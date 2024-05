Hình ảnh chính diện, cận mặt của minh tinh My Name đến từ truyền thông Trung Quốc và quê nhà Hàn Quốc. Không có phim tranh giải LHP, Han So Hee đi thảm đỏ với tư cách đại sứ thương hiệu Boucheron. Cô diện váy trắng lộng lẫy, yêu kiều như công chúa trên thảm đỏ Cannes 2024. Vẻ ngoài như "nàng thơ" của nữ diễn viên nhận được nhiều lời có cánh từ công chúng