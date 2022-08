Hãng hàng không Mỹ bị tố phân biệt chủng tộc, không cho hành khách lên máy bay vì "tông giọng"

Một hành khách mới đây đã tố cáo American Airlines - hãng bay lớn nhất Mỹ - phân biệt chủng tộc, và nói rằng hãng này ngăn cô lên một chuyến máy bay bị hoãn vì tông giọng của cô.

Theo tờ New York Post, cô Kyleema Norman đã đăng tải tình huống của mình lên trang cá nhân vào hôm 7/8 tuần trước. Cô kể, chuyến bay từ sân bay LaGuardia ở New York đến Grenada ở Caribbean đã bị hoãn 3 giờ đồng hồ do một vấn đề kỹ thuật.

Sau đó, Norman cho biết cô (một người da đen) và con gái là những người duy nhất bị ngăn lên máy bay vì cô đã "lên tiếng".

Norman nói với tờ New York Post rằng một nhân viên hàng không đã nói thẳng với cô: "Tông giọng của chị ở 35.000 feet (10.600m) (ám chỉ người phụ nữ đang lên giọng quá cao) - Tôi không nghĩ tôi có thể tin tưởng chị sẽ an toàn ở trên không với phi công và những người khác".

Theo thông tin được Norman chia sẻ, cô làm ở Sở Giáo dục Thành phố New York. Cô kể rằng mình đã nói chuyện với một nhân viên hàng không bằng "giọng lên lớp" để bày tỏ lo ngại về sự chậm trễ của chuyến bay. "Tôi không hề xúc phạm anh ta, đe dọa anh ta, có cử chỉ gây hại hay làm to chuyện", người phụ nữ giải thích thêm.

Norman còn thông tin thêm rằng cô cũng bị từ chối đặt lại chuyến bay khác hoặc lấy lại hành lý. Phản hồi về thông tin của Norman trên trang cá nhân, hãng American Airlines nói: "Việc hoãn chuyến có thể gây rất nhiều khó chịu. Xin hãy tiếp tục làm việc với đội ngũ tại sân bay để được hỗ trợ với bất kỳ khả năng đặt lại chuyến nào".

Ngày hôm sau, Norman nói rằng cô ấy đã cố gắng liên lạc với hãng hàng không nhưng các nhân viên cho biết rằng họ không thể giúp được gì. American Airlines chia sẻ trong một phản hồi trên mạng xã hội của Norman rằng "sẽ mất một thời gian để xem xét lại những gì đã xảy ra tại cổng".

Sau đó, người phụ nữ đã chia sẻ một đoạn video được cho là cuộc hội thoại nói trên của cô. Trong đó, cô nhấn mạnh mình không hề có bất cứ hành vi nào gây đe dọa đối với an toàn hàng không, cũng không hề có hành động quá khích nào.

Norman khi đang nói chuyện với nhân viên hàng không và nhà chức trách trong video.

Một đại diện của American Airlines nói với tờ New York Post rằng họ đã xem xét tất cả các tố cáo phân biệt đối xử một cách nghiêm túc và đang điều tra nội bộ vụ việc. Người đại diện cho biết đội ngũ chăm sóc khách hàng của hãng hàng không đã liên hệ với Norman để tìm hiểu thêm về những gì đã xảy ra và xin lỗi.

Norman nói trong một bài đăng rằng chuyến đi đến Grenada là một món quà tốt nghiệp của cô và chồng cho con gái của họ. Norman nói: "Ai mà biết được món quà sẽ là con bé chứng kiến cảnh tôi bị cấm bay trên chuyến bay của chúng tôi với American Airlines cũng như phải thấy sự xúc phạm của nạn phân biệt chủng tộc.

New York Post cho biết họ đã có được các email cho thấy trách nhiệm hoàn tiền đang được đẩy qua đẩy lại giữa hãng bay và công ty du lịch của Norman. Hiện cả Norman và hãng bay chưa phản hồi thêm với báo chí về vụ việc.

Đây không phải lần đầu hãng bay lớn nhất nước Mỹ dính phải cáo buộc phân biệt chủng tộc. Hồi 2020, một nhóm hành khách đã khởi kiện American Airlines vì phân biệt đối xử liên quan đến chủng tộc trong một chuyến bay từ Los Angeles vào cuối tháng 5 năm đó.

Nguồn: NYP, Insider, USA Today

https://afamily.vn/hang-hang-khong-my-bi-to-phan-biet-chung-toc-khong-cho-hanh-khach-len-may-bay-vi-tong-giong-20220811111507073.chn