Han So Hee như búp bê trắng bật tông tại sân bay, nhưng netizen lại chỉ tranh cãi vì bộ hình xăm lần đầu hé lộ

Sau khi hoàn thành lịch trình tại Pháp, Han So Hee đã trở về Hàn Quốc vào chiều ngày 8/7. Nữ diễn viên xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp như búp bê trong bộ cánh đầy cá tính, nhận về vô số lời khen nhờ khoe khéo làn da trắng phát sáng và thần thái sang chảnh. Thế nhưng mọi ánh mắt đã đổ dồn vào những hình xăm trên người Han So Hee. Đây chính là lần đầu tiên "tiểu Song Hye Kyo" để lộ hình xăm công khai trước công chúng như vậy.

Bất ngờ thay, Han So Hee lại có cả bộ hình xăm trải dài từ trước ngực cho đến 2 cánh tay như thế này. Không ít fan khen ngợi vì hình xăm độc đáo này đã tôn thêm vẻ đẹp quyến rũ, cá tính của Han So Hee ngoài đờ. Cũng từ đây, netizen tranh luận về những hình xăm này là xăm thật hay xăm dán. Trong quá khứ, mỹ nhân sinh năm 1994 từng có nhiều hình xăm lớn nhưng đã xóa bỏ khi bắt đầu làm diễn viên. Nhiều người cho rằng hình xăm trên người Han So Hee chỉ là xăm dán, nhưng cũng có ý kiến những hình xăm này là thật và được người đẹp che đi bằng phấn mỗi lần thực hiện lịch trình.

Han So Hee xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp và trang phục thời thượng tại sân bay Incheon sau khi hoàn thành lịch trình tại Pháp. Nữ diễn viên khoe khéo được thân hình thon gọn, làn da trắng phát sáng

Nhan sắc xinh đẹp tựa búp bê của mỹ nhân sinh năm 1994 cũng nhận được nhiều lời khen từ công chúng. Nhưng mọi ánh mắt đã đổ dồn vào những hình xăm trên cơ thể cô

Những hình xăm này xuất hiện trên cả cánh tay và xương quai xanh của mỹ nhân Thế Giới Hôn Nhân, làm tôn lên vẻ quyến rũ và cá tính của nữ diễn viên ngoài đời. Đây là hình ảnh đối lập hẳn với Han So Hee trên màn ảnh

Netizen không ngừng tranh cãi xem đây là những hình xăm giả hay xăm thật

Những hình xăm độc đáo càng tôn thêm nét quyến rũ nhưng không kém phần ngọt ngào của Han So Hee

Trong quá khứ, Han So Hee từng có những hình xăm lớn và theo đuổi phong cách cá tính, nổi loạn. Đến khi trở thành diễn viên, cô đã đi xóa những hình xăm này

Nguồn: Newsen