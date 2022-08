Hành khách chia sẻ trải nghiệm hàng không khó quên khiến anh khóc nức nở

Một hành khách trên chuyến bay từ New York, Mỹ đến Ghana mới đây đã chia sẻ trải nghiệm kinh hoàng khi chuyến bay của anh bị rò rỉ nhiên liệu ngay trên không, khiến người đàn ông "nức nở" vì lo sợ cho tính mạng của mình.

Anh Aireh Smith, một nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội, cho biết anh đã bay cùng hãng Delta Airlines đến đất nước Tây Phi. Tuy nhiên, một sự cố hy hữu đã diễn ra khiến cho chiếc máy bay "quay ngoắt" ngay trên Đại Tây Dương khi mới rời New York được 2 giờ để trở về điểm xuất phát.

Arieh Smith chia sẻ về sự cố hàng không hy hữu.

Theo Yahoo News, Smith kể lại vụ việc trong một video và miêu tả rằng "Nếu sự việc diễn ra chỉ khác đi một chút thôi, có thể giờ tôi đã không ở đây" trong khi vẫn đang sụt sùi.

Theo Smith tiết lộ, anh bắt đầu lo lắng khi bỗng dưng thấy cơ trưởng "hạ cố" viếng thăm khoang hành khách, nghiêng người qua hàng ghế để nhìn ra phía cửa sổ. Anh cho biết cảnh tượng đó không hề là một dấu hiệu tốt và mọi chuyện bắt đầu trở nên đáng sợ.

Khoảng 1 giờ sau đó, nỗi lo của Smith được xác nhận và bị đẩy lên đỉnh điểm, khi cơ trưởng được cho là đã tiết lộ "có vấn đề về nhiên liệu". Theo Smith, cơ trưởng đã thông báo: "Rất xin lỗi nhưng chúng ta có một vấn đề về nhiên liệu nên sẽ cần quay trở về New York". Thông tin trên sau đó cũng được một tiếp viên hàng không nhắc lại.

Vào lúc đó, nam hành khách này đã lo sợ đến điều tồi tệ nhất và bắt đầu nhắn tin cho vợ mình. Anh ta tự quay cảnh mình đang khóc nức nở trong nhà vệ sinh và nói lời tạm biệt sau cuối, đề phòng trường hợp có bất trắc xảy ra.

Trả lời phỏng vấn trang Insider, anh Smith chia sẻ: "Tôi không nghĩ (phi hành đoàn) hiểu được một vài người trong số chúng tôi đã hoảng sợ thế nào" và nói thêm rằng anh "thực sự kinh hãi".

Bản đồ di chuyển của chiếc máy bay.

Chưa kể, trên hành trình trở về, chiếc máy bay cũng phải trải qua kha khá sự hỗn loạn nữa do nhiễu động không khí gây ra bởi thời tiết xấu. Rất may, nó đã hạ cánh an toàn trên đường băng và đưa các hành khách "về đến chốn" dù chưa "đi đến nơi".

Smith tiết lộ cảm giác duy nhất của anh khi đó là nhẹ nhõm. Anh cho biết ngay khi hạ cánh và các hành khách về đến cổng, lập tức có các xe cứu hỏa và cứu thương ùa đến vây lấy máy bay, càng khiến các hành khách nhận thức rõ hơn về tính chất nghiêm trọng của sự cố.

Sau đó, các hành khách đã được Delta Airlines đền bù bằng bữa ăn miễn phí và hoàn tiền vé.

Cũng theo thông tin của Smith, cơ trưởng điều khiển máy bay đã tiết lộ chi tiết về sự cố: đó là do sự mất cân bằng giữa bình nhiên liệu 2 bên. Rất may, cơ trưởng đã mau chóng phát hiện ra vấn đề kịp thời để cứu mạng tất cả mọi người.

Một phát ngôn viên của Delta Airlines đã xác nhận với trang Insider rằng chiếc máy bay đã phải quay đầu đột ngột do vấn đề vận hành. Họ cho biết tất cả hành khách vẫn bình an vô sự và yếu tố an toàn cho hành khách là ưu tiên hàng đầu của hãng.

Phản hồi về những chia sẻ của Smith, một số cư dân mạng tỏ ra thông cảm, nhưng cũng có nhiều người khác lên tiếng chỉ trích phản ứng của anh là "thái quá" và "kịch tính hóa vấn đề".

Nguồn: Yahoo, Insider

https://afamily.vn/hanh-khach-chia-se-trai-nghiem-hang-khong-kho-quen-khien-anh-khoc-nuc-no-20220803100357247.chn