Trong hai ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, lượng du khách đổ về Hải Phòng tăng đột biến, khiến nhiều điểm du lịch rơi vào tình trạng quá tải. Thời tiết thuận lợi đã thúc đẩy nhu cầu nghỉ dưỡng, tắm biển, kéo theo hàng vạn người dân từ các tỉnh, thành lân cận đổ về.

Với lợi thế là khu nghỉ mát nằm cách trung tâm thành phố khoảng 20 km và cách Hà Nội khoảng 120 km, Đồ Sơn từ lâu đã là điểm đến quen thuộc mỗi dịp hè. Thời gian từ tháng 4 đến tháng 10, nước biển trong, mát, đặc biệt phù hợp cho nhu cầu nghỉ dưỡng, giải nhiệt. Tại Đồ Sơn, từ trưa 30/4, các bãi tắm nhân tạo miễn phí và bãi tắm truyền thống chật kín người. Du khách tập trung tắm biển, vui chơi, check-in giữa nắng gió, cát trắng và hàng dừa xanh ven bờ. Nhiều hoạt động giải trí như dù lượn, thuyền chuối cũng thu hút đông đảo người tham gia.

Tại Đồ Sơn, từ trưa 30/4, các bãi tắm nhân tạo và bãi tắm truyền thống đã chật kín người. Nguồn: Bee Pro

Trong khi đó, tại bến phà Đồng Bài - cửa ngõ ra Đảo Cát Bà, tình trạng ùn ứ kéo dài. Ngay từ 5h sáng ngày đầu kỳ nghỉ, chuyến phà đã được điều chỉnh chạy sớm hơn 20 phút so với lịch thường lệ, song lượng phương tiện xếp hàng chờ qua phà đã kéo dài hàng cây số từ trước đó. Đến chiều ngày 1/5, tình trạng này vẫn chưa hạ nhiệt, dòng xe tiếp tục nối đuôi dài dằng dặc.

Trong hai ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, đảo Cát Bà ước đón khoảng 70 nghìn lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng

Hàng dài phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng cả cây số để đi qua phà

Cho dù là thời điểm nào trong ngày thì Cát Bà vẫn đông kín khách du lịch

Trước cảnh tượng đông đúc tại bãi biển Đồ Sơn và dòng người xếp hàng dài tại bến phà, cư dân mạng hài hước ví von: “Hải Phòng lúc này: một nửa đang “ngâm mình” ở Đồ Sơn, một nửa chưa qua nổi phà Cát Bà”. Hai hình ảnh này cũng cho thấy sức hút du lịch mạnh mẽ của thành phố cảng.

Hải Phòng dịp lễ: một nửa đang “ngâm mình” ở Đồ Sơn, một nửa chưa qua nổi phà. Ảnh: Hải Phòng của tôi

Trước đó, trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (từ 25-27/4), Hải Phòng đã đón khoảng 472.116 lượt khách, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2025. Nhiều điểm du lịch trọng điểm ghi nhận lượng khách lớn, trong đó Đồ Sơn thu hút khoảng 210.000 lượt, Cát Bà đón khoảng 60.500 lượt và khu vui chơi Vũ Yên đạt khoảng 52.200 lượt khách.

Công suất phòng lưu trú bình quân trên toàn thành phố đạt khoảng 65%; riêng trong các ngày cao điểm, nhiều cơ sở ghi nhận tỷ lệ lấp đầy từ 90% đến 100%.

Nhằm đáp ứng tốt nhu cầu đi lại, tham quan tăng cao trong dịp nghỉ lễ, UBND Thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, yêu cầu tăng cường phương tiện vận tải, bảo đảm không để xảy ra tình trạng thiếu phương tiện phục vụ người dân và du khách; đồng thời kiểm soát chặt chẽ giá vé, xử lý nghiêm các hành vi tăng giá trái quy định. Công tác tổ chức, phân luồng giao thông cũng được chú trọng nhằm hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc kéo dài.

Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng được tăng cường kiểm tra, giám sát tại bến xe, nhà ga và các tuyến vận tải đường thủy, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong suốt kỳ nghỉ.

Thành phố cũng công bố các số điện thoại đường dây nóng tại các sở, ngành và địa phương, duy trì trực 24/7 từ ngày 30/4 đến hết 3/5 để kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân và du khách liên quan đến giao thông, vận tải và dịch vụ du lịch, qua đó góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và bảo đảm một kỳ nghỉ an toàn, thuận lợi.