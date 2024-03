Nóng: Han So Hee và Ryu Jun Yeol đã chia tay chỉ sau 2 tuần công khai hẹn hò

Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Han So Hee và Ryun Jun Yeol đã chia tay sau 2 tuần công bố hẹn hò. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm và bàn luận của cộng đồng mạng châu Á.

Ngay sau đó không lâu, công ty C-Jes - đơn vị quản lý của Ryu Jun Yeol cũng xác nhận cặp đôi đã chính thức "đường ai nấy đi". Han So Hee và Ryu Jun Yeol là một trong những cặp đôi có tốc độ chia tay nhanh nhất kể từ khi công khai hẹn hò.

Ngày 15/3, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đăng tải thông tin nghi vấn hẹn hò của Han So Hee và Ryu Jun Yeol khi một người hâm mộ tiết lộ đã nhìn thấy cặp đôi xuất hiện thân mật bên nhau tại một khách sạn ở Hawaii. Sau đó không lâu, công ty quản lý của hai nghệ sĩ đã xác nhận thông tin này.

Tuy nhiên, chuyện tình của Han So Hee và Ryu Jun Yeol lại gặp sóng gió khi nữ diễn viên "Thế giới hôn nhân" bị cho là "người thứ 3" xen vào mối quan hệ của tài tử "Reply 1988" và bạn gái cũ Hyeri. Sự việc trở nên căng thẳng hơn khi Han So Hee liên tiếp có những động thái giải thích, đôi co trên mạng xã hội nhắm thẳng tới Hyeri và những cư dân mạng chỉ trích cô. Gần đây nhất, Han So Hee còn đăng tâm thư chất vấn Hyeri: "Người yêu cũ có bạn gái mới thì có gì thú vị?", khiến công ty quản lý phải vội vàng lên tiếng xin lỗi.