Han So Hee khoe ảnh mới, xinh đẹp tới mức Song Hye Kyo 'thả tim' ngay lập tức

Mới đây, Han So Hee đã chia sẻ lên trang cá nhân loạt hình ảnh mới nhất của mình. Trong ảnh, Han So Hee khoe trọn vẹn vẻ ngoài ấn tượng và cá tính của mình.

Và ngay lập tức, Song Hye Kyo đã không quên "thả tim" cho cô gái xinh đẹp này. Trước đó, Han So Hee liên tục thể hiện sự yêu thích dành cho Song Hye Kyo, cô nàng không ngần ngại để lại bình luận liên tục trong các bài đăng. Ngoài ra, hầu như bài đăng nào của Song Hye Kyo thì Han So Hee cũng "thả tim" và thể hiện tình cảm với người đẹp.

Được biết sắp tới đây, Han So Hee và Song Hye Kyo sẽ có cơ hội hợp tác trong 1 bộ phim. Theo thông tin chia sẻ trên báo giới, có khả năng Song Hye Kyo và Han So Hee sẽ hợp tác trong dự án dự án The Price of Confession.

Trong phim, Song Hye Kyo sẽ vào vai Ahn Yoon Soo - một giáo viên mỹ thuật sống đơn giản mong ước cuộc sống hạnh phúc bình thường như bao người. Tuy nhiên, Song Hye Kyo bất ngờ bị vướng vào một 1 vụ án giết người và cũng từ đây cuộc sống có nhiều sự thay đổi. Còn Han So Hee sẽ vào vai Mo Eun - một cô gái có quá khứ và cuộc sống bí ẩn.