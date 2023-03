Rần rần “ảnh đôi” của 2 nữ thần Song Hye Kyo và Han So Hee: Bản sao và bản gốc đụng độ, ai đẹp hơn?

Trong ngày 17/3, cộng đồng mạng xôn xao bàn tán về dự án hợp tác giữa Song Hye Kyo và Han So Hee. Trong lúc dân tình đang phấn khích trước màn hợp tác trong mơ, nữ diễn viên Thế Giới Hôn Nhân bất ngờ lục lại 1 bài đăng hồi tháng 7/2022 của Song Hye Kyo và để lại bình luận rằng: "Em cũng thế. Em từng chụp hình ở chỗ đó rồi ạ".

Trong hình ảnh được Han So Hee đề cập tới, Song Hye Kyo khoe nhan sắc ngọt ngào cùng thân hình quyến rũ ở hành lang. Thì ra Han So Hee từng chụp hình ở chính hành lang nơi Song Hye Kyo thả dáng hồi tháng 7 năm ngoái. Hình ảnh của 2 nữ thần sắc đẹp được cư dân mạng chia sẻ rần rần. Nhiều fan còn nói vui rằng, đây là ảnh đôi của Song Hye Kyo và Han So Hee.

Được biết, mỹ nhân The Glory chụp tấm hình khi tham dự sự kiện cao cấp của hãng trang sức xa xỉ Chaumet diễn ra tại Paris, Pháp. Còn Han So Hee có khoảnh khắc sống ảo trong lần tham dự Paris Fashion Week hồi tháng 10/2022.

"Tiểu tam" Thế Giới Hôn Nhân bình luận ngay dưới hình ảnh thả dáng tại Pháp của Song Hye Kyo: "Em cũng thế. Em từng chụp hình ở chỗ đó rồi ạ"

Tối 16/3, Han So Hee đăng ảnh chụp chung với Song Hye Kyo cho thấy 2 ngôi sao cùng góp mặt trong 1 tác phẩm mới. Màn hội tụ trong 1 khung hình của 2 mỹ nhân hàng đầu ngay lập tức gây bão cộng đồng mạng. Đáng nói, Han So Hee còn được xem là "bản sao Song Hye Kyo", và điều này càng khiến công chúng tò mò về màn đọ sắc của 2 nữ thần.

Trong hình ảnh gây sốt, người đẹp họ Song chỉ để lộ nửa khuôn mặt nhưng vẫn tỏa ra khí chất đầy cuốn hút. Còn Han So Hee "mê hoặc" người hâm mộ bằng nhan sắc thoát tục, ngọt ngào. Netizen nhận xét rằng, 2 mỹ nhân có màn đọ sắc bất phân thắng bại và hoàn toàn chinh phục khán giả nhờ visual cực phẩm.

Han So Hee đăng ảnh chụp chung với đàn chị

Chỉ trong chưa đầy 24 giờ đồng hồ sau tấm ảnh chụp chung, Song Hye Kyo và Han So Hee đã có hàng loạt tương tác thân mật trên mạng xã hội. Ngay trong tối hôm 16/3, mỹ nhân The Glory chính thức nhấn theo dõi tài khoản Han So Hee, đồng thời like loạt bài đăng của đàn em.

Trong khi đó, Han So Hee không chỉ tiết lộ về bức ảnh chụp cùng địa điểm với Song Hye Kyo mà cô còn có động thái giống như "đánh dấu chủ quyền" với đàn chị. Cụ thể, dưới 1 bài đăng quảng bá cho The Glory của Song Hye Kyo, "tiểu tam" Thế Giới Hôn Nhân đã để lại bình luận đầy dễ thương: "Giờ chị ấy (Song Hye Kyo) là của tôi rồi".

Song Hye Kyo nhấn follow tài khoản đàn em

Mỹ nhân The Glory còn nhấn thích nhiều bài đăng của Han So Hee

Trên Instagram của Song Hye Kyo, Han So Hee để lại bình luận hài hước: "Giờ chị ấy là của tôi"

Song Hye Kyo và Han So Hee là 2 nữ thần sắc đẹp hàng đầu tại Kbiz. Khán giả còn trìu mến gọi người đẹp họ Han bằng danh hiệu "bản sao Song Hye Kyo"

Nguồn: Koreaboo, Instagram