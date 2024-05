Yoona (SNSD) và Han So Hee là đại diện Hàn Quốc tham dự Liên hoan phim Cannes 2024. Ngoài câu chuyện nhan sắc, khán giả còn đổ dồn sự chú ý vào mối quan hệ của 2 mỹ nhân Kpop. Đụng mặt trên thảm đỏ sự kiện điện ảnh tầm cỡ, Yoona và Han So Hee không có bất kỳ màn chào hỏi hay tương tác nào với nhau. Thậm chí trong khoảnh khắc họ đứng ở khoảng cách rất gần trên cầu thang thảm đỏ, Yoona (SNSD) và Han So Hee cũng chỉ lướt qua nhau 1 cách lạnh lùng, không đoái hoài đến đồng hương.

Thái độ kém nồng nhiệt của Yoona và Han So Hee ở Cannes 2024 gây bàn tán trong dư luận. Nhiều người thắc mắc về nguyên nhân 2 người đẹp này ngó lơ nhau tại sự kiện. Sau khi tìm hiểu, netizen suy đoán lý do Yoona và Han So Hee lạnh nhạt với nhau có thể liên quan đến... Hyeri.



Khoảnh khắc Yoona - Han So Hee lướt qua nhau đầy lạnh lùng trên thảm đỏ Cannes 2024

Được biết, Yoona và Hyeri có mối quan hệ thân thiết trong giới giải trí Hàn Quốc. Tại MBC Drama Awards 2022, họ đã thể hiện tình chị em khăng khít khi Hyeri gọi Yoona là "chị gái". 2 người đẹp dành tặng cho nhau những lời khen có cánh và cái ôm động viên ở sự kiện.

Trong khi Han So Hee và Hyeri có thể được xem là "kẻ thù không đội trời chung" sau drama tình ái với Ryu Jun Yeol vào tháng 3. Hyeri là bạn gái cũ của Ryu Jun Yeol. Đồng thời vì dòng trạng thái mập mờ "Thật thú vị" của Hyeri đã khiến cuộc tình của Han So Hee và Ryu Jun Yeol dính tai tiếng. Việc bị dính tin đồn là "tiểu tam" khiến Han So Hee không giữ được bình tĩnh, có nhiều phát ngôn mất kiểm soát gây ảnh hưởng nặng nề đến hình ảnh. Sau nhiều ồn ào, Han So Hee và Ryu Jun Yeol cũng đường ai nấy đi.



Do đó, 1 số cư dân mạng nghi vấn vì Han So Hee xảy ra scandal tình ái với Hyeri nên người đẹp nhóm SNSD mới tránh tương tác với đàn em sinh năm 1994 tại Cannes.

Yoona và Hyeri có tình chị em thân thiết

Trong khi Han So Hee và Hyeri có thể được xem là "kẻ thù" sau khi xảy ra scandal tình tay ba với Ryu Jun Yeol cách đây không lâu

Tuy nhiên, cũng có người cho rằng khu vực thảm đỏ Cannes không phải là chỗ thích hợp để giao lưu. Vì sự kiện có lượng người tham dự rất đông, theo quy định, khách mời phải đi đúng lượt, di chuyển nhanh và liên tục nên có khả năng cả 2 không có đủ thời gian để nán lại chào hỏi và chụp ảnh cùng. Chưa kể, từ trước đến nay, Yoona và Han So Hee chưa từng hợp tác làm việc chung, do đó, việc họ không tương tác thân mật cũng chẳng có gì khó hiểu.

Do đổ bộ liên hoan phim danh giá bậc nhất thế giới cùng 1 ngày, Yoona và Han So Hee không tránh khỏi việc bị đặt lên bàn cân so sánh. Trên thảm đỏ, Han So Hee được khen phong cách và visual ăn đứt Yoona. Trong khi đó, cư dân mạng lại cho rằng Yoona lại có danh tiếng nhỉnh hơn đàn em. Khi căn cứ vào số lượng ảnh tại Cannes trên Getty Images, khán giả phát hiện Han So Hee chỉ có 18 bức ảnh, bao gồm cả thảm đỏ chính thức và sự kiện bên lề. Không chỉ vậy, hình ảnh thảm đỏ của Han So Hee còn bị cập nhật trễ. Trong ngày diễn ra thảm đỏ, cô được Getty Images đăng đúng 2 bức ảnh chụp bóng lưng. Còn Yoona được Getty Images đăng 32 tấm, nhiều hơn gần gấp đôi so với đàn em họ Han.

Việc tham dự Cannes cùng 1 ngày khiến Yoona và Han So Hee bị đặt lên bàn cân so sánh từ nhan sắc cho tới danh tiếng

