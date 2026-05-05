Dù bạn đã ăn rất ít và tập thể dục rất nhiều, tại sao mỡ bụng vẫn cứng đầu không chịu giảm? Bác sĩ Đặng Văn Tinh của Phòng khám Chu Ri (Đài Loan, Trung Quốc) chỉ ra rằng phương pháp "ăn ít và tập thể dục nhiều" mà hầu hết mọi người thường áp dụng một cách bản năng đôi khi lại trở thành một cái bẫy giảm cân.

Khi bạn ăn kiêng quá mức và tập thể dục cường độ cao, cơ thể bạn nhầm tưởng rằng nó đang trong tình trạng thiếu chất dinh dưỡng. Để tự bảo vệ, hormone gây căng thẳng tăng lên, và cùng với insulin, chúng "khóa" mỡ lại ở vùng bụng, khiến cho "mỡ nội tạng" dễ hình thành hơn theo thời gian.

Vậy làm thế nào để giảm mỡ nội tạng hiệu quả? Bác sĩ Đặng Văn Tâm chia sẻ 3 điểm quan trọng!

Thứ nhất: Hãy đảm bảo bạn ăn đủ protein để duy trì mức trao đổi chất cơ bản

Việc tiêu thụ ít nhất lượng protein bằng lòng bàn tay (như đậu, cá, trứng hoặc thịt) trong mỗi bữa ăn giúp duy trì khối lượng cơ bắp! Cơ bắp rất quan trọng đối với quá trình trao đổi chất; khi cơ bắp bị mất đi, tỷ lệ trao đổi chất cơ bản cũng giảm xuống, khiến việc giảm cân trở nên khó khăn hơn.

Thứ hai: Bổ sung chất xơ hòa tan trong nước để giúp ổn định lượng đường trong máu

Việc tiêu thụ thêm khoảng 10 gram chất xơ hòa tan mỗi ngày có thể giúp làm chậm quá trình tích tụ mỡ nội tạng. Các nguồn cung cấp chất xơ tốt bao gồm nấm mộc nhĩ, nấm, tảo bẹ, đậu bắp, hạt chia và bột vỏ hạt mã đề.

Loại chất xơ này hoạt động như một "miếng bọt biển" trong cơ thể, làm chậm quá trình hấp thụ đường, dẫn đến lượng đường trong máu tăng ổn định hơn, gián tiếp ngăn ngừa sự tiết insulin quá mức và giảm nguy cơ tích tụ mỡ.

Bác sĩ Đặng cũng chia sẻ một loại thức uống bổ sung hàng ngày trong chương trình như sau: Trộn 1 thìa cà phê bột hạt chia, 1 thìa cà phê bột vỏ hạt mã đề, 15-30cc giấm táo không đường và khoảng 200cc trà xanh. Điều chỉnh tỷ lệ với nước theo sở thích cá nhân.

Sự kết hợp này giúp tăng cảm giác no, ổn định đường huyết và cũng có lợi cho sức khỏe đường ruột! Nếu bạn không quen với vị chua, bạn có thể bắt đầu với một lượng nhỏ giấm táo (ví dụ như 5cc) và tăng dần lượng dùng.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là việc tiêu thụ quá nhiều chất xơ hòa tan có thể gây đầy hơi, vì vậy nên bắt đầu với lượng nhỏ.

Ngoài ra, vì sản phẩm này có chứa giấm táo, những người có răng nhạy cảm nên dùng ống hút để uống và súc miệng sau đó; những người có dạ dày nhạy cảm nên tránh uống khi bụng đói.

Thứ ba: Tránh các loại thực phẩm có chỉ số đường huyết cao

Các loại thực phẩm như sữa yến mạch, nước ép trái cây hoặc bột ngũ cốc ăn liền, thoạt nhìn có vẻ tốt cho sức khỏe nhưng lại có kết cấu sệt như bột nhão và chứa nhiều tinh bột hoặc đường, thường khiến đường được hấp thụ nhanh chóng, dẫn đến lượng đường trong máu tăng cao và làm tăng khả năng tích trữ chất béo trong cơ thể.

Điểm quan trọng cuối cùng: Đừng lơ là việc nghỉ ngơi và quản lý căng thẳng

Tập thể dục nhiều hơn không nhất thiết là tốt hơn; tập luyện quá sức thực tế có thể làm tăng hormone gây căng thẳng và cản trở quá trình giảm mỡ. Ngủ đủ giấc và nghỉ ngơi đầy đủ cũng là điều kiện quan trọng để cơ thể "thải bỏ mỡ thừa".

Một số cư dân mạng đã thử uống thức uống của Tiến sĩ Đặng và giảm được 1kg trong một tuần, đồng thời hệ tiêu hóa của họ cũng hoạt động trơn tru hơn! Nếu bạn muốn giảm cân, thay vì ăn kiêng hoặc tập thể dục quá mức, điều chỉnh chế độ ăn uống, ổn định đường huyết và giảm căng thẳng là những cách hiệu quả và bền vững hơn để giảm mỡ nội tạng.