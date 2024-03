Ryu Jun Yeol quyết im lặng là có lý do, nhưng bao công sức "đổ sông đổ biển" chỉ vì Han So Hee

Drama tình tay ba của Han So Hee, Ryu Jun Yeol và Hyeri vừa hạ nhiệt thì vào rạng sáng ngày 29/3, Han So Hee bất ngờ khơi lại mọi chuyện. Từ đầu chí cuối, Hyeri chỉ lên tiếng 1 lần, Ryu Jun Yeol nhờ công ty ra mặt còn Han So Hee liên tục viết tâm thư rồi xóa, để lộ nhiều sơ hở gây tranh cãi làm tổn hại hình tượng.

JTBC đã vào cuộc và lý giải nguyên nhân người đàn ông trung tâm trong drama tình ái này lại kiên quyết giữ sự im lặng, mặc tình mới tình cũ khuấy đảo dư luận. Theo đó, bạn trai Han So Hee im lặng vì phim mới The 8 Show của anh sẽ ra mắt trong tháng 5 tới. Đây là bộ phim được đầu tư khủng tới 3 tỷ won (khoảng 55 tỷ đồng) cho mỗi tập, có sự góp mặt của "Ảnh hậu Rồng Xanh" Chun Woo Hee cùng dàn sao Park Jung Min, Lee Yeol Eum, Park Hae Joon... Ryu Jun Yeol bắt buộc phải tham gia quảng bá phim, nên nam diễn viên không muốn để chuyện đời tư ồn ào làm ảnh hưởng tới công sức của đồng nghiệp và cả ekip sản xuất The 8 Show.

Ryu Jun Yeol im lặng...

... vì không muốn chuyện đời tư làm ảnh hưởng đến phim mới The 8 Show

Thế nhưng bao nỗ lực im lặng để bảo vệ phim mới của Ryu Jun Yeol đã "đổ sông đổ biển" sau bức tâm thư 10 phút của Han So Hee. Drama đang tạm lắng bỗng nhiên bị khơi lại, Ryu Jun Yeol tiếp tục bị chỉ trích nặng nề: "Ngừng trốn tránh sau lưng phụ nữ đi", "Không đàn ông chút nào", "Nếu là người của công chúng thì hãy hành xử sao cho xứng đáng", "Bạn gái hiện tại hay bất kỳ ai khác cũng đều lên tiếng rồi, nhưng còn anh thì sao? Chỉ biết trốn tránh và sống cho bản thân mình"...

Điều này cũng làm người trong ngành phát sóng lo ngại. Trả lời JTBC, chuyên gia trong ngành lo lắng về khả năng Ryu Jun Yeol sẽ phải đối mặt với những câu hỏi về đời tư từ giới truyền thông trong suốt thời gian quảng bá phim mới. Những vấn đề riêng tư của Ryu Jun Yeol có thể sẽ lấn át The 8 Show, khiến công chúng không còn quan tâm nội dung phim mà chỉ để ý đến những phát ngôn, biểu cảm của bạn trai Han So Hee.

Việc Han So Hee khuấy động dư luận làm nỗ lực im lặng của Ryu Jun Yeol đổ sông đổ biển

Sự im lặng của Ryu Jun Yeol còn khiến bạn gái hiện tại Han So Hee nổi đóa. Trong tâm thư 10 phút, Han So Hee bày tỏ sự thất vọng vì có 1 bên trong câu chuyện kiên quyết giữ im lặng. Ilgan Sports tiết lộ Han So Hee luôn tin rằng Ryu Jun Yeol đã hoàn toàn chấm dứt với Hyeri trước khi đến với cô. Chính vì vậy khi bị cư dân mạng chỉ trích, nghi ngờ là "tiểu tam", Han So Hee rất buồn bã và bối rối.

Công ty quản lý của Han So Hee yêu cầu công ty của Ryu Jun Yeol công bố chính xác ngày nam diễn viên chia tay Hyeri nhưng không được chấp thuận. Thay vào đó, phía Ryu Jun Yeol chỉ nói chung chung rằng anh không phản bội Hyeri để đến với Han So Hee. Điều này Han So Hee vô cùng thất vọng và dẫn đến những phản ứng bùng nổ trên mạng xã hội.

Ilgan Sports tiết lộ Han So Hee yêu cầu Ryu Jun Yeol công khai ngày chia tay Hyeri nhưng không được bạn trai chiều theo

Nguồn: JTBC, Ilgan Sports