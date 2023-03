'Hậu cung' Song Hye Kyo ngày càng 'chật chội': Hết Han So Hee nay 'nạp' thêm 2 mỹ nhân 'The Glory'

Thời gian gần đây, Song Hye Kyo liên tục trở thành chủ đề được nhắc đến trên MXH sau khi có màn thể hiện xuất sắc qua vai chính trong phim The Glory. Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất đã hơn 20 năm, Song Hye Kyo vốn sở hữu lượng fan hùng hậu. Giờ đây, ngay cả dàn diễn viên nổi tiếng thế hệ mới cũng xưng là fan của vợ cũ Song Joong Ki.

Mới đây, cư dân mạng đùa rằng "hậu cung" của Song Hye Kyo ngày càng chật thêm khi vừa "kết nạp" thêm nhiều người hâm mộ là mỹ nhân làng giải trí Hàn Quốc. Người đẹp họ Song chỉ vừa đăng ảnh mới, Han So Hee và 2 sao nữ The Glory gồm Lim Ji Yeon và cả Kim Hieora đã thi nhau "thả tim" tương tác.

Han So Hee và 2 sao nữ The Glory thi nhau tương tác dưới ảnh Song Hye Kyo - Ảnh: Kbizlove

Vừa qua, Han So Hee đã bất ngờ lên tiếng bày tỏ tình cảm với Song Hye Kyo và có màn tương tác "đòi đánh dấu chủ quyền" trên bài đăng đàn chị: "Giờ chị Song Hye Kyo là của tôi", "Em cũng chụp ảnh ở đây nè"... Thậm chí Song Hye Kyo còn hẹn đàn em đi chụp ảnh chung. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy cặp chị em này sắp hợp tác trong bộ phim The Price Of Confession như nhiều tin đồn được đưa ra trước đó.

Han So Hee chia sẻ ảnh chụp chung với đàn chị - Ảnh: Internet

Cả hai hứa hẹn sẽ có cú bắt tay đáng mong đợi - Ảnh: Internet

Trong phim The Glory, nhân vật do Song Hye Kyo và Lim Ji Yeon thủ vai là "kẻ thù không đội trời chung". Ngoài đời, 2 nữ diễn viên lại vô cùng thân thiết.

Chia sẻ trong một lần phỏng vấn, Lim Ji Yeon bộc lộ: "Tôi rất thích Song Hye Kyo, tôi yêu cô ấy. Tôi muốn được gần gũi với cô ấy nên đã nghĩ xem mình phải làm gì, nhưng không cần phải làm gì cả, chúng tôi nhanh chóng thân thiết và quay phim với nhau hết sức thoải mái".

Trong tạp chí Cosmopolitan, Lim Ji Yeon tiết lộ về mối quan hệ thân thiết với Song Hye Kyo và dàn diễn viên trong phim: "Chúng tôi đều là những người trong sáng và tốt bụng. Trên trường quay, tất cả mọi người đều nói chuyện về đồ ăn và cún cưng. Chúng tôi đối ngược hoàn toàn với vai diễn trên màn ảnh. Chị Hye Kyo còn mua thịt lợn nướng và 2 chúng tôi rất thân".

Song Hye Kyo và Lim Ji Yeon vô cùng thân thiết - Ảnh: Internet

Ngoài Lim Ji Yeon, một nữ diễn viên khác của The Glory là Kim Hieora - nữ diễn viên thủ vai họa sĩ nghiện ngập Lee Sa Ra - cũng đã dành nhiều sự ngưỡng mộ với Song Hye Kyo, xem cô như thần tượng của mình.

Song Hye Kyo là thần tượng của Kim Hieora - Ảnh: Internet

Về màn hợp tác với Song Hye Kyo, Kim Hieora từng chia sẻ trong một bài phỏng vấn rằng cả hai thực hiện cảnh quay đầu tiên là ở trong nhà thờ. "Sau khi diễn tập, chúng tôi đã phải chờ đợi để set-up nên tôi đã nói với Song Hye Kyo rằng: 'Em là một người hâm mộ của chị'... Khi bắt đầu quay phim, tôi nhìn vào mắt chị ấy và không thể bắt đầu ngay vì chị ấy trông quá xinh đẹp".

Kim Hieora vừa hạnh phúc vừa lo lắng khi có thể diễn xuất cùng thần tượng của mình - Ảnh: The Glory

Có thể nói, sau nhiều vai diễn không thành công những năm qua, The Glory đích thị là dự án phim Hàn đánh dấu bước chuyển mình táo bạo của Song Hye Kyo, giúp nữ diễn viên chứng minh được khả năng diễn xuất chắc tay của mình và có thêm lượng fan mới chất lượng như hiện tại.