mà đến tận 30 năm sau, các đàn em dù có kỹ xảo hay trang điểm cầu kỳ cũng khó lòng vượt qua. Thế nhưng, điều gây sốc hơn cả là vẻ ngoài của bà ở thời điểm hiện tại: Trẻ trung, thon gọn và đầy năng lượng.

Vậy bí quyết nào giúp "Tiên nữ hạ phàm" này chiến thắng được sự tàn khốc của thời gian?

1. "Đổi vận" từ tâm thế: Buông bỏ hào quang đúng lúc

Khác với nhiều mỹ nhân cùng thời chật vật níu kéo ánh hào quang, Khâu Bội Ninh chọn cách "mất tích" khi đang ở đỉnh cao. Bà không xem diễn xuất là cái nghề để mưu sinh hay tìm kiếm danh vọng mà coi đó là một trải nghiệm rực rỡ của tuổi trẻ.

Việc sớm rời xa showbiz giúp bà tránh xa được những thị phi, áp lực ngoại hình và nhịp sống thức đêm hôm của đoàn phim - những "sát thủ" tàn phá nhan sắc phụ nữ nhanh nhất. Tâm thế "biết đủ là hạnh phúc" giúp gương mặt bà luôn giữ được nét thư thái, không có nếp nhăn của sự lo âu.

2. Khí chất được nuôi dưỡng từ vũ đạo cổ điển

Ít ai biết, nền tảng của Khâu Bội Ninh là một nghệ sĩ múa chuyên nghiệp. Việc tập luyện vũ đạo từ nhỏ không chỉ giúp bà có tư thế uyển chuyển khi đóng vai Hằng Nga mà còn tạo thành thói quen kiểm soát cơ thể cực tốt.

Kể cả khi đã trở thành nữ doanh nhân bận rộn, bà vẫn duy trì thói quen vận động và giữ gìn vóc dáng thẳng tắp. Trong các bức ảnh đời thường bị bắt gặp, dù ăn vận đơn giản, Khâu Bội Ninh vẫn toát lên vẻ thanh thoát, không hề có dấu hiệu của sự "phát tướng" hay nặng nề tuổi già.

3. "Ăn chay" trong suy nghĩ và lối sống

Trở thành chủ tịch của một tập đoàn lớn với khối tài sản khổng lồ, bí quyết trẻ lâu của bà lại nằm ở sự giản đơn. Khâu Bội Ninh không lạm dụng các biện pháp can thiệp thẩm mỹ quá đà làm đơ cứng khuôn mặt. Thay vào đó, bà tập trung vào việc dưỡng da bằng sự tĩnh lặng.

Bà từng chia sẻ quan điểm về hôn nhân và cuộc sống rất hiện đại: “Đời người là chuyến hành trình, ai đi cùng mình một đoạn cũng là duyên”. Chính sự thấu suốt, không oán trách sau những đổ vỡ đã giúp bà có một thần thái rạng rỡ. Một làn da đẹp bắt đầu từ một hệ tư tưởng sạch – đó chính là "mỹ phẩm" đắt tiền nhất của bà.

4. Từ thiện - "Liều thuốc" trẻ hóa tâm hồn

Trong suốt hơn 20 năm qua, Khâu Bội Ninh đã xây dựng hơn 100 ngôi trường tiểu học Hy Vọng và giúp đỡ hàng nghìn trẻ em nghèo. Việc miệt mài làm từ thiện giúp bà luôn tiếp xúc với năng lượng tích cực và sự thuần khiết.

Khoa học đã chứng minh, khi làm việc thiện, cơ thể tiết ra các hormone hạnh phúc giúp trẻ hóa tế bào. Nhìn những bức ảnh bà cười rạng rỡ bên các em nhỏ, người ta thấy một Hằng Nga không còn "lạnh lùng" như trên cung trăng, mà là một người phụ nữ ấm áp, trẻ trung từ tận bên trong.