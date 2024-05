Mới đây, thảm đỏ LHP Cannes 2024 ngày 6 đã chính thức diễn ra với màn xuất hiện của dàn sao đình đám từ khắp nơi trên thế giới đổ về.

Trong đó, gây chú ý nhất chính là hai nữ thần của màn ảnh xứ Hàn YoonA và Han So Hee chung khung hình khi cùng xuất hiện trên thảm đỏ Cannes tại một thời điểm.

YoonA cùng Han So Hee xuất hiện trên thảm đỏ Cannes

Cụ thể, sau khi sải bước và chụp hình trên thảm đỏ, YoonA và Han So Hee đã cùng di chuyển về phía bậc thang dẫn vào phía trong hậu trường. Đây là khoảnh khắc hai người đẹp đình đám "đụng mặt" nhau.

Cả hai chỉ xuất hiện trong cùng một khung hình, nhưng không hề có bất kỳ tương tác nào với nhau. Khoảnh khắc hiếm có này của YoonA và Han So Hee lập tức trở thành chủ đề được công chúng thảo luận sôi nổi. Trong khi YoonA liên tục nhận lời khen nhờ màn xuất hiện chuẩn nữ thần trên thảm đỏ Cannes, Han So Hee lại bị cư dân mạng mỉa mai không thương tiếc. Nguyên nhân là do những phát ngôn và hành động được cho là khá bất thường của Han So Hee sau ồn ào tình cảm với Ryu Jun Yeol.

Nói về màn xuất hiện của YoonA tại Cannes, netizen không tiếc dành lời khen có cánh cho người đẹp: "Chữ đẹp đúng nghĩa của nó phải dùng cho YoonA", "YoonA sang quá trời", "đẹp đúng chuẩn nữ thần", "nhìn YoonA sang trọng, vẻ đẹp trưởng thành quý phái"... Trong khi đó, Han So Hee lại nhận về không ít lời mỉa mai: "Đẹp đó mà tính quá kỳ", "người chỉ đẹp khi không mở miệng và không dùng wifi", "đứng cạnh YoonA, Han So Hee như nữ phụ phản diện", "cái đẹp không cứu nổi cái nết"...

Kể từ sau khi vướng ồn ào tình cảm với Ryu Jun Yeol, hình ảnh của Han So Hee gần như sụp đổ trong lòng công chúng. Bằng chứng là sau khi trở lại mạng xã hội, mỗi bài đăng của Han So Hee đều nhận về "bão" chỉ trích từ công chúng.